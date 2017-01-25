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 За рубежом
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Все про:Арьев (473) ПАСЕ (984)

 ПАСЕ отклонила поправку о проведении выборов в Раду на оккупированных территориях Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы при рассмотрении резолюции "О функционировании демократических институтов в Украине" отклонила поправку о проведении выборов в Верховную Раду на оккупированных территориях Украины.

Соответствующая поправка была снята с рассмотрения в ходе заседания ПАСЕ в Страсбурге (Франция) в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

Данная поправка была предложена депутатом из Германии Андреем Гунько.

В ходе дебатов относительно текста резолюции глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев подчеркнул, что данная норма противоречит договоренностям, достигнутым в Минске (Беларусь), и проведение выборов на не подконтрольных Украине территориях в настоящее время невозможно.

Как известно, ПАСЕ приняла резолюцию, где требовала от России выпустить украинских политзаключенных Романа Сущенко, Олега Сенцова и Николая Семену.
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Андрей Гунько з Німеччини... Це що таке взагалі?
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Кацапні у Фатерлянді багатенько,факт.
А прізвище має ,доречі українське.Найгидша порода-скацапілий хахол(саме хАхол,не украхнець) , та ще і в надтолерантному Євросоюзі.
Сучка кремлівська,що за гроші і матір рідну продасть.
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Перепрошую,украЇнець.Клавіші на ноуті близько
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Швидше за все німецький москаль українського походження ))))
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Странно что никого не беспокоит,что "господа" европейцы пытаются решать,как нам жить в нашей стране.
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О,шоколадные уже обеспокоились,что хозяев обидели Спамят гнидосы - вы же любите стоять раком,что перед кацапьем,что перед толерастами.
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Хто краще за Пороха на даному етапі? Є кандидатури,чи ти просто маєш алергію на шоколад?
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Ты видишь,что там написано во множественном числе? Имеются ввиду такие индивиды как ты - на клавиатурной зарплате.
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Негарно відповідати питанням на питання.
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Якось несприймається застосування до гельмінтів поняття "краще"-"гірше"))))))
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В Хорватии депутатов, поддерживающих Путина, лишили мандатов и выкинули из парламента
Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=oZpsAJcNxOI …
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Та вряд ли. Украине до Хорватии как до неба раком. В Украине еще ни одного рыгыанала и жопоблока не лишили мандата за подержку Хуйла и окупантов.
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Гувненько его фамилия,коммуно-социалист сочуствующий путлеру.
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А в Кенигсберге западло ему провести выборы в бундестаг, придурок
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А ваші запитання не стосуються теми статті, так само як патріотичні малюнки не до теми. Ваші справжні переконання відомі.
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Та не парься, товарищ еще не отошел от общения с овцами, глючит его...
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Це було питання.Що,підпалило дупку ? :D
Порох-шоколад-зрада-всепропало-насзлили?!
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Как же им маниакально не терпится проводить выборы, чтобы опять загнать сепаратистов в парламент Украины, прямо болезнь какая-то.
Пока не начнут применять методы по подавлению и искоренению сепаратизма на Донбассе, пусть демократические маньяки и не мечтают о возвращении сепаратистской территории в Украину.
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принял профильный комитет но на общем голосовании в ПАСЕ голосов не хватило
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В Германии проживает до 5млн.выходцев из бывшего СССР.
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никто не смеет указывать салотерке как пользоваться сливным бачком
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПАСЕ отклонила поправку о проведении выборов в Раду на оккупированных территориях Украины
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