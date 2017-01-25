 ПАСЕ отклонила поправку о проведении выборов в Раду на оккупированных территориях Украины

Соответствующая поправка была снята с рассмотрения в ходе заседания ПАСЕ в Страсбурге (Франция) в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
Данная поправка была предложена депутатом из Германии Андреем Гунько.
В ходе дебатов относительно текста резолюции глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев подчеркнул, что данная норма противоречит договоренностям, достигнутым в Минске (Беларусь), и проведение выборов на не подконтрольных Украине территориях в настоящее время невозможно.
Как известно, ПАСЕ приняла резолюцию, где требовала от России выпустить украинских политзаключенных Романа Сущенко, Олега Сенцова и Николая Семену.
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ПАСЕ приняла резолюцию с требованием освобождения украинских политзаключенных Сенцова, Сущенко и Семены(20)
В Еврокомиссии ожидают решение по безвизу с Украиной через 2-3 месяца, - Арьев(102)
"Россия снова отказалась подавать свою делегацию в ПАСЕ", - Арьев(37)
На следующей неделе в ПАСЕ заслушают доклад Мониторингового Комитета о ситуации в Украине, - Арьев(10)
Жінка в Саудівської Аравії зазвичай не пристосована до самостійного життя(1)
Это попытка повлиять на внешнеполитический курс Украины со стороны крупного бизнесмена, у которого есть собственные интересы от торговли с Россией, - Арьев о статье Пинчука(53)
Рада уравняет права Савченко с другими делегатами в ПАСЕ, - Арьев(116)
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А прізвище має ,доречі українське.Найгидша порода-скацапілий хахол(саме хАхол,не украхнець) , та ще і в надтолерантному Євросоюзі.
Сучка кремлівська,що за гроші і матір рідну продасть.
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Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=oZpsAJcNxOI …
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https://myrotvorets.center/criminal/gunko-andrej-konstantin/
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Порох-шоколад-зрада-всепропало-насзлили?!
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Пока не начнут применять методы по подавлению и искоренению сепаратизма на Донбассе, пусть демократические маньяки и не мечтают о возвращении сепаратистской территории в Украину.
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