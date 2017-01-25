 "Пока что серьезного прорыва мы не имеем", - Гройсман о внедрении электронного управления

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил во время заседания круглого стола, посвященного обсуждению приоритетов реформирования государственного управления в рамках Среднесрочного плана приоритетных действий правительства на 2017-2020 годы.
"К величайшему сожалению, пока что серьезного прорыва мы не имеем в электронном управлении, но те параметры, которые мы заложили в государственном бюджете 2017 года, дают нам возможность предпринять серьезный шаг вперед по внедрению электронного управления в стране", - сказал Гройсман.
По его убеждению, предоставление электронных услуг гражданам является важной задачей, которую еще придется воплощать в жизнь.
"Я бы хотел, чтобы человеку не пришлось контактировать с чиновником. Я это делал на муниципальном уровне и знаю, что это такое. И знаю, что мы можем сделать это на центральном уровне", - добавил глава правительства.
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Гросс, , короля делает свита . Яка свита- таков и результат.
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Два первых мега-проэкта - "Стена" и "Новый Шелковый путь" благополучно похерены... деньги, соответственно, спижжены...
Теперь и этот туда же.
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а этому лишь бы что-нибудь порвать - чувствуется закваска торговца труселями...
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Семен Семенченко added 2 new photos.
53 mins ·
Грузовой поезд специально был направлен на группу людей на рельсах. Зная о том что железная дорога заблокирована состав был направлен прямо на блокпост. Пришлось выйти на рельсы всем. Состав идущий на оккупированную территорию (54 вагона) остановлен. Приехала следственно оперативная группа которая изучает обстоятельства покушения на убийство группы лиц. Ветераны вызвали сварочный аппарат. Состав участвующий в финансировании терроризма будет приварен к рельсам возле Редута Богдана и станет памятником контрабанде и торговле на крови. Надгробным.
Все целы.
Далi буде
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@Ale4kko
Достижения Барыги в борьбе с коррупцией
64 - Сенегал
70 - Гана
83 - Ямайка
116- Мали
123- Гондурас
131 - Украина
Жити по новому!
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А вы Вова "речете" такое... Не ходите к Биллу - - отпиздит! 100 - пудово!
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@Ray_net_ua
Украинцы подсчитали сколько за пару недель дует Порошенко-Гройсман угробил ФОПов. И теперь, они все пополнили армию официально безработных..
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