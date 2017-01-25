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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (9631) Гройсман (2002) реформы (2359) электронное управление (56)

 "Пока что серьезного прорыва мы не имеем", - Гройсман о внедрении электронного управления

Средств, которые были заложены в государственный бюджет 2017-го года на внедрение электронного управления, должно хватить, чтобы сделать серьезный шаг вперед в этом направлении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил во время заседания круглого стола, посвященного обсуждению приоритетов реформирования государственного управления в рамках Среднесрочного плана приоритетных действий правительства на 2017-2020 годы.

"К величайшему сожалению, пока что серьезного прорыва мы не имеем в электронном управлении, но те параметры, которые мы заложили в государственном бюджете 2017 года, дают нам возможность предпринять серьезный шаг вперед по внедрению электронного управления в стране", - сказал Гройсман.

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По его убеждению, предоставление электронных услуг гражданам является важной задачей, которую еще придется воплощать в жизнь.

"Я бы хотел, чтобы человеку не пришлось контактировать с чиновником. Я это делал на муниципальном уровне и знаю, что это такое. И знаю, что мы можем сделать это на центральном уровне", - добавил глава правительства.

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Если "управление" нацелено на воровство, то никакая электроника не поможет...
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Поки у чиновників на компах стоїть неліцензійне програмне забезпечення говорити про електронне урядування просто смішно. Потрібно переводити всіх чиновників на безкоштовний Лінукс як це робив Приватбанк в своїх відділеннях, а це роки роботи! Треба взяти ІТ структуру Приватбанку і застосувати її в масштабах держави, бо це найдешевший і перевірений часом метод електронного обігу документів та наказів.
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Вы правы. Пример глупости кабмина- история с ощадбанком. Когда под группу старых бабок и замусоренных помещений хотят отдать все финансовые потоки коммунальных платежей. Приватбанк изначально на рынке делал интеллектуальный прорыв молодыми и прогрессивными кадрами чтобы выжить и взять реванш. А госструктуры типа Ощадбанка просто сборище лузеров на государственных деньгах.
Гросс, , короля делает свита . Яка свита- таков и результат.
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Цікавий досвід Приватбанку у відсутності тонн паперу для ведення документообігу. Сервера на дата-центрі, планшети у співробітників, пару принтерів в офісі і вся робота через Інтернет! Для цього треба в першу чергу прибрати з ринку Інтернет всі російські Інтернет-компанії, щоб путін не міг блокувати роботу адміністрацій чи втручатись в їх роботу! Зараз російські провайдери надають місцевим провайдерам та клієнтам доступ до мережі Інтернет по всім обласним центрам і у випадку війни можуть блокувати доступ повністю! Під електронне урядування потрібен державний оператор-провайдер яким був Укртелеком. Потрібно повернути вкрадений Укртелеком у власність держави і зробити з нього Військову службу зв'язку, відновити всі служби Укртелекому які відповідали за міжміські кабелі зв'язку, відновити роботу захищених вузлів Укртелекому в містах, з яких вже демонтували все обладнання і підготували під продаж під бізнес-центри, і на базі Укртелекому організувати захищену телекомунікаційну мережу для військових та всіх органів влади! До Укртелекому потрібно буде додати супутниковий сегмент зв'язку і будемо мати базис для впровадження електронних державних сервісів.
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Я согласна с вами, но вот кабмин у нас не имеет достойного образования. А у Гройсмана только 1,5года образования заушного в МАУП . Да и с Ахметовым они ссорится побоятся. И вообще- если кухарка управляет государством , то стратегия только на уровне количества соли в супе .
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Навіть зайця можна навчити курити. Янукович будучи повним бовдуром запрошував до себе гарних радників-патріотів таких як Богдан Гаврилишин, відомий економіст та член Римського клубу, які допомагали вирішувати найскладніші проблеми та вести переговори з міжнародними інституціями. Гройсман теж може звернутись до фахівців, які йому допоможуть, навчать чи зроблять за нього те що Гройсман не може зробити сам. Народу Україні потрібен результат, а як Гройсман буде йти до цього результату не так важливо. По Укрзалізниці було правильне рішення, потрібно виводити держкомпанії з під влади олігархів! Тепер ще треба повернути вкрадене, вартість Укртелекому близько 20 млрд доларів, а його купили за 250 млн доларів, тобто фактично вкрали! Зараз війна і уряд має право націоналізувати Укртелеком, тим більше що власники Укртелекому фактично знищили системну компанію і втратили абонентську базу. Робили це спеціально щоб обанкротити Укртелеком і продати його майно за шалені гроші.
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что ты хочешь от дегенерата с базара и с купленным дипломом какого-то говнонедоинститута?
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Самый цимес в том что бюджетников МАССОВО переводят на пол-ставки и ноу питань . Так что до встречи с покращеними врачами , учителями и т.д
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Да,сказала Софа Абрамовна вставая с весов, слабительный чай это хорошо, но до фотомоделей нам еще с..ать и с..ать!
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ох досада какая! ..это "электронное управление" все успешные показатели Гросе портят...
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Проэкт "Электронная Украина" был третьим.
Два первых мега-проэкта - "Стена" и "Новый Шелковый путь" благополучно похерены... деньги, соответственно, спижжены...
Теперь и этот туда же.
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буде тобі прорив-дупу до сральні не встигнеш донести...
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Грося,ты бы хоть ПТУ закончил,ну хотя бы заочно,а то твоих 9-ти классов образования + обрезание,как выяснилось маловато что бы страной управлять.
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А у него, кажется, еще и диплом из академии, где учат "управлять" есть...
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Ага,управлять струей,при обсцикании забора.
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"...пока что серьезного прорыва мы не имеем..."

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а этому лишь бы что-нибудь порвать - чувствуется закваска торговца труселями...
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Когда уже у этого клоуна сказки закончатся.Пусть ингогнито сходит в центр админуслуг,много интересного узнает,хотя такую ряху хер спрячешь.
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Они туда не ходят ,они туда звонят ( чисто по просьбе кумовьев парешать ) и при этом сильно надувают щеки ,типа Вы знаете с кем вы гаварите и что вас ждет :D если не пойдете нам навстречу
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Дайте йому ще трохи часу, ще зовсім недовго чекати залишилось, ось-ось економічний маховик розкрутиться на повну силу і всі ті популісти і шатуни, які гальмували реформи,будуть в черзі стояти щоб взяти у Гросі автограф.)))
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Нужно ещё как минимум одно министерство в окуительных носках ,кадров на винницком базаре ещё огого
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Цікаво, чому на "Цензорі" гробова тиша про блокування 12 потягів в районі м. Гірське ветеранами АТО в рамках боротьби з контрабандою і фінансуванням террористів?

Семен Семенченко added 2 new photos.
53 mins ·

Грузовой поезд специально был направлен на группу людей на рельсах. Зная о том что железная дорога заблокирована состав был направлен прямо на блокпост. Пришлось выйти на рельсы всем. Состав идущий на оккупированную территорию (54 вагона) остановлен. Приехала следственно оперативная группа которая изучает обстоятельства покушения на убийство группы лиц. Ветераны вызвали сварочный аппарат. Состав участвующий в финансировании терроризма будет приварен к рельсам возле Редута Богдана и станет памятником контрабанде и торговле на крови. Надгробным.
Все целы.
Далi буде
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Юго Восток 🇺🇦 ‏@Ale4kko

Достижения Барыги в борьбе с коррупцией
64 - Сенегал
70 - Гана
83 - Ямайка
116- Мали
123- Гондурас

131 - Украина
Жити по новому!

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Билл Гейтс - покупая праобраз ОС Windows не знал, что он стал, тем самым папой основ мироздания. Билли не добивался, он - жил. Творил и творит. Уже на основе 10 -ки. Пока не совсем удобной, но с пониманием - "гаража" :D
А вы Вова "речете" такое... Не ходите к Биллу - - отпиздит! 100 - пудово!
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Ray ‏@Ray_net_ua

Украинцы подсчитали сколько за пару недель дует Порошенко-Гройсман угробил ФОПов. И теперь, они все пополнили армию официально безработных..


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Я вже здогадуюсь що Грося скаже коли обіцяні на 2017 рік дороги не збудують.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Пока что серьезного прорыва мы не имеем", - Гройсман о внедрении электронного управления
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