 Польша предпримет адекватные действия в ответ на осквернение могил в Быковне, - премьер Шидло

Об этом заявила премьер-министр Польши Беата Шидло на пресс-конференции в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
По словам главы польского правительства, Варшава должна получить больше информации на эту тему для того, чтобы принять соответствующие меры.
"Конечно, наши действия и наши шаги будут адекватными. Мы должны знать обстоятельства случившегося, не была ли это провокация и какой характер носили эти действия", - отметила польский премьер.
Как сообщалось ранее, неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне Киевской области.
Напомним, 21 сентября 2012 года в Быковне под Киевом открыто Польское военное кладбище. Там покоятся почти две тысячи поляков, расстрелянных в 1940 году отрядами НКВД по приказу Сталина. Мемориал в Быковне - это четвертое так называемое катынское кладбище, после кладбища в Катынском лесу, Медном и Харькове-Пятихатках. Весной 1940 года жертвами НКВД в целом стали более 22 тысяч польских пленных, захваченных после наступления СССР на Польшу. Эта трагедия вошла в историю под названием "Катынское преступление".
Ранее, 10 января в Бродовский отдел полиции поступила информация о том, что в селе Гута Пеняцкая разрушен памятный знак жертвам трагических событий 1944 года. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса.
4763 69
Полиция начала расследовать осквернение мемориалов жертвам НКВД в Быковне(8)
"Для провокаторов нет ничего святого. Они понесут ответственность", - Климкин об осквернении мемориала в Быковне(20)
Неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне, - Вятрович. ФОТОрепортаж(51)
Неизвестные повредили мемориальную доску Вацлаву Гавелу в Киеве. ФОТО(31)
О колоссальном контрасте в психике украинских и польских детей(0)
Памятник погибшим полякам в Гуте Пеняцкой был поврежден взрывом, - полиция(16)
МИД Польши призывает наказать разрушивших памятник полякам во Львовской области(66)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
СМИ узнали о визите в Украину главаря кремлевских наемников «Вагнера»
Фото: censor.net.ua
InfoResist
Руководитель российской частной военной компании «ЧВК Вагнера», военный армейской разведки РФ, служивший в 2013 году наемником в ЧВК «Slavonic Corps» в Сирии, Дмитрий Уткин с позывным Вагнер оказался родом из Украины, поселка Смолино Кировоградской области. Об этом пишет Цензор.НЕТ
Уткина называют исполнителем убийств известных боевиков на Донбассе, главарем боевых отрядов в Крыму, руководителем военных операций в Сирии, работающим по заказу Кремля.
Жители поселка Смолино утверждают, что Уткин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, весной 2016 году приезжал на несколько дней в родной поселок проведать мать.
«Он ездит только на поезде. Никогда не скажешь, что он какой-то там агрессор. С мамой на дачу за руку идут, назад - тоже за руку», - рассказывают местные.
В последние пару месяцев в поселке обсуждают статьи, которые опубликованы на различных ресурсах в Интернете - здесь вдруг узнали, что их Дима Уткин вовсе не военный пенсионер. И что лично Путин ему награду вручал.
«Мать его после этого фото заходит в магазин к нам и говорит: «Сепаратисткой меня называете? Я - агрессор! А сепаратисты - в Луганске». Смотрела на эту фотографию, где Путин орденом его награждал, радовалась:»Куда дядя Вова скажет, туда Дима и поедет», - рассказывает одна из местных жительниц.
Глава поссовета Николай Мазура, рассказал что многие его односельчане служили в России, воевали в Чечне.
В 2015 году сайт «Спутник и погром», который много пишет о деятельности боевиков, назвал Уткина «полевым командиром года».
«Отряд Вагнера - это частная военная компания, набранная из отставников разных ведомств и ветеранов локальных войн. Это многочисленная и профессиональная структура, которая выполняет грязную работу для российского правительства. Наемники Вагнера были замечены еще в Крыму - совместно с российскими военными они разоружали украинские части. Потом перебрались на Донбасс. Именно отряд Вагнера называют исполнителями ряда убийств в т.н. ЛНР: Ищенко, Мозгового, Беднова, Дремова», - говорится в материале расследования.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На Волині оскільки УПА воювало з німецькими окупантами поліцаями ставили поляків і вони виконуючи вказівки еміграційного польського уряду винщували українців,а коли німці відійшли українські національні сили це помстили- це закони війни
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
сайт назывется LIVEJOURNAL.
ЯСНО КОРОТКО И ДОХОДЧИВО...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить