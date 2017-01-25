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Все про:Польша (3600) Быковня (15) вандализм (326)

 Польша предпримет адекватные действия в ответ на осквернение могил в Быковне, - премьер Шидло

Польская сторона предпримет "адекватные действия" в ответ на осквернение польских могил в Быковне.

Об этом заявила премьер-министр Польши Беата Шидло на пресс-конференции в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Также читайте: Полиция начала расследовать осквернение мемориалов жертвам НКВД в Быковне

По словам главы польского правительства, Варшава должна получить больше информации на эту тему для того, чтобы принять соответствующие меры.

"Конечно, наши действия и наши шаги будут адекватными. Мы должны знать обстоятельства случившегося, не была ли это провокация и какой характер носили эти действия", - отметила польский премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варшава направила Украине ноту в связи с осквернением польского мемориала жертвам НКВД в Быковне

Как сообщалось ранее, неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне Киевской области.

Напомним, 21 сентября 2012 года в Быковне под Киевом открыто Польское военное кладбище. Там покоятся почти две тысячи поляков, расстрелянных в 1940 году отрядами НКВД по приказу Сталина. Мемориал в Быковне - это четвертое так называемое катынское кладбище, после кладбища в Катынском лесу, Медном и Харькове-Пятихатках. Весной 1940 года жертвами НКВД в целом стали более 22 тысяч польских пленных, захваченных после наступления СССР на Польшу. Эта трагедия вошла в историю под названием "Катынское преступление".

Ранее, 10 января в Бродовский отдел полиции поступила информация о том, что в селе Гута Пеняцкая разрушен памятный знак жертвам трагических событий 1944 года. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса.
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Примите - разрисуйте гавном стены парламента или зиккурат, хрен знает как он у них называется
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Піддаватися на провокації тупорилої промосковської сволоти-не краща реакція відповідального політика.
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чего ты думаешь что он сам не с этой компании?
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Просто она не знала и не когда не интересовалась как совсем недавно по меркам столеттий рашисты при помощи ерузельского Польщу на колени поставили а он все время врал полякам что мол он не причем хотя по его просьбе рашисты прибыли в Польщу что бы ее оккупировать а теперь думает что рашисты поменялись -жаль что рашисты с Польшей не имеют границы а то бы совсем по другому говорила -а така получается что Украина как буферная зона для Польщи и можна нести разную хрень неадекватную.
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Був вже ряд провокацій ,полякам слід це зрозуміти .Мета провокацій ,ускладнити відносини між Україною та Польщею . Якась дрібна воша не може спати спокійно ,дивлячись на дружбу України та Польщі .
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Если хотите "адекватно" ответить, развалите там у себя памятник "росийским солдатам"...
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Адекватниє дєйствія - це в черговий раз сплюндруєте українські могили, знову наб'єте українців в Польщі чи те і друге разом ?
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Это провокация и вы должны понимать,т.к.кацапские слизняки,все никак не угоманятся!
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Ясна річ,але СБУ не спроможне надати гідну відповідь)))
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воспитание поляков - это серьезная задача Польского правительства...ЗСУ - серьезный аргумент, который не надо игнорировать...
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Вот вам и спровоцированый кацапами конфликт между Украиной и Польшей.Там набитые морды за Львов а здесь погромленные могилы поляков.Вот нашим дебильным политикам так научится таким провокациям,хотя они и так обучены и знают свое дело еще в КГБ что и сами применяют да только в ущерб Украине.
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Poxozie provokaciji 90godi bili i unas Latvija chtobi КГБ moglo pokazat chto mi fashisti i unichtozaem pametniki sovetskim voinam. Kogda poimali prestupnikov, to sredi nix nebilo neodnovo latisha
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Адекватным ответом, будет забросать коктейлями молотова, кацапское посольство в Варшаве.
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Закидают,без проблем, але це буде швидше українська амбасада,а не москальська,нажаль )))
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тільки не знаю, кому буде гірше після такої акції...
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Поляки явно соскучились за совком и немытыми кацапским свинособаками-асвабадителями.
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Поляки соскучились украинцев держать за быдло
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...адекватный ответ это нассать в подъездах Балашихи.
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Брошен камень. Круги на воде. Круги - при не правильном рассмотрении? Порождают - цунами. Зреть нужно в - корень. Так говорил некий типаж - Козьма. С чем и кем дружить? Мозгами. Пониманием и оценкой. Все остальное? Не стоит внимания.
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а ЧТО ДЕЛАЮТ ОРЛЫ АВАКОВА НИКОГО НЕ НАШЛИ ЕСЛИ ТАКОЕ ШАСТАЕТ ТУДА СЮДА ТО ЧТО ГОВОРИТЬ

СМИ узнали о визите в Украину главаря кремлевских наемников «Вагнера»

Фото: censor.net.ua

InfoResist
Руководитель российской частной военной компании «ЧВК Вагнера», военный армейской разведки РФ, служивший в 2013 году наемником в ЧВК «Slavonic Corps» в Сирии, Дмитрий Уткин с позывным Вагнер оказался родом из Украины, поселка Смолино Кировоградской области. Об этом пишет Цензор.НЕТ
Уткина называют исполнителем убийств известных боевиков на Донбассе, главарем боевых отрядов в Крыму, руководителем военных операций в Сирии, работающим по заказу Кремля.
Жители поселка Смолино утверждают, что Уткин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, весной 2016 году приезжал на несколько дней в родной поселок проведать мать.
«Он ездит только на поезде. Никогда не скажешь, что он какой-то там агрессор. С мамой на дачу за руку идут, назад - тоже за руку», - рассказывают местные.
В последние пару месяцев в поселке обсуждают статьи, которые опубликованы на различных ресурсах в Интернете - здесь вдруг узнали, что их Дима Уткин вовсе не военный пенсионер. И что лично Путин ему награду вручал.
«Мать его после этого фото заходит в магазин к нам и говорит: «Сепаратисткой меня называете? Я - агрессор! А сепаратисты - в Луганске». Смотрела на эту фотографию, где Путин орденом его награждал, радовалась:»Куда дядя Вова скажет, туда Дима и поедет», - рассказывает одна из местных жительниц.
Глава поссовета Николай Мазура, рассказал что многие его односельчане служили в России, воевали в Чечне.
В 2015 году сайт «Спутник и погром», который много пишет о деятельности боевиков, назвал Уткина «полевым командиром года».
«Отряд Вагнера - это частная военная компания, набранная из отставников разных ведомств и ветеранов локальных войн. Это многочисленная и профессиональная структура, которая выполняет грязную работу для российского правительства. Наемники Вагнера были замечены еще в Крыму - совместно с российскими военными они разоружали украинские части. Потом перебрались на Донбасс. Именно отряд Вагнера называют исполнителями ряда убийств в т.н. ЛНР: Ищенко, Мозгового, Беднова, Дремова», - говорится в материале расследования.
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Хай краще приймуть адекватні міри до свого мера Перемишля,який організував марш на якому викрикували "смерть українцям" і "Львів польський".А ще хай приймуть адекватні заходи до тих хто побив українських студентів в Ряшеві за невизнання польскості Львова
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поляки віками були запеклими ворогами українського народу тому вони так нахабно і погрожують на адекватні дії хочуть повернути гноблення українців
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українські керівники таких тупих заяв не робили
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От ввели б жорстокий візовий режим в свій час з хуйлостаном - дивись таких провокацій і не було б. Але що поробиш коли наші злодюги чиновники на чолі з офшоренком панамським прикриваючись хниканням заробітчан цього не зробили заради тільки одного - це збереження своїх бізнесів з смертельним ворогом України.
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То ты так думаеш и даже не представляеш сколько еще гаденышей находится на территории Украины и что самое противное стоит он за рашу а ехать туда не хочет -вот и гадят завербованные рашистами-это в основному те которые приехали в Украину при правлении кучмы а он целых 10 лет правил .
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А от піймали б хоч одного такого "гадениша" привселюдно з трансляцією по всіх каналах телебачення посадили б років так на 10 і кількість охочих займатись таким неподобством зменшилась би в рази. Але що поробиш коли в нас вже три роки тільки оголошують підозри - і жодного посадженого!!!
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Смотрите, доотвечаетесь "адекватно", что сирийцев будете к себе на работу приглашать.
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А что в этой дуре не хватает мозгов чтобы догадаться что за этим стоит раша -видать она еще молодая и ерузельского в черных очках не застала когда раша Польщу на колени поставила тогда а этот генерал все время какую то чушь нес и оправдывался что это не он рашу пригласил то я предлагаю полякам просветить эту чтобы она чушь не несла бо мне встыдно за Польшу что там там такой туповатый премьер в рашовском поведении -уже все знают все про рашистов и только эта дама нечего не знает -пусть задаст себе вопрос -на хрена украинцам паплюжить эти могилы если украинцы так само как поляки от рашистов пострадали -что тяжело мозгами пошевелить.
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за такими местами нужно устанавливать видеонаблюдение с датчиком движения. Только движуха - сигнал оператору, тот смотрит - если вандалы, то туда отправить группу захвата. Это недорого, хотя наши деятели это конечно если и сделают, то за сотни миллионов.
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Є певні речі які виривають з контексту.Не Бандера почав терор на західноукраїнських землях.Як би українські національні сили не почали в відповідь на вбивство одного українця відповідати вбивством двох поляків,то українців на даний момент на західній Україні не залишилося б.Це сталося після того як поляки розстріляли без суду і слідства "карпатську січ" на Воловецькому перевалі після розгрому Закарпатської України.
На Волині оскільки УПА воювало з німецькими окупантами поліцаями ставили поляків і вони виконуючи вказівки еміграційного польського уряду винщували українців,а коли німці відійшли українські національні сили це помстили- це закони війни
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КГБисты большие мастаки на подобное гоффно..,столкнуть лбами армян с азерами..,грузин с абхазами и тд...
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хотя все эти конфликты этнические и прочие включая на религиозной и антисемитской почве расписал давно вова чЛенин кажись том.№35 или 36,точно не помню..
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Стилістика вандальских надписів говорить що це робили люди.не розуміли яке значення для галичанина мала в ті часи дивізія "Галичина"-це був спосіб одержати військовий вишкіл для того щоб краще вміти захищати свою Батьківщину- Україну.Справжній галичанин не буде оскверняти будь -яку могилу-що це за декларація своїх поглядів
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Гурт "Еней" (Польща) присвятив пісню "Біля тополі" українським військовим які загинули за Українуhttps://youtu.be/LAU8HxFtoLE
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Давайте скинемся на круглую сумму тому, кто поможет найти или найдёт этих у...ков. Можно мёртвыми.
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Ну то смотри дальше за такой пуйнёй пока не начнётся...
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Так уже началось!Подводные течения,хотят нас поссорить с Польшей!Но только это нереально
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В Києві є вулиця ім. Івана Кудрі - її не хочуть перейменовувати принципово в Київській міській раді, бо Іван Кудря був НКВДист, який очолював терористичне комуноїдне підпілля, котре зірвало центр міста в кінці вересня 1941 р. Приблизно 820 будинків разом з сотнями киян були зірвані цим бандюком. Знищили Консерваторію з рідкісними дорогими музичними інструментами. Його ж терористи зірвали Успенський Собор в Печерській Лаврі. Сучасні КГБісти бережно оберігають цього недоноска з 6-місячною освітою, аби ніхто не посмів прибрати назву в його "честь" з вулиці (колишньої Боїнської). Тому не виключено, що руйнацію польських могил могли очолити представники КГБістів саме з Київської міської ради.
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На рахунок "Енея"- це польсько-українська група в ній є українці
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Алексей Железнов.Москва.Лубянка.Штаб близневосточного и мироаго тероризма.Начало сразу после шестидневной войны в 1967 году.
сайт назывется LIVEJOURNAL.
ЯСНО КОРОТКО И ДОХОДЧИВО...
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что то полиция тупит, могли бы уж найти этих провокаторов.... а то доверие к конторе авакова начинает пропадать. тут дело больше политическое и поэтому могли бы и напрячся!
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и еще я думаю что это путлеровская кэгэбэшная многоходовочка.... это он так поляков от смоленской трагедии отвлекает!
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Очень не хочется отдавать обломки кацаПсинскага самальота Ту-154
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аваков и смоленск...пускай будет...єто круто..
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генерал Калугин сдал кацаПсинское отребье еще 25 лет назад.не парьтесь кацаПсины..
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Могу "порадоваться" за кацапов, которые умело сталкивают лбами украинцев и поляков. В выйгрыше кто? Вместо того, чтобы покаяться одним и другим, оскверняете памятники. К чему все эти действия?
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не переживай...украинцы и поляки давно сотрудничают и не смотрят на эти "междусобойчики"...
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да это в крови украинцев ненавидеть поляк угнетателей украины
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бандеры не хватает чтобы с ляхами разобраться.........
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Тролі-кацапи якщо ви хочете впливати на думки українців то хоч вивчіть мову.Для мене кожен хто на 3-ому році війни розмовляє по рлсійськи-латентний сепаратист або просто кацап
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПольша предпримет адекватные действия в ответ на осквернение могил в Быковне, - премьер Шидло
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