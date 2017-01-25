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Все про:Китай (923) ракеты (442) Россия (64893)

 "Это спекуляции циркулирующие в интернете", - МИД Китая опроверг информации о межконтинентальных баллистических ракетах у границ РФ

Китай назвал спекуляциями сообщения о размещении межконтинентальных баллистических ракет рядом с границей России. Накануне об этом написало китайское англоязычное издание, ссылаясь на фотографии в интернете, а в Кремле заявили, что опасений по этому поводу не испытывают.

Вопрос о ракетах задали на регулярном брифинге официальному представителю МИД Китая Хуа Чуньин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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"Я видела сообщения в интернете и приняла к сведению позитивную реакцию российской стороны", - ответила она.

"Согласно информации, предоставленной министерством обороны, сообщения о так называемом военном строительстве - не более чем спекуляции, циркулирующие в интернете", - пояснила представитель МИД Китая.

По ее словам, Китай высоко ценит уровень российско-китайских отношений, причем взаимное доверие между странами продолжает расти.

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Накануне о Китае как стратегическом союзнике говорили в Кремле, комментируя сообщения о размещении новых межконтинентальных баллистических ракет Дунфэн-41 (DF-41) в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Амурской областью, Хабаровским и Приморским краями.

Статья о размещении новой бригады, на вооружении которой стоят ракеты DF-41, вышла в англоязычном китайском издании Global Times в разделе мнение. Издание действительно, как и говорит представитель МИД Китая, ссылалось на сообщения в интернете. А именно на фотографии, которые заметили гонконгские и тайванские журналисты, занимаясь мониторингом китайского сегмента интернета.
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Щас МИД пиздаглазых запишет ДВД с фото и видео материалами об ударной мощи страны. С фото, адресами и мобилами командиров и личного состава. Ну и канешна музлон с играми, чтоб не скучно было диск изучать.
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https://www.google.rs/maps/@50.0420386,126.5797897,6z?hl=ru

И где там та сеть дорог-то? Брехло, блин
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мало им земли, по два квадрата на каждого и то 100 гектаров непокроют.
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Отсыпте ей на голову кубов 6-7 мокрой землицы, пусть привыкает
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ага)мы все верим,только письков почему то повелся ....
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Интересно, а кто эти спекуляции распостраняет?
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Тема? Не китайская. Когда будет тема? Когда - китайцы скажут.
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Это да, МБР это не всегда межконтинентальная баллистическая ракета...
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правильно... Міжконтинентальних нема... Континет один -Азія. Референдум у Сибіру скоро буде?
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Вообще межконтиненталки стараются спрятать в глубине своей территории, а не подтягивать к границам. Так что скорее всего действительно фейк.
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Дальность ограничена 10 тыс км, в центре не все охватят!
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Если цель Сибирь то самое лучшее положение ракет!
Очень близко находиться и быстро по времени подлёта!
Чтобы запускать ракеты на США, то курс идёт через Канаду, а у них ПРО имеется!
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МБР не могут стрелять в упор. Там минимальное расстояние - пара тысяч км. Так что Сибирь в пролёте. А Маквабад долбить можно из любой точки Поднебесной
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"Назвала интернет-спекуляциями", я так и не понял, так это таки "ДА", или таки "НЕТ"?
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Самое интересное, что москали ИСКРЕННЕ будут обижаться на нас за то, что в их войне с Китаем мы станем на сторону Китая. Ведь по их мнению, из Украины надо убрать немногочисленных бандеровцев, и "правильные хохлы-братья" завсегда подсобят москаликам. Не в этот раз! Ждите китайских ихтамнетов!
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А чого ж тоді КАЦАПНЯ нещодавно петушилась з цього приводу.
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Ну и пусть спекуляции, а вы возьмите и пи**оните им по куполам, чтоб "не спекулировали"!
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может и просто слухи про ракеты, но письков уже сдался.
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полностью согласен с узкопленочным товарищем . никаких ракет у русско китайской границы нет . точнее ракеты то есть а вот граница немного не там . она должна проходить примерно по Уралу
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Это спекуляции циркулирующие в интернете", - МИД Китая опроверг информации о межконтинентальных баллистических ракетах у границ РФ
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