 "Это спекуляции циркулирующие в интернете", - МИД Китая опроверг информации о межконтинентальных баллистических ракетах у границ РФ

Вопрос о ракетах задали на регулярном брифинге официальному представителю МИД Китая Хуа Чуньин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
"Я видела сообщения в интернете и приняла к сведению позитивную реакцию российской стороны", - ответила она.
"Согласно информации, предоставленной министерством обороны, сообщения о так называемом военном строительстве - не более чем спекуляции, циркулирующие в интернете", - пояснила представитель МИД Китая.
По ее словам, Китай высоко ценит уровень российско-китайских отношений, причем взаимное доверие между странами продолжает расти.
Накануне о Китае как стратегическом союзнике говорили в Кремле, комментируя сообщения о размещении новых межконтинентальных баллистических ракет Дунфэн-41 (DF-41) в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Амурской областью, Хабаровским и Приморским краями.
Статья о размещении новой бригады, на вооружении которой стоят ракеты DF-41, вышла в англоязычном китайском издании Global Times в разделе мнение. Издание действительно, как и говорит представитель МИД Китая, ссылалось на сообщения в интернете. А именно на фотографии, которые заметили гонконгские и тайванские журналисты, занимаясь мониторингом китайского сегмента интернета.
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И где там та сеть дорог-то? Брехло, блин
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Очень близко находиться и быстро по времени подлёта!
Чтобы запускать ракеты на США, то курс идёт через Канаду, а у них ПРО имеется!
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@xeandroid 1 ч.1 час назад
И смех и грех
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