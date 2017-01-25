 Около 20 тысяч должностей в Нацполиции остаются вакантными, - Бушуев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в Харькове сказал журналистам заместитель начальника Национальной полиции Константин Бушуев.
"Мы говорим о том, что он (некомплект. - Ред.) колеблется в пределах около 20 тыс. личного состава. Но если учесть те темпы, с которыми начинаем работу по устранению этой проблемы, сегодня объявлены конкурсы на замещение вакантных должностей на примерно 3,2 тыс. единиц. До конца года мы хотим увеличить в силу отсутствия или наличия ресурсов эту цифру до 8 тысяч", - сообщил Бушуев.
По его словам, особое внимание уделяется комплектованию личным составом подразделений патрульной полиции.
Бушуев отметил, что уровень некомплектности не является одинаковым в разных областях Украины. "Нельзя сказать, что это конкретно какое-то подразделение. Некомплект совершенно разный. В разных областях по-разному: где-то не хватает следователей, где-то больше не хватает уголовного розыска, где-то - больше обеспечения. То есть это не та категория, чтобы сказать, что провал в конкретном направлении", - отметил он.
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по Фрейду бля..
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Ну и нахер оно мне надо?
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Мы говорим о том, что он (некомплект. - Ред.) колеблется в пределах около 20 тыс. личного состава. Но если учесть те темпы, с которыми начинаем работу по устранению этой проблемы, сегодня объявлены конкурсы на замещение вакантных должностей на примерно 3,2 тыс. единиц. До конца года мы хотим увеличить в силу отсутствия или наличия ресурсов эту цифру до 8 тысяч. Нельзя сказать, что это конкретно какое-то подразделение. Некомплект совершенно разный. В разных областях по-разному: где-то не хватает следователей, где-то больше не хватает уголовного розыска, где-то - больше обеспечения. То есть это не та категория, чтобы сказать, что провал в конкретном направлении
Можно поздравить всех нас с еще одним мощным мыслителем в руководстве полиции. Не всем понять его понимания проблемы кадров, ну, это, примерно, как "то потухнет, то погаснет"...
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По словам Деевой, каждые 5 или 15 лет (в зависимости от категории транспорта) водители будут пересдавать на получение прав, а заодно и проверять знания и навыки.
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