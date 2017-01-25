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 Политика Украины, Экономика
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Все про:кадры (411) Нацполиция (5623) Бушуев (16)

 Около 20 тысяч должностей в Нацполиции остаются вакантными, - Бушуев

Некомплект в Национальной полиции по всей стране колеблется в пределах около 20 тыс.человек личного состава.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в Харькове сказал журналистам заместитель начальника Национальной полиции Константин Бушуев.

"Мы говорим о том, что он (некомплект. - Ред.) колеблется в пределах около 20 тыс. личного состава. Но если учесть те темпы, с которыми начинаем работу по устранению этой проблемы, сегодня объявлены конкурсы на замещение вакантных должностей на примерно 3,2 тыс. единиц. До конца года мы хотим увеличить в силу отсутствия или наличия ресурсов эту цифру до 8 тысяч", - сообщил Бушуев.

По его словам, особое внимание уделяется комплектованию личным составом подразделений патрульной полиции.

Бушуев отметил, что уровень некомплектности не является одинаковым в разных областях Украины. "Нельзя сказать, что это конкретно какое-то подразделение. Некомплект совершенно разный. В разных областях по-разному: где-то не хватает следователей, где-то больше не хватает уголовного розыска, где-то - больше обеспечения. То есть это не та категория, чтобы сказать, что провал в конкретном направлении", - отметил он.

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А шо такое,передасты в Украине кончились,никто а сАбакову в наем идти не хочет?
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у нас продукцию вообще кто-то выпускает или только продают , бумажки пишут и стерегут ?
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честный человек туда не пойдет - продажные сожрут...
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все понимают - майдан не за горами...оно им надо - разгонять мирных людей, с которыми стояли на предыдущем майдане...
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Прочел - " Около 20 тысяч должностей в Нацполиции остаются ВАТНЫМИ!"..
по Фрейду бля..
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думаю пора зрадодрочерам показать как надо делать новую страну,они же спецы во всех сферах которые появляються на цензоре,крутые копы,солдаты,генералы,адмиралы,президенты,премьер-министры... вот есть реальный шанс чтобы наконец то продемонстрировать это
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Ты это рускоязычным Воинам скажи ,шелупонь столичная
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Скажу, якщо буде треба. Так чого тобі, москалику з Мухосранська?
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Перестань дрочить и может что-то у тебя получиться
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До каких пор народ Украины будет кормить сотни тысяч нихера ни делающих мусоров???
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Заступниця керівника Одеської митниці Лариса Ареф'єва, затримана на хабарі в 50 тис дол восени 2015 року, призначена начальником відділу митного аудиту Департаменту аудиту Державної фіскальної служби. Цю посаду пані Ареф'єва вказала при заповненні декларації за 2015 рік, повідомляє проект «Народне НАЗК».Після затримання на хабарі, восени 2015 року, Ареф'єва втекла від правоохоронців. Офіційно Одеська митниця повідомляла, що Ареф'єва на лікарняному. Водночас, керівник Одеської митниці Юлія Марушевська запевняла, що на митниці Лариса Ареф'єва не працює і їй невідомо, куди вона зникла.

https://bihus.info/nasirov-pereviv-zatrimanu-na-habari-odesku-mitnicyu-do-kiyeva/ Я ВАМ ПОКАЖУ КАК УПРАВЛЯТЬ ДЕРЖАВОЙ
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Ну пошел, попробовал. тест - 47 из 50 возможних. Медкомиссия - сидит уебан-полковник ментовский - "Не подходите по здоровью" Почему, отчего - хз..
Ну и нахер оно мне надо?
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Константин Бушуев.
Мы говорим о том, что он (некомплект. - Ред.) колеблется в пределах около 20 тыс. личного состава. Но если учесть те темпы, с которыми начинаем работу по устранению этой проблемы, сегодня объявлены конкурсы на замещение вакантных должностей на примерно 3,2 тыс. единиц. До конца года мы хотим увеличить в силу отсутствия или наличия ресурсов эту цифру до 8 тысяч. Нельзя сказать, что это конкретно какое-то подразделение. Некомплект совершенно разный. В разных областях по-разному: где-то не хватает следователей, где-то больше не хватает уголовного розыска, где-то - больше обеспечения. То есть это не та категория, чтобы сказать, что провал в конкретном направлении
Можно поздравить всех нас с еще одним мощным мыслителем в руководстве полиции. Не всем понять его понимания проблемы кадров, ну, это, примерно, как "то потухнет, то погаснет"...
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Ну мы ж нация не полицаев!Какой нах мусор,создаёт прибавчною стоимость,кроме здачи Донбасса?!
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Щас будет перебор --- На Украине водителей ожидают нововведения, которые относятся к сроку действия водительских удостоверений. Об этом рассказала заместительница главы МВД по евроинтеграции Анастасия Деева на своей странице в Facebook.

По словам Деевой, каждые 5 или 15 лет (в зависимости от категории транспорта) водители будут пересдавать на получение прав, а заодно и проверять знания и навыки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОколо 20 тысяч должностей в Нацполиции остаются вакантными, - Бушуев
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