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 Террористы обстреляли Красноговку из РСЗО. За день на Донбассе ранен один украинский воин, - пресс-центр АТО

Оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. По состоянию на 17 часов состоялся 21 обстрел. Один нашего военный ранен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре АТО.

В вечерней сводке отмечается: " На Мариупольском - из 122-миллиметровой артиллерии, 120 миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке.

Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое.

По Новотроицкому и Марьинке вел огонь снайпер, а по Широкино - БМП противника.

На Луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Орехово и Новозвановке.

На Донецком направлении - из 120 и 82 миллиметровых минометов по Авдеевке и Троицкому.

Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Около 15.00 российско-оккупационные войска, используя реактивные системы залпового огня обстреляли населенный пункт Красногоровка. 4 снаряда попали непосредственно по городу и один неподалеку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала текущих суток боевики осуществили 8 обстрелов в зоне АТО, - Матюхин


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Оппоблок хочет изменения минского формата, а мы тоже этого ждем. Пора грохнуть ответку стреляющим.
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А кто помнит бомбежку здания обладминистрации в Луганске в 2014? Когда женщины с оторванными ногами о помощи просили? Все забыли? Так мы напомним. Вы суки бандеровские за это заплатите. Уже платите. Справедливость она есть и она ВСЕГДА торжествует! Бойтесь твари!
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Когда у этих тварей снаряды закончатся, задолбали уже.
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Только когда ответка в ответ полетит. Иначе никогда.
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Зашибись. Касабы обстреливают наши войска и города из градов, а Педро продолжает талдычить что перемирие продолжается...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы обстреляли Красноговку из РСЗО. За день на Донбассе ранен один украинский воин, - пресс-центр АТО
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