 Террористы обстреляли Красноговку из РСЗО. За день на Донбассе ранен один украинский воин, - пресс-центр АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре АТО.
В вечерней сводке отмечается: " На Мариупольском - из 122-миллиметровой артиллерии, 120 миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке.
Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое.
По Новотроицкому и Марьинке вел огонь снайпер, а по Широкино - БМП противника.
На Луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Орехово и Новозвановке.
На Донецком направлении - из 120 и 82 миллиметровых минометов по Авдеевке и Троицкому.
Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Около 15.00 российско-оккупационные войска, используя реактивные системы залпового огня обстреляли населенный пункт Красногоровка. 4 снаряда попали непосредственно по городу и один неподалеку".
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