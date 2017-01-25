 "У Мининфраструктуры никто не отбирал и не "отжимал" "Укрзализныцю", - Кистион

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал вице-премьер-министр Владимир Кистион.
"Во-первых, принятое Кабинетом Министров решение не было решением о "выводе ПАО "Укрзализныця" из подчинения Министерства инфраструктуры. В соответствии с законодательством (так было всегда) главным органом управления "Укрзализныцей" является общее собрание в лице Кабинета Министров. Так оно было, так оно и остается независимо от изменений в Устав. У Мининфраструктуры никто не отбирал и не "отжимал" "Укрзализныцю", не ставил "смотрящих", не сажал никого "на потоки" и не подчинял предприятие Минэкономразвития", - сказал он.
По его словам, суть изменений в том, что разработка решений относительно управления корпоративными правами УЗ согласно этому решению будет обязанностью МЭРТ. Вице-премьер-министр объяснил, что отныне такие проекты решений будет готовить компетентный орган, как это и прописано в законодательстве, а министр инфраструктуры как член Кабинета Министров имеет право принимать участие в разработке этих проектов.
При этом он заметил, что будут приниматься решения относительно таких проектов не единолично определенным министерством, а коллегиально на заседании правительства.
"Право формировать политику в сфере железнодорожного транспорта, разработка законопроектов, правил перевозок и пр. остается за Мининфраструктуры, здесь у них карт-бланш, никто им не мешает проводить реформы, сотрудничать с УЗ в интересах всего государства", - подчеркнул Кистион.
Он также добавил, что решение Кабмина от 18 января было принято без предварительного широкого обсуждения, поскольку касалось точечных изменений в устав одного юридического лица, то есть УЗ, а не задевало интересы широких слоев населения.
Чиновник отметил, что за это решение проголосовали все члены правительства, хотя министр инфраструктуры Владимир Омелян поддержал его при условии дальнейшей проработки Мининфраструктуры, изъявив желание направить свои замечания.
"Обратите внимание, решение еще не опубликовано. То есть Премьер-министр не подписывал его в авральном режиме, а честно ждал предложений и замечаний министра. Это нормальная практика", - резюмировал вице-премьер-министр.
На вопрос, имеет ли Омелян шанс в случае подачи иска в суд относительно признания незаконности указанного решения, Кистион ответил: "Что касается иска в суд. Владимир Омелян имеет полное право и обращаться в суд, и анонсировать об этом всеми доступными методами. Судебная ветвь власти у нас независима, следовательно, судьи должны решить, были ли нарушены законы. Однако хочу отметить, что изменения, принятые вышеупомянутым решением правительства, являются приведением Устава "Укрзализныци" в соответствие с Хозяйственным кодексом, Законом об "Акционерных обществах", Законому "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования" и другими нормативно-правовыми актами. Пока изменения не вступили в силу, отдельные положения Устава противоречат действующему законодательству".
Он подчеркнул, что решением Кабмина был приведен Устав УЗ в соответствие с действующим законодательством.
"Если какой-то суд решит отменить такое решение, можете сами сделать вывод относительно его справедливости и незаангажированности. Собственное решение об изменениях в Устав еще не вступило в силу. Но на сегодняшнем заседании Кабмина Премьер-министр Владимир Гройсман отметил то, что оно будет подписано и опубликовано", - резюмировал Кистион.
Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.
Вместе с тем, Кабинет Министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.
Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что корпоратизация ПАО "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит. Омелян также настаивал на пересмотре решения Кабинета Министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения его ведомства и передаче компании в управление Министерства экономического развития и торговли.
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