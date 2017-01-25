EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Экономика
  348  11
Все про:Кабмин (9630) Укрзализныця (977) Мининфраструктуры (426) Кистион (15)

 "У Мининфраструктуры никто не отбирал и не "отжимал" "Укрзализныцю", - Кистион

Право формировать политику в сфере железнодорожного транспорта, разработка законопроектов, правил перевозок остается за Министерством инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал вице-премьер-министр Владимир Кистион.

"Во-первых, принятое Кабинетом Министров решение не было решением о "выводе ПАО "Укрзализныця" из подчинения Министерства инфраструктуры. В соответствии с законодательством (так было всегда) главным органом управления "Укрзализныцей" является общее собрание в лице Кабинета Министров. Так оно было, так оно и остается независимо от изменений в Устав. У Мининфраструктуры никто не отбирал и не "отжимал" "Укрзализныцю", не ставил "смотрящих", не сажал никого "на потоки" и не подчинял предприятие Минэкономразвития", - сказал он.

По его словам, суть изменений в том, что разработка решений относительно управления корпоративными правами УЗ согласно этому решению будет обязанностью МЭРТ. Вице-премьер-министр объяснил, что отныне такие проекты решений будет готовить компетентный орган, как это и прописано в законодательстве, а министр инфраструктуры как член Кабинета Министров имеет право принимать участие в разработке этих проектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прибыль "Укрзализныци" за 2016 год - это не реформаторские достижения, - Омелян

При этом он заметил, что будут приниматься решения относительно таких проектов не единолично определенным министерством, а коллегиально на заседании правительства.

"Право формировать политику в сфере железнодорожного транспорта, разработка законопроектов, правил перевозок и пр. остается за Мининфраструктуры, здесь у них карт-бланш, никто им не мешает проводить реформы, сотрудничать с УЗ в интересах всего государства", - подчеркнул Кистион.

Он также добавил, что решение Кабмина от 18 января было принято без предварительного широкого обсуждения, поскольку касалось точечных изменений в устав одного юридического лица, то есть УЗ, а не задевало интересы широких слоев населения.
Чиновник отметил, что за это решение проголосовали все члены правительства, хотя министр инфраструктуры Владимир Омелян поддержал его при условии дальнейшей проработки Мининфраструктуры, изъявив желание направить свои замечания.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Вы бы лучше вокзалами занялись", - Гройсман публично отчитал Омеляна и поддержал Бальчуна. ВИДЕО

"Обратите внимание, решение еще не опубликовано. То есть Премьер-министр не подписывал его в авральном режиме, а честно ждал предложений и замечаний министра. Это нормальная практика", - резюмировал вице-премьер-министр.

На вопрос, имеет ли Омелян шанс в случае подачи иска в суд относительно признания незаконности указанного решения, Кистион ответил: "Что касается иска в суд. Владимир Омелян имеет полное право и обращаться в суд, и анонсировать об этом всеми доступными методами. Судебная ветвь власти у нас независима, следовательно, судьи должны решить, были ли нарушены законы. Однако хочу отметить, что изменения, принятые вышеупомянутым решением правительства, являются приведением Устава "Укрзализныци" в соответствие с Хозяйственным кодексом, Законом об "Акционерных обществах", Законому "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования" и другими нормативно-правовыми актами. Пока изменения не вступили в силу, отдельные положения Устава противоречат действующему законодательству".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры предлагает повысить ж/д тарифы на перевозку пассажиров и багажа в 2017 году на 21%

Он подчеркнул, что решением Кабмина был приведен Устав УЗ в соответствие с действующим законодательством.

"Если какой-то суд решит отменить такое решение, можете сами сделать вывод относительно его справедливости и незаангажированности. Собственное решение об изменениях в Устав еще не вступило в силу. Но на сегодняшнем заседании Кабмина Премьер-министр Владимир Гройсман отметил то, что оно будет подписано и опубликовано", - резюмировал Кистион.

Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.

Вместе с тем, Кабинет Министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что корпоратизация ПАО "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит. Омелян также настаивал на пересмотре решения Кабинета Министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения его ведомства и передаче компании в управление Министерства экономического развития и торговли.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да ясно все, Омельяну перекрыли заработки, вот и истерика
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ліва рука корупціонера б'ється з правою рукою корупціонера за то, щоб ліва половини дупи сіла на потоки, або права. Феноменально.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вроде нет больше проблем в стране. Хочется спросить Омельяна, а до назначения Больчуна на УЖД все было ОК, а этот поляк пришел и все испортил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трохи почитав і стало зрозуміло, що у нас дуже багато різних зайвих міністерств.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тож надо тетек-дядек-племяшек-детишек попристраивать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одни "омельяны" забрали у другого "омельяна"... Чему радешеньки?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
никак не поделят , сцуки, сферы влияния, никак не нажрутся, занялись бы лучше отстрелом друг друга...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Юлия Тимошенко:Вопрос завершения войны и вопрос перезагрузки власти - взаимосвязаны. Пока украинский народ не уберет этих людей от власти, война будет продолжаться. Они прикрываются войной, чтобы дальше грабить Украину. Можно брать деньги из бюджета, можно продавать армии разный хлам втридорога, можно заниматься контрабандой с оккупированными территориями, можно Нацбанк поставить на службу подработки одного частного банка. Такой власти война нужна иногда больше, чем внешним оккупантам. Что, на мой взгляд, надо сделать. Первое: параллельно с Минскими договоренностям, против которых я выступила сразу и которые считаю абсолютно пророссийскими, следует немедленно сесть за стол переговоров со странами-участниками Будапештского меморандума. Надо напомнить всем, кто был гарантом территориальной целостности Украины, что гарантии на мировом уровне необходимо выполнять. Во-вторых, нам нужно поставлять в армию новейшее оружие, а не сбывать туда старые парашюты, старые вертолеты и другую технику. Все знают, что сегодня, когда не хватает средств для борьбы на фронте, правительство продолжает продавать новые образцы оружия наружу и получать от этого «теневые» откаты. Надо поднять наш военно-промышленный комплекс и дать современное оружие фронту! Также надо немедленно провести переговоры со всеми странами, которые готовы нам поставлять оружие, ведь до сих пор таких переговоров никто не вел. К сожалению, президент дал обязательство организовать местные выборы в оккупированном Донбассе, провести изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса и амнистировать тех, кто убивал наш народ. Но мира все равно нет, потому что украинская нация никогда не поддержит такие обязательства. Однако это не тупик. Надо перезагрузить власть, чтобы начать новый переговорный процесс и добиться мира.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У Мининфраструктуры никто не отбирал и не "отжимал" "Укрзализныцю", - Кистион
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия Бальчун Войцех взятка военнослужащие Гройсман Грузия добровольцы Донбасс Донецкая область ДТП Евросоюз задержание Кабмин Киев коррупция Крым Мининфраструктуры НАПК Нацполиция обстрел Омелян ПАСЕ Полозов Польша Россия суд Укрзализныця ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти