 НАБУ и САП подали ходатайство о заочном досудебном расследовании в отношении судьи Чауса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.
"Прибегнуть к таким действиям НАБУ и САП вынуждены из-за сокрытия подозреваемого от органа досудебного расследования и объявления его в международный розыск. О вызове на допрос его проинформировали в соответствии с требованиями законодательства. Соответствующие публикации, как того требует закон, размещены на официальных ресурсах: в газете "Урядовый курьер" и на веб-сайте Бюро", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в $150 тысяч. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения.
Чаус ранее был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана.
6 августа Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
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Давно не читал КК, но надеюсь, что там ЭТАГО нет. С кем дружат головы этих - "заочных?" Вы куда сопляки - чмошники, страну вгоняете?
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