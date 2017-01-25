EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  172  8
Все про:НАБУ (1320) расследование (1829) Антикоррупционная прокуратура (306) Чаус (56)

 НАБУ и САП подали ходатайство о заочном досудебном расследовании в отношении судьи Чауса

25 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры подали ходатайство в Соломенский районный суд Киева о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования (так называемого "заочного расследования") в отношении судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Также читайте: Судья Чаус не явился на допрос, - НАБУ

"Прибегнуть к таким действиям НАБУ и САП вынуждены из-за сокрытия подозреваемого от органа досудебного расследования и объявления его в международный розыск. О вызове на допрос его проинформировали в соответствии с требованиями законодательства. Соответствующие публикации, как того требует закон, размещены на официальных ресурсах: в газете "Урядовый курьер" и на веб-сайте Бюро", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интерпол объявил в международный розыск судью Чауса

Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в $150 тысяч. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения.

Чаус ранее был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана.

6 августа Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
жвачка, главное вопрос мовы не поднимать с безвизом и окончание АТО за часы,,будет с чем гаранту на второй срок идти
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лями справ реальних, а вони безрезультатні заочні ініціюють. Гандони.
 показать весь комментарий
Ответить
 
скорость вселенская у вас -ну и реформаторы-улитки гребаные(бля шо ж это за новости сегодня?негатив сплошной.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/minzdravua
 показать весь комментарий
Ответить
 
с чем вас елена и поздравляю-ваши глаза без кругов это нечто(о майн либэн)
 показать весь комментарий
Ответить
 
(так называемого "заочного расследования") Какого, какого - собора..., расследования?

Давно не читал КК, но надеюсь, что там ЭТАГО нет. С кем дружат головы этих - "заочных?" Вы куда сопляки - чмошники, страну вгоняете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В бомжей, что памятники за бутылку загаживают по всей стране, словить не можете. Чаус ржет над вами, и баксы по трехлитровкам рассовывает...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ и САП подали ходатайство о заочном досудебном расследовании в отношении судьи Чауса
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия Бальчун Войцех взятка военнослужащие Гройсман Грузия добровольцы Донбасс Донецкая область ДТП Евросоюз задержание Кабмин Киев коррупция Крым Мининфраструктуры НАПК Нацполиция обстрел Омелян ПАСЕ Полозов Польша Россия суд Укрзализныця ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти