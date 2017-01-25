 Украинцы, соглашаясь на высокие заработки за границей, часто становятся наркокурьерами, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Шевченко отметил: "Еще в середине декабря борьбу с торговлей людьми Арсен Аваков признал одним из приоритетов правоохранительной работы в 2017 году.
Эта беда имеет по-настоящему международный масштаб и международные партнеры нас в этом активно поддержали. Нередко измученные безденежьем украинцы принимают сомнительные предложения преступных дельцов: бросить родную страну и поехать подзаработать за рубежом. Там они часто попадают в сети хорошо налаженных преступных синдикатов, которые обманом или угрозами заставляют искателей счастья перевозить... наркотики".
"Оперативники полиции Киевщины возглавляемые Дмитрием Ценовым вместе с подчиненными Артема Крищенко при процессуальном руководстве прокуратуры разоблачили преступную группу из четырех подозреваемых жителей столицы и области, которые в течение 2014-2016 годов отправили из Украины в далекую Бразилию восьмерых человек. Солнечная и экзотическая для украинцев Бразилия известна не только своими зажигательными карнавальными ритмами и солнечными пляжами и зажигательным футболом, но и достаточно высоким уровнем преступности. В том числе и организованной. Следовательно наши соотечественники пошли на очевидный риск через бедность и поиск легкого заработка. В результате их обманом заставили стать международными наркокурьерами: перевозить в чемоданах кокаин из Бразилии транзитом в Таиланд партиями по более чем 4 килограмма. Все наши соотечественники были задержаны правоохранительными органами, и теперь находятся в печально известных бразильских и тайских тюрьмах в ожидании страшных приговоров согласно суровых законов тех стран", - подчеркнул Шевченко.
Глава Департамента коммуникаций продолжил: " Четверо наших проходимцев, наживающихся на поиске, введены в заблуждение и привлечении к международному наркотрафику своих соотечественников - так же ждут суда, но в гораздо более мягких условиях. Только одному из четырех суд назначил на время следствия по ч.2 ст.149 "Торговля людьми по предварительному сговору группой лиц" безальтернативно - содержание под стражей сроком на два месяца, еще трое имеют возможность внести залог в размере чуть более 200 тысяч гривен. Поверьте, это - намного меньше тех теневых заработков, которые они получают торгуя людьми и заставляя их обманом или угрозами к наркотрафику.
Он отметил: "Как тут не вспомнить еще одну подобную группу, вскрытую оперативниками Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми в конце прошлого года.
Там воры под видом курьеров масштабно привлекали измученных безденежьем украинцев к работе якобы курьерами в РФ, а на самом деле - перевозчиками наркотиков, которые теперь сотнями находящихся в российских тюрьмах. Ту схему разоблачили благодаря обращению родственников пострадавших к правозащитнику Борису Захарову, а того - к Антону Геращенко".
"В очередной раз призываем украинцев: не обольщайтесь привлекательными, но рискованными предложениями сомнительных дельцов заработать денег не на родине, а за рубежом. Хоть в холодной России, хоть в солнечной Бразилии", - резюмировал Шевченко.
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милостынюсубсидию на отопление своей квартиры газом ВЛАСНОГО ВЫДОБУТКУ. Не от хорошей жизни люди соглашаются на столь сомнительные дела.
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це щоб не Їхали?
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А не соглашаясь на высокие заработки заграницей - становятся здесь исследователями мусорных баков.
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З мого ж боку тупо шукати логіки у висловах МВС.
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