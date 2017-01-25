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Все про:наркотики (1246) заробитчане (113) Шевченко Артем (78)

 Украинцы, соглашаясь на высокие заработки за границей, часто становятся наркокурьерами, - Нацполиция

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко обнародовал способы обмана украинцев, которые выезжают за рубеж в поисках высоких заработков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "Еще в середине декабря борьбу с торговлей людьми Арсен Аваков признал одним из приоритетов правоохранительной работы в 2017 году.

Эта беда имеет по-настоящему международный масштаб и международные партнеры нас в этом активно поддержали. Нередко измученные безденежьем украинцы принимают сомнительные предложения преступных дельцов: бросить родную страну и поехать подзаработать за рубежом. Там они часто попадают в сети хорошо налаженных преступных синдикатов, которые обманом или угрозами заставляют искателей счастья перевозить... наркотики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны подозреваемые в вербовке украинцев для участия в переправке наркотиков

"Оперативники полиции Киевщины возглавляемые Дмитрием Ценовым вместе с подчиненными Артема Крищенко при процессуальном руководстве прокуратуры разоблачили преступную группу из четырех подозреваемых жителей столицы и области, которые в течение 2014-2016 годов отправили из Украины в далекую Бразилию восьмерых человек. Солнечная и экзотическая для украинцев Бразилия известна не только своими зажигательными карнавальными ритмами и солнечными пляжами и зажигательным футболом, но и достаточно высоким уровнем преступности. В том числе и организованной. Следовательно наши соотечественники пошли на очевидный риск через бедность и поиск легкого заработка. В результате их обманом заставили стать международными наркокурьерами: перевозить в чемоданах кокаин из Бразилии транзитом в Таиланд партиями по более чем 4 килограмма. Все наши соотечественники были задержаны правоохранительными органами, и теперь находятся в печально известных бразильских и тайских тюрьмах в ожидании страшных приговоров согласно суровых законов тех стран", - подчеркнул Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только осужденных украинцев в РФ по делам, связанным с наркотиками, 1850 человек. Сколько еще в судах - неизвестно, - правозащитница Томак

Глава Департамента коммуникаций продолжил: " Четверо наших проходимцев, наживающихся на поиске, введены в заблуждение и привлечении к международному наркотрафику своих соотечественников - так же ждут суда, но в гораздо более мягких условиях. Только одному из четырех суд назначил на время следствия по ч.2 ст.149 "Торговля людьми по предварительному сговору группой лиц" безальтернативно - содержание под стражей сроком на два месяца, еще трое имеют возможность внести залог в размере чуть более 200 тысяч гривен. Поверьте, это - намного меньше тех теневых заработков, которые они получают торгуя людьми и заставляя их обманом или угрозами к наркотрафику.

Он отметил: "Как тут не вспомнить еще одну подобную группу, вскрытую оперативниками Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми в конце прошлого года.

Там воры под видом курьеров масштабно привлекали измученных безденежьем украинцев к работе якобы курьерами в РФ, а на самом деле - перевозчиками наркотиков, которые теперь сотнями находящихся в российских тюрьмах. Ту схему разоблачили благодаря обращению родственников пострадавших к правозащитнику Борису Захарову, а того - к Антону Геращенко".

"В очередной раз призываем украинцев: не обольщайтесь привлекательными, но рискованными предложениями сомнительных дельцов заработать денег не на родине, а за рубежом. Хоть в холодной России, хоть в солнечной Бразилии", - резюмировал Шевченко.
Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года 68 украинцев задержаны на подпольных табачных фабриках в Польше
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Нихатят сволочи в родной стране за 3200 работать, за длинным долларом гонятся...
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правильно будет не "соглашаясь на высокие заработки за границей" , а "не соглашаясь на низкие заработки в Украине"
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А інші не становляться, тільки українці...
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или не знают, что высокие заработки ведут к высоким рискам
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Знають. Та не вірять, що це може і їх торкнутися-то ж в телевізорі тільки таке страхіття є...
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Зато у нас, сидя на "достойном" окладе, работник нефтегазодобывающего предприятия вынужден просить милостыню субсидию на отопление своей квартиры газом ВЛАСНОГО ВЫДОБУТКУ. Не от хорошей жизни люди соглашаются на столь сомнительные дела.
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У работников кондитерской фабрики конфеты тоже платные.
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И тут Тоню всплыли! А то фигня, что на Родине мусора крышуют это все - так и должно быть, да?
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Соглашаются на высокие заработки за границей? Рошеновские воровские подонки, считают что зарплата в 3-4 тыс. гривень (среднестатитсическая зарплата в Украине), это благо для людей.
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"В очередной раз призываем украинцев: не обольщайтесь привлекательными, но рискованными предложениями сомнительных дельцов заработать денег не на родине, а за рубежом. Хоть в холодной России, хоть в солнечной Бразилии", - резюмировал Шевченко . ... А мы ещё раз призываем правительство : прекращайте воровать и начните думать о народе , дайте на родине достойно зарабатывать и жить !
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Смешно.

А не соглашаясь на высокие заработки заграницей - становятся здесь исследователями мусорных баков.
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даже на это люди идут,.... ... ну не хотят жить в чоколаде за копейку....
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в Польше работаешь на кондитерской фабрике получаешь 650 долларов, а в Украине у гаранта на фабрике 115...
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Украинцы, соглашаясь на высокие заработки в судах прокуратуре,верховной раде......, часто становятся курвами !!!
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А сколько платят и куда обращатся, отдел кадров где, наркодиллеры отпишитесь
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Бред какой то. Зачем ехать в Бразилию, чтобы там таскать чемоданы с наркотой, когда тому, кто готов к криминалу, гораздо эффективней сколотить банду в Украине и грабить самих мусоров. Ведь там жирные караси сидят и заяву писать не будут, если парой стаканов бриллиантов поделятся.
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Ну, в Бразилии еще есть много диких обезьян...
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Було би тупо ставати наркокур'єром з низьким заробітком.
З мого ж боку тупо шукати логіки у висловах МВС.
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а еще часто они находят высокооплачиваемую работу и поддерживают свои семьи дома....
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Украинцы - не связывайтесь с наркотой ! Убивайте тех кто вас грабит и имеет в декларациях миллионны !!!
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А семья порошенко и луценко, а так же целые толпы других воров из этого кодла не боятся )))
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вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/minzdravua
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а хто вам дохтур...платите велики гроши не тики соби, а й людям и все будут херять на перевозку наркотиков.
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Це кацапо-комунізм вивів у нас таку породу людей, що і мову праотцовську лінькі вивчити, і навчитись професії лінькі, і робити лінькі. Серед таких є і властьімущіє і неймущіє, і усі вони хочуть швидко і добре хапануть або "утвєрдітся" на теплому місті.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинцы, соглашаясь на высокие заработки за границей, часто становятся наркокурьерами, - Нацполиция
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