 "Привязка оплаты труда государственных служащих к оценке эффективности их деятельности - очень эффективная вещь", - министр Саенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр Кабинета Министров Александр Саенко.
"Государственная служба должна быть соответствующим образом оплачена, но она должна демонстрировать и соответствующий результат. ... Привязка оплаты труда государственных служащих к оценке эффективности их деятельности, мне кажется, очень эффективная вещь. Мы должны тоже в этом году к этому вернуться", - сказал он.
Министр отметил, что в 2017 году в бюджете заложено финансирование под программу работы команд реформ в министерствах, как это предусмотрено в законе "О государственной службе".
463 21
Уровень кандидатов на высокие должности в системе госуправления довольно низкий, - министр Кабмина(63)
Начал работу Офис реформ при премьер-министре(0)
С 15 августа центральные органы исполнительной власти переходят на электронный документооборот, - министр Саенко(3)
Глава Белгород-Днестровской РГА Титарчук назначен замом министра Кабмина(6)
Фирташ через Саенко строит рейдерские схемы вокруг «Укрпрофздравницы»(0)
Министр Кабмина Саенко назначил главой пресс-службы правительства пресс-секретаря Гройсмана Столярчука(1)
Досье на министра Кабинета Министров Александра Саенко(4)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить