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 Политика Украины, Общество
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Все про:зарплата (1631) работа (376) чиновник (1247) госслужащие (176) Саенко (14)

 "Привязка оплаты труда государственных служащих к оценке эффективности их деятельности - очень эффективная вещь", - министр Саенко

В 2017 году необходимо ввести привязку заработной платы государственных служащих к эффективности их работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр Кабинета Министров Александр Саенко.

"Государственная служба должна быть соответствующим образом оплачена, но она должна демонстрировать и соответствующий результат. ... Привязка оплаты труда государственных служащих к оценке эффективности их деятельности, мне кажется, очень эффективная вещь. Мы должны тоже в этом году к этому вернуться", - сказал он.

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Министр отметил, что в 2017 году в бюджете заложено финансирование под программу работы команд реформ в министерствах, как это предусмотрено в законе "О государственной службе".
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Да уж! Эт точно! Каждому по потребностям, а нам по труду остатки.
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З/п держслужбовця має бути по мах.= 8-10 прожиткових мін., мін. пенсія в Україні має=1,2 прож. мін.,а мін. з/п =1,4 прож. мін.. мах. пенсія держслужбовця =7,0 мін. пенсій Десь так ))))
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АГА і перед цим установити мінімальні зарплати на олігархічних підприємствах з привязками до західноєвроппейських зарплат . А чому ні ? УКРАЇНЦЯМ удовбують шо вони ПОВИННІ ПЛАТИТИ ЗА ВСЕ по світових цінах. ОКЕЙ. Але хай і олігархи купляють працю УКРАЇНЦІВ по СВІТОВИХ ЦІНАХ. Коли ціни реалізації продукції олігофренів західні то мінімальна зарплата повинна складати в межах 1200-1400 доларів .Це і будуть ті інвестиції в УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ . котрі автоматично потягнуть розвиток малого і середнього бізнесу .
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Судя по результатам и е - декларациям , то зарплата им вообще не нужна.
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Теперь понятно, откуда у "эффективных менеджеров" такие зарплаты))
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У них там не заморачиваются с расчётами по зарплатам , сами себе назначают .
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В первую очередь привязать оплату и льготы депутатов к эффективности их работы. За три прогула, ногой под зад без права восстановления.
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Если их привязать к эффективности, то они не зарплату должны получать, а доплачивать в бюджет.
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Задрать цены и расценки - лучше всего повышает эффективность деятельности менеджеров.
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Суцільна "эффективность"... А результати коли будуть?
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а ты сам попробуй с таким умным видом рассказывать про реформы и не ржать
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пускай слабительное принимает перед выступлением. будет совсем не смешно
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И именно по этому, зарплата госслужащих в нашей стране, никогда не будет привязана к оценке эффективности их деятельности.
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а кто оценивать будет?сами себя?шоб вы повыздыхали там .
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вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/minzdravua
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Эй, потише, а то наши депутаты умрут с голоду!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Привязка оплаты труда государственных служащих к оценке эффективности их деятельности - очень эффективная вещь", - министр Саенко
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