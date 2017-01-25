 Прибыль "Укрзализныци" за 2016 год - это не реформаторские достижения, - Омелян

Об этом в среду на заседании правительства заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишут Комментарии .
"Выход в "плюс" "УЗ" по результатам 2016 года обусловлен простой цифрой. Это не реформаторские достижения. Это увеличение тарифов на 15%, которое сгенерировало для компании 3,8 млрд грн. На фоне того, что в 2015 году был убыток 600 млн, в 2016 вышли в плюс 300 млн, непонятно, куда делись 3 млрд", - заявил министр.
При этом Омелян отметил, что в 2016 году, когда тарифы были подняты на 15%, объем грузоперевозок снизился на 30%.
Министр также обратил внимание на закупки предприятия, которые сложно объяснить.
"Для меня было странным размещение заказа "УЗ" на Дарницкий завод на 3 млрд грн., когда у предприятия есть свои собственные три завода, на которых оно может изготавливать вагоны, просто закупив металл и колесные пары. Ничего этого не сделано. Вместо этого мы заказываем у частного сектора", - подчеркнул министр.
Кроме того, он отметил, что только в судебных тяжбах предприятие в 2016 году потеряло 2 млрд. грн., а потери от коррупции на предприятии составили 1 млрд грн.
Критике подверглась и международная деятельность "Укрзализныци".
"Из-за бессмысленных действий "УЗ" потеряла кредит KFW на 60 млн евро. Каждая кредитная линия подписывается с болью и огромными препятствиями", - заявил Омелян.
Напомним, Владимир Омелян не в первый раз критикует главу "УЗ" Войцеха Бальчуна. По его словам, прибыль в 300 млн - это скромная прибыль для такого крупного предприятия. Для сравнения с доходы за 2016 год аэропорта "Борисполь" - 1,5 млрд грн.
Министр неоднократно выступал против повышения тарифов "Укрзализныцей". Также Омелян признался, что с самого начала был против назначения Войцеха Бальчуна главой "УЗ".
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