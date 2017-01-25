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 Экономика
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Все про:Укрзализныця (976) Омелян (196)

 Прибыль "Укрзализныци" за 2016 год - это не реформаторские достижения, - Омелян

Повышение тарифов "Укрзализныци" в прошлом году не принесло ожидаемых результатов.

Об этом в среду на заседании правительства заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишут Комментарии .

"Выход в "плюс" "УЗ" по результатам 2016 года обусловлен простой цифрой. Это не реформаторские достижения. Это увеличение тарифов на 15%, которое сгенерировало для компании 3,8 млрд грн. На фоне того, что в 2015 году был убыток 600 млн, в 2016 вышли в плюс 300 млн, непонятно, куда делись 3 млрд", - заявил министр.

При этом Омелян отметил, что в 2016 году, когда тарифы были подняты на 15%, объем грузоперевозок снизился на 30%.

Министр также обратил внимание на закупки предприятия, которые сложно объяснить.

"Для меня было странным размещение заказа "УЗ" на Дарницкий завод на 3 млрд грн., когда у предприятия есть свои собственные три завода, на которых оно может изготавливать вагоны, просто закупив металл и колесные пары. Ничего этого не сделано. Вместо этого мы заказываем у частного сектора", - подчеркнул министр.

Кроме того, он отметил, что только в судебных тяжбах предприятие в 2016 году потеряло 2 млрд. грн., а потери от коррупции на предприятии составили 1 млрд грн.

Критике подверглась и международная деятельность "Укрзализныци".

"Из-за бессмысленных действий "УЗ" потеряла кредит KFW на 60 млн евро. Каждая кредитная линия подписывается с болью и огромными препятствиями", - заявил Омелян.

Напомним, Владимир Омелян не в первый раз критикует главу "УЗ" Войцеха Бальчуна. По его словам, прибыль в 300 млн - это скромная прибыль для такого крупного предприятия. Для сравнения с доходы за 2016 год аэропорта "Борисполь" - 1,5 млрд грн.

Министр неоднократно выступал против повышения тарифов "Укрзализныцей". Также Омелян признался, что с самого начала был против назначения Войцеха Бальчуна главой "УЗ".
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Если в 2016 не принесло, принесет в 2017. Не унывайте, рельсы не заржавеют.
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Человек, который сразу после окончания вуза попал в правительство и является протеже Яценюка с Ахметовым? Это шутка?
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Хорошо что они дерутся. Столько говна на поверхность всплыло
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Ключевой момент - укрзализниця уходит от козла Омельяна.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПрибыль "Укрзализныци" за 2016 год - это не реформаторские достижения, - Омелян
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