 Комитет ПАСЕ в проекте резолюции требует от Украины пересмотреть законы о декоммунизации и люстрации, а также создать условия для оппозиции, - "Украинские новости". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство "Украинские новости" со ссылкой на свой источник.
В частности, в комитете требуют привести закон о запрете пропаганды коммунистического и национал-социалистического режимов в соответствие с требованиями комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия"). Комитет одобрил соответствующую поправку, исключив из нее призыв аннулировать запрет Коммунистической партии Украины.
Кроме того, в проект резолюции была внесена поправка, которая обязывает власть принять все необходимые меры для обеспечения плюрализма, при котором политическая оппозиция может выполнять свою демократическую роль.
Мониторинговый комитет одобрил включение в проект призыва привести в соответствие с требованиями "Венецианской комиссии" закон о люстрации, призыв обеспечить полное расследования преступлений, совершенных во время Евромайдана в Киеве и майских событий 2014 года в Одессе, а также высказал обеспокоенность некоторыми законопроектами, которые могут привести к сужению прав национальных меньшинств. Кроме того, в проекте документа содержится требование учитывать в процессе децентрализации этнический состав и специфику исторически сложившихся регионов.
Напомним, 23 января в Страсбурге открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Она продлится до 27 января. Одним из главных вопросов повестки дня указано функционирование демократических институтов в Украине.
(Фото "Украинских новостей")
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Место коммуняк в севеной корее.
И нынешний путь коммуняки чу чхе.
А со временем пу чхе)))
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