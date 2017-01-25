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 Политика Украины
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Все про:комитет (248) люстрация (736) оппозиция (5880) ПАСЕ (983) проекты (61) резолюция (140) евромайдан (7916) декоммунизация (349) децентрализация (290)

 Комитет ПАСЕ в проекте резолюции требует от Украины пересмотреть законы о декоммунизации и люстрации, а также создать условия для оппозиции, - "Украинские новости". ФОТО

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) внес в проект резолюции ассамблеи "О функционировании демократических институтов в Украине" несколько требований к украинским властям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство "Украинские новости" со ссылкой на свой источник.

В частности, в комитете требуют привести закон о запрете пропаганды коммунистического и национал-социалистического режимов в соответствие с требованиями комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия"). Комитет одобрил соответствующую поправку, исключив из нее призыв аннулировать запрет Коммунистической партии Украины.

Кроме того, в проект резолюции была внесена поправка, которая обязывает власть принять все необходимые меры для обеспечения плюрализма, при котором политическая оппозиция может выполнять свою демократическую роль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ приняла резолюцию с требованием освобождения украинских политзаключенных Сенцова, Сущенко и Семены

Мониторинговый комитет одобрил включение в проект призыва привести в соответствие с требованиями "Венецианской комиссии" закон о люстрации, призыв обеспечить полное расследования преступлений, совершенных во время Евромайдана в Киеве и майских событий 2014 года в Одессе, а также высказал обеспокоенность некоторыми законопроектами, которые могут привести к сужению прав национальных меньшинств. Кроме того, в проекте документа содержится требование учитывать в процессе децентрализации этнический состав и специфику исторически сложившихся регионов.

Напомним, 23 января в Страсбурге открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Она продлится до 27 января. Одним из главных вопросов повестки дня указано функционирование демократических институтов в Украине.


пасепасепасепасе

(Фото "Украинских новостей")
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Ясно кем они внесены, но ПАСЕ это полная ху..я, можно на резолюции эти забивать. А вот то что суд ЕС признал помощь рашки боевиками это реальная ПЕРЕМОГА
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Тільки після виконання умов Будапештського меморандуму.
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Рано ещё аннулировать запрет на кп. От неё идёт сепаратизм и *хутин введи*.
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100%%% Только толстошеии не понимают, что коммунизм - бред.
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А может еще восстановить памятники Членину и Сралину? особенно улыбнуло, что Украина должна обеспечить у себя плюрализм... Моежет еще колорадского жука записать в красную книгу? нет?
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Демократиеская роль коммуняк??????. Что за бред? НЕ СОГЛАСЕН!!!!
Место коммуняк в севеной корее.
И нынешний путь коммуняки чу чхе.
А со временем пу чхе)))
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В ЕС не понимают, что рашистская модель "коммунизма" - это не левые движения в их странах, а прямая угроза независимости и государственности Украины!!!!
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Во Франции после терактов особое положение ещё действует,по моему а от Украины при фактической войне какого-то плюрализма требуют. Шли бы вы нах,европейские засранцы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет ПАСЕ в проекте резолюции требует от Украины пересмотреть законы о декоммунизации и люстрации, а также создать условия для оппозиции, - "Украинские новости". ФОТО
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