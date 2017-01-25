 NewsOne покупает Коломойский или Ходорковский, - Главком

Свой пост Носиков разместил после переговоров в Женеве с "неким очень сильным визави". Согласно всем последующим комментариям, NewsOne может перейти под влияние Ходорковского или Коломойского, пишет Главком.
"Получается! Трудные переговоры, сложный, очень сильный визави, эксперты высочайшего уровня и пять часов аргументов, доказательств, референсов и убеждений в том, что Украинское информпространство - это поле боя, на котором решается будущее Европы. Мы договорились! Процесс запущен! Телеканал NewsOne получит уникальную возможность двигаться дальше, расти и качественно измениться! Потираю руки в предвкушении...!", - написал он, отметив в статусе "вдохновлен" в Женеве.
Как сообщает Детектор Медиа со ссылкой на Дмитрия Носикова, топ-менеджмент компании находится в стадии переговоров с возможным покупателем или инвестором канала. Для обеспечения процесса на канал для консультированиях и аудирования зайдёт компания "Шательман и партнеры". Данную информацию также подтвердил Михаил Шательман.
Один из владельцев компании Михаил Шательман, гражданин Израиля, которого СМИ связывают с инициатором Open Russia Михаилом Ходорковским и медиа корпорацией News Corp inc.(CNN) в интересах которых Шательман консолидировал ряд успешных СМИ в Прибалтике. Данную информацию опубликовал латвийский ресурс TVNET.lv
При этом, по данным источников, Носиков мог встречаться в Женеве с олигархом Игорем Коломойским, который может стать тем тайным инвестором, о котором пока замалчивают на телеканале. Коломойский после ситуации с национализацией Приват банка и давлением на телеканал 1+1, можно быть заинтересован в укреплении свой медиа позиции.
Собственник Newsone Евгений Мураев подтвердил Детектор Медиа, что ведет "ряд переговоров", но сообщил, что суеверен, и поэтому не будет до факта окончательного "договора о чем-либо" сообщать подробности.
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Власник телеканалу NewsOne Євгеній Мураєв планує залучити на телеканал іноземного інвестора.
Про це він заявив в коментарі "Українській правді".
"У мене немає бажання щось продавати. Я хочу залучити сильного, в тому числі і фінансово, іноземного партнера для протидії тиску на телеканал і його розвитку", - сказав Мураєв.
"Ніяких подарунків я не зроблю, здачі своїх інтересів не допущу, я шукаю хорошу формулу співпраці", - додав він.
Водночас імені потенційного партнера Мураєв поки що не назвав.
На запитання, чи на телеканал ввійдуть представники Адміністрації президента, нардеп сказав: "Ні, я ж кажу, що це все за кордоном"
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