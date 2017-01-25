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 Политика Украины
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 Геращенко уведомил послов европейских стран, США и Канады о покушении на него

Народный депутат Антон Геращенко заявил, что уведомил о факте несостоявшегося покушения со стороны спецслужб РФ на него послов европейских стран, США и Канады.

Об этом он сообщил в эфире "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

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"Факт организации российскими спецслужбами покушения на меня известен в Европе. Я также направил документы об этом покушении послам европейских стран, США и Канаде. Члены парламентской делегации в ПАСЕ выступали и упоминали тот факт, что задержаны лица, которые присланы с территории РФ с задачей подложить взрывное устройство и взорвать мой автомобиль", - заявил Геращенко.

Также депутат отверг предположение о том, что покушение на его жизнь связано с местью украинского криминалитета. "Никакого вопроса, связанного с украинским криминалитетом в данном случае нет", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может использовать как государственный, так и индивидуальный терроризм, - Безсмертный о покушении на Геращенко

На минувших выходных Служба безопасности Украины отчиталась о предотвращении покушения на советника главы МВД, народного депутата Антона Геращенко. Покушение якобы было заказано уроженцем РФ, который жил в Харьковской области, а сейчас выехал в РФ. Исполнителями называют двух ранее судимых мужчин, которые должны были подорвать автомобиль нардепа.

Злоумышленников якобы задержали с уже готовым взрывным устройством и арестовали без права залога. В отношении них возбуждено дело по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Сам Геращенко заявил, что покушение на него и убийство журналиста Павла Шеремета летом прошлого года готовилось из единого диверсионно-террористического центра на территории РФ.
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лигу сексуальных реформ тоже стоит уведомить.
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Хотели голодом заморить,тормозок украли? Не?
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Я один соболезную, что оно живое? Да и то дело - "а был ли мальчик"? Какое на х.. покушение, кому этот боров нужен?
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Ну вот пусть Фейсбуков на него и покушается. К тому же у них симбиотическое влечение
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Агенты ФСБ какие то нищие,в Лугандон чего только кацапы не прут,а Антонину хотели самопальной миной убрать,на китайских батарейках.
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Ето какой то писец. Оно решило к своей и так не скромной и никому не нужной персоне привлечь внимание? Тоха, ты бы лучше рассказало как украинцы остались не довольны и разочарованы качеством подготовки тех кто якобы на тебя покушался.
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«Благодаря уникальному стечению обстоятельств», выяснилось, что в Украине на протяжении длительного времени эффективно действует банда российских террористов украинского происхождения, которая организовала ряд покушений на выдающихся медийных, политических и государственных деятелей различного масштаба и веса, ухудшила в восемь (!) раз криминогенную ситуацию в стране, а также подорвала веру нации в стабильность гривны.
Как все произошло? Абсолютно случайно не взорвалась баночка из-под винтажного майонеза, наполненная тротилом российского производства, под правым седалищем народного депутата Антона (Антонины) Геращенко. В руки сотрудников Службы безопасности Украины «благодаря уникальному стечению обстоятельств» попала видеозапись подготовки теракта против Геращенко, и все закрутилось. В ходе отработки оперативно-следственных действий по вновь открывшимся фактам удалось выяснить, что, во-первых, Геращенко носит женское нижнее белье, во-вторых, является личным врагом Путина и Трампа, в-третьих, настолько важен для российской разведки, что победил в кастинге на звание «Политическая жертва года», опередив знаменитого стрелка Пашинского (он же Плешинский).
И, конечно же, спецслужба нации села на хвост банде, в состав которой входило пятьдесят человек. Их всех вывезли в спеццентр подготовки антиукраинских террористов под Ростов, причем вместе с семьями. Отбирали звероподобных сепаратистов, которые искренне ненавидят нынешнее руководство нации, испытывают чувство сильной личной неприязни к Гройсману, Вальцману, Григян и другим представителям украинской элиты. В тайном центре, работа которого курируется семнадцатым отделом ФСБ прямо из кремлевских застенков, террористов на основе методик ИГИЛ обучали убивать видных и не очень деятелей «Народного фронта» (самая патриотичная фракция в ВР), насиловать скот, угонять патриотов в рабство, минировать линии электропередач и хакерски проникать в защищенные компьютеры сотрудников Администрации президента.
Антон Геращенко, под правым седалищем которого так и не сработала баночка из-под майонеза, раскрыл все коварство и глубину готовившейся серии террористических актов. Выяснилось, что «почерк» банды из Ростова абсолютно идентичен ряду других резонансных терактов. Оказывается, гражданского мужа редактора-основателя «Украинской правды» Алены Притулы Шеремета подорвали в центре Киева именно таким же способом. Геращенко по почерку определил. Тот же почерк прослеживается в покушении на Джона Фицджеральда Кеннеди в Далласе. Только использовалась не баночка из-под майонеза, а винтовка с оптическим прицелом, но это уже детали, интересные лишь экспертам. Главное другое: во всех случаях действовала одна и та же группировка, взращенная в недрах ФСБ и фанатиков «русского мира».
Особой дерзостью отличались преступления, совершаемые террористами из России, в отношении мирных граждан нации. Они не только взрывали (или пытались взорвать) видных государственных деятелей, но и промышляли разбоем, угоном машин, нападением на инкассаторов, изнасилованиями, мошенничеством и квартирными кражами. Цель их деятельности - дискредитировать новую полицию и МВД, которое возглавляет близкий партнер Геращенко Арсен Аваков. Они вместе отстаивали права американских лесбиянок на избрание Клинтон, крышевали игорный и наркобизнес, рейдерские захваты предприятий, совершили много прекрасных и волнующих дел, вызывавших живой отклик у населения. В частности, сын Арсена, нюхающий кокс в подпольном казино, а затем втюхивающий МВД армейские рюкзаки по завышенным в четыре раза ценам, стал кумиром креативной киевской молодежи.
Понятное дело, что взрывы и покушения были призваны «дестабилизировать ситуацию в Украине», создать видимость того, что полиция и МВД не в состоянии обуздать рост преступности. «Путин хотел бросить тень на настоящих патриотов нации, подорвать доверие украинцев к институтам государственной власти в моем лице и лице Арсена Авакова», - заявил на специальном брифинге для прессы Антон Геращенко.
Несостоявшееся покушение тяжело отразилось на внешности Антонины. Он (она) буквально спал с лица, под глазами появились темные круги, свидетельствующие как о глубоких переживаниях за судьбы нации, так и о проблемах с употреблением спиртосодержащего йогурта.
Спецоперация СБУ позволила сорвать очередную дестабилизацию ситуации в Украине. Ведь дело дошло до того, что ряженые в почтальонов российские террористы разносили по домам фальшивые коммунальные платежки, провоцируя недовольство властью. Они (террористы) прокололись благодаря «уникальному стечению обстоятельств» - не сумели разобраться в тарифной сетке, утвержденной правительством Гройсмана, и занизили общую сумму платежей. В результате жильцы, получив новую, правильную платежку на гораздо большую сумму, успокаивались и прекращали роптать на власть, срывая свой гнев на террористах, давших надежду.
С уверенностью могу сказать, что сорванное покушение на Геращенко, который, как мы все помним, лично вскрыл почтовый ящик Суркова на его даче, отксерил кремлевский план «Шатун» и предал его огласке, стало началом нового этапа гибридной войны с РФ. Секретарь Совбеза Александр Турчинов уже обвинил Кремль в «политическом терроризме». И это еще цветочки. В ближайшее время будет опубликован список выдающихся государственных деятелей нации, на которых планировал покуситься Путин. Условно его можно назвать «Списком Антонины». На первых позициях представители «Народного фронта»: Александр Турчинов (планировали взорвать во время нажатия кнопки «спуск воды» либо извлечения ершика из специально оборудованного гнезда), глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар (автор закона про квоты Джамалы на радио), известный педофил, медиа-деятель и любитель отдыха в Камбодже Николай Княжицкий (отравленный презерватив - спецразработка кровавой гебни) и, естественно, Андрей Парубий (спикер ВР, планировалось взорвать по многочисленным просьбам трудящихся во время сеанса у логопеда).
В сухом остатке мы имеем живого Геращенко («уникальное стечение обстоятельств»), банду ростовских диверсантов, безнаказанно творящих темные дела на просторах нации, и Мадонну, которой грозит серьезная опасность. Уже где-то в штате Висконсин готовится баночка из-под майонеза и для нее…
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Думаю что да,мы с ним чоколЯдам и Кролям что та кость в горле,их чертей от ПРАВДЫ колотит,как от святой воды
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Геращенко- принцесса на горошине. Вон хлопцы ежедневно если не гибнут, то их ранят. Уведомлял бы послов ежедневно о гибели ребят, об отстутствии наказания убийцам Небесной сотни. Так он теперь год будет носиться со своей персоной.
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Гера, да ты еще в "Спортлото" напиши, что на тебя "покусились" непонятные гопники.
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Да хватит уже. Не напиарился ещё? Лавры чмошника Пашинского не дают покоя?
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Редакторы, как-то формулировка заголовка не очень... Прочитать можно и по-другому... Что это послы СЩА и Канады покушались на него )))
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А вот и исполнитель,заказного изнасилования!
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ну тогда пусть уже кремлеботы высылает охрану, потому что, если после официального сообщения с его головы упаидёт хоть волосок - папоидёт кремлёвские рожи на такую озобоченность, что предедущие санкцыи покожэтса детским лепетом - я серёзно, список Магнитского могли прикрыть тюрмой, а тут в чужой стране, это короче - залёт по полной, страшнее тероризма будет приравнён и уже к раиссие
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пошлёт, пошлёт - только вашь скулёжь аж до Австралии будет слышен.
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ЗАПАДНЫЕ ПОСЛЫ ПОСЛЕ СООБЩЕНИЯ БЫЛИ ГОСПИТИЛИЗИРОВАНЫ ОТ НЕУДЕРЖИМОГО ПРИСТУПА СМЕХА
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На него было совершено заказное изнасилование!
- А почему заказное?
-А потому,что его сначала просто изнасиловали,а потом вернулись и изнасиловали контрольным в голову!
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не верю-кому он нужен?и кацапов каких то бракованных взяли. -не прокатило у жирдяя сенсацию сделать -потому что кумарите вы уже народ-сьепните к кацапам уже всем своим политбюро- животные
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вся Европа рыдает? скажите в Европе знают что такое геращенко?
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теперь уже знает и молитесь кацапьё, чтоб с ним не дай Бог что то случитса - выновны автоматически вы, а там вашь гульдёжь - мол мы не выноваты, это не справедливо - это всё будет для вашего внутреннего потребления, мы уж решим как вам выписать смешные санкцыии
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Увы, умных дебилы не любят , но знают многие ...
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Жирный имеет вес планетарного масштаба. Человечество просто обязано охранять его организм.
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Это он пытается отмыться от наезда на Трампа. Перебить свой прокол бОльшим козырем.
Уверен - все послы прочитали Антонину (про Трампа) и испытали брезгливые чуства.
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Надо же ..... как начинается компания в России против Геращенко, Авакова, Яроша, Семенченко ... ..... тут же эту компанию подхватывает пятая колонна Украины ... становятся союзниками ....
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Будет и дальше брехать, посадить в вольер к гипопотаму.
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Вот пшокин,это я понимаю!
Тут на чувака серьезно покусились,из тепловизора жахнули!
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В президэнты метит курилка ,наверное.Намекает шо самый большой враг пукина.Ни на кого фсб не покушалась ,а на его ликвидацию самые лучшие агенты задействованы были.Кто видел записи и пресс конференция сбу полностью согласится,лучшие из лучших,или лучшие из худших. Ну вобщем неважно.
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Один вопрос?!
Когда этот бред со шпиономанией закончится.Ну кому эта жирная свыня нужна,что бы проводить операцию по её ликвидации,с риском быть спаленными.Ну я понимаю,что кацапы умом не блещут,но не до такой же степени,тем паче фысыбы,которые являются известными провокаторами и мастерами политических убийств.
Ну на кой им этот неуловимый бешенный хряк?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГеращенко уведомил послов европейских стран, США и Канады о покушении на него
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