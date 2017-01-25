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Все про:нефть (1434) ОПЕК (68) Трамп (546)

 Трамп обрушит нефтяной рынок, - российские СМИ

США под руководством Дональда Трампа намерены прекратить закупать нефть из стран ОПЕК, что вызывает обеспокоенность нефтяного картеля. Если команде Трампа удастся реализовать все свои инициативы, направленные на рост добычи в Штатах и фактический запрет на импорт нефти, нефтяной рынок ждут новые потрясения. Предложение вновь будет значительно превышать спрос, что не только обесценит усилия ОПЕК и других производителей, но и приведет к новому витку ценовых войн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье "Трамп обрушит нефтяной рынок" российского издания Gazeta.ru.

Страны ОПЕК начали консультации в связи с новой энергетической политикой США, заявленной администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщил генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти Мохаммед Баркиндо. При этом он отметил, что для картеля важно выждать, чтобы оценить, как новая политика Штатов будет реализована.

В программном заявлении администрации нового президента США говорится, что при Дональде Трампе страна намерена добиться энергетической независимости от ОПЕК, сократить регулирование в энергетике и произвести "революцию" в сфере добычи шельфового газа и нефти.

"ОПЕК дочиста высасывает деньги из наших кошельков", - заявил Трамп на прошлой неделе.

"Старший вице-президент Argus (российское ценовое агентство, специализирующееся на оценке и анализе конъюнктуры рынков нефти, - ред.) Вячеслав Мищенко полагает, что Америке в ближайшие годы в любом случае не удастся стать энергонезависимой. "Если не ОПЕК, то кто-то другой", - говорит эксперт. При собственной добыче США в районе 9 млн баррелей в день суточная загрузка американских нефтеперерабатывающих заводов, по данным Argus, составляет около 16,6 млн баррелей. Связано это с тем, что по большей части в Америке добывается "легкая" нефть, продукты из которой (средние дистилляты и различные виды нафты) в Штатах мало востребованы и поэтому отправляются на экспорт. Для собственного же потребления США используют нефтепродукты, полученные из более дешевой "тяжелой" нефти, поставляемой другими производителями", - сообщают авторы публикации.

По данным американской Energy Information Administration, США в 2016 году импортировали около 7,8 млн баррелей в сутки, причем порядка 41% приходилось на поставки из стран ОПЕК (в первую очередь из Саудовской Аравии и Венесуэлы). Из независимых производителей больше всех в Штаты поставляет Канада (также около 41%).

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Партнер компании Rusenergy Михаил Крутихин говорит, что если все меры, запланированные администрацией Трампа, будут реализованы, у Штатов есть хорошие шансы как минимум значительно снизить зависимость от поставок из стран ОПЕК и от импорта нефти в целом.

Речь идет о поощрении и субсидировании внутренней добычи, расширении экспорта и даже введении заградительных пошлин на ввоз нефти.

"Если все это будет реализовано, на мировом рынке опять окажется больше нефти, чем нужно, вырастет навес предложения над спросом, с которым ОПЕК уже ничего не сможет сделать, - предупреждает Крутихин. - Это означает начало новых ценовых войн, демпинг в борьбе за долю рынка, что пагубно скажется для стран, "сидящих на сырьевой игле".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не надо обольщаться": Медведев не ждет снятия западных санкций с РФ и роста цен на нефть

"Кстати, глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в середине января говорила, что, несмотря на положительные сдвиги в экономике, Россия все еще "сидит" на той самой "нефтяной игле". Таким образом, реализация планов Трампа может нивелировать эффект, которого удалось добиться ОПЕК и независимым производителям (в том числе России), заключив соглашение об ограничении добычи. Уровень рентабельности добычи в Америке сильно разнится в зависимости от проекта и в среднем составляет $35-50 за баррель, но основной точкой отсчета считается именно $50. Учитывая, что объемы добычи в США являются одним из основных факторов, влияющих на мировые нефтяные цены, рост этой добычи будет давить на котировки, а следовательно, будет сокращаться производство, становящееся менее рентабельным. Вячеслав Мищенко полагает, что Штаты будут закупать нефть у ряда мелких поставщиков, частично замещая объемы ОПЕК. "Но не у России, - говорит эксперт. - Во всяком случае, до тех пор, пока не будут отменены санкции", - говорится в публикации издания.




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Вчера об этом писали российские СМИ, сегодня это на цензоре. А ведь еще и три дня не прошло.
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То коментуй там, а не тут! Що тобі не подобається?
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Ну ты же тут комментируешь, хотя должен не отходить от соевой задницы.
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Тобто ти таки "комментатор" звідти... Не здивований.
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Нам как-то по-барабану, что там пишут в кацапских сми - мы вражеских сми не читаем.
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меньше шляйся по РашСМИ, а то совсем идиотом станешь.
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Козломордые, вы уже поняли - что дрочить надо было на Клинтон
которой пофиг на нефтяных лобистов.... А обсосанный вами Трамп,
еще и влупит эмбарго Роснефти с Газпромом - чтобы свои производители
и союзники асадиты - могли дороже продавать нефть в Европу.....

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Пожалуйста по существу вопроса... коль первый отпечатал. Статья, не про сми.
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При якій ціні нафти мала впасти світова економіка?
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Трамп прийде порядок наведе,да кацапссины?))))
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Ну да. Теперь 4 млн баррелей в сутки ОПЕКУ переварить куда-то надо. А что хуйло не доволен?
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не прошло ещё и недели после иногурации а трамп уже начинает ссать в калорашных подъездах...
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А что ещё может волновать страну-бензоколонку?
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Близкість вогню може хвилювати бензоколонку .
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І копец,і пісец, і здіпец,загалом аллес компани ))))
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Саме так. Трамп цинічний поміркований та сильний лідер а не вічно веселий миротворець Обама .
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В ожидании новых методичек кацапские тролли между лозунгами "Трамп - НАШ !" и "Трамп - ЧМО" пока выбрали промежуточный вариант "НАШ - ЧМО !"
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газете.ру, на которую ссылается цензор не известно, что основные поступления нефти в США это собственная добыча, затем Канада, страны Латинской Америки. Из Африки (2012 год, сейчас не гуглил) импортировали почти столько же нефти как от стран персидского залива.
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возможно . но речь о том что если амеры перестанут покупать нефть ( не важно у кого . хоть у монголов ) то в мире появится ее излишек и продавцы начнут опускать цены . или вы думаете что арабцы и москали как продавали в Европу так и будут продавать а Нигерия и Ангола которые продавали в Штаты свои месторождения возьмут и законсервируют ?
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Трамп дал укказание реанимировать строительство нефтепровода Канада- США, который заморозил Обама в 2015г ...
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Канадские товарищи, скоро будут достраивать ахренительный трубопровод "Кингстон" в USA. Кстати он был заморожен господином Обамой. Теперь Трамп - его разморозил.
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ну все . Трамп чмо . как и Обама даже наклейки на стекле полностью переклеивать не нужно . достаточно только фамилию поменять . вообще в Расейке давно пора печатать наклейки " американский президент чмо " очень удобно раз и на всегда
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люблю российские новости, как будто я подглядываю за душевнобольными
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для мордвы продолжаются тяжелые времена сколенвставания?
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Т.е 12 баксов за бочку о которых говорил Демура не такая уж фантастика выходит, вопреки насмешкам козломордой швали у которой вся мировая экономика должна была рухнуть ещё на 80 баксах.
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Демура конечно серьезный чел. Но 12$ это слишком.
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Трамп давно обещает существенно сократить ограничения на добычу нефти чтобы сделать США энергонезависимой. Я не сомневаюсь что он это сделает. Увеличение добычи нефти в США должно снизить цены на нефть на мировых рынках.
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В Хорватии депутатов оппозиционной партии Živi zid Ивана Пернара и Ивана Синчича силой вывели из зала заседаний парламента, после того как они отказались сделать это по требованию спикера. Как сообщается, инцидент произошел во время обсуждения инициативы о лишении иммунитета двух депутатов. Об этом сообщает издание Vecernji list. Стоит отметить, что весь процесс вывода Пернара из зала заседаний Сабора (хорватского парламента) транслировался в прямом эфире на странице депутата в Facebook. «Вот это демократия, вот ХДС (Хорватское демократическое содружество - правящая партия), вот их политика свободы слова и демократия, их методы!» - кричал депутат, когда охрана буквально выносила его из зала. В то же время в хорватском парламенте утверждают, что из зала заседаний вывели еще одного депутата-оппозиционера Ивана Синчича. Отметим, Пернар поддерживает политику президента РФ Владимира Путина».
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Тут уже не ножом в спину попахивает,а кое-чем другим в место пониже спины.
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Думаю, они с Хуйлом что-нибудь задумали. Или начнут добывать нефть совместно, мол, это же и американский проект, или же Пуйло рассчитывает на углубление конфликта в сирийском и близлежащих районах.
Я бы подождала, что ещё Трамп учудит, прежде чем радоваться, но и Пуйло может быть уверен, что у него как всегда всё пойдёт не так, как рисовалось на бумаге. Собственно, он выигрывает не за счёт сильных аналитиков, а за счёт того, что непрерывно продуцирует пакости, к которым не успевает приспосабливаться остальной мир. Такой подход уже даёт трещины, пока ещё мелкие, но дальше будет.
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А в чем пакости то? В том что он не хочет покупать арабскую нефть?
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НОВОСТЬ ДОСТОЙНАЯ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ на МУЗЫКУ !!! Такое хочется читать и читать 24 часа в сутки!!!
Всё сходится к 14му июня 2018го (начало ЧМ по футболу) - развал параши подкрепляется гаратном Президента Трампа !!!
ВНИМАНИЮ тролле-ваты: ВСЕМ приготовить лозунги ТРП-ЧМО, ТРП-НЕНАШ, ТРП-ВРГ,...
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Щас у козломордых баттхерт! Команда была любить Трампа, а тут такое)))
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Челобитную! Срочно челобитную! Да на коленях! Крысят попросите, они специалисты.
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Сейчас на московии( точнее на захваченных территориях за Уралом) добывают 540 млн тонн нефти при общих запасах в 12-14 млрд, то есть им осталось нефти при нынешних запасах лет на 20, в то время как в мире запасов осталось лет на 50. Будучи только восьмым государством в мире по запасам нефти( 6% от мировых) рашкостан по добыче сейчас в лидерах и его запасы истощатся раньше, чем у других. Проблемы московитов с нефтью начнутся с 2020 года, когда прогнозируется спад на 10% ежегодно. Проблема еще и в том, что большие и разведанные наземные месторождения( с себестоимостью 7-20 долларов за бочку) заканчиваются, а дальше-мелкие и средние месторождения и шельф, где себестоимость будет в разы выше, да и без западных технологий там не обойтись. Хотелось бы посмотреть на их экономику без нефти.
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БЫЛО НЕ ПЛОХО !!!!!! ДАЖЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО !!!!!А ЕСЛИ БЫ ЕЩЕ И НА ЭКСПОРТ ГНАЛИ СВОЮ АМЕРИКАНСКУЮ !!!!!!!!! СООБЩЕ БЫ СУПЕР БЫЛО БЫ !!!!!!!!!! НО КРЕМЛЬ -ДАСТ ЕМУ КОМАНДУ -ДОНАЛЬД -СТОП И ВСЕ !!!!!!!!!!
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Если цена нефти упадет, кто же там будет развивать добычу при себестоимости 35-50 долл.? Капитализм себе в убыток работать не будет.
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Это будет славный удар по экономике Рашки! Жаль, что пострадает не только козломордая шваль.


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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаТрамп обрушит нефтяной рынок, - российские СМИ
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