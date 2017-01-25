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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:взятка (3286) коррупция (6571) назначение (1280) Одесса (5293) Одесская область (1338) таможня (1244) должность (75) ГФС (2276)

 Экс-замглавы Одесской таможни Арефьева, попавшаяся на взятке в 50 тыс. долларов, получила должность в ГФС, - Bihus.info

Бывший заместитель руководителя Одесской таможни Лариса Арефьева, задержанная на взятке в 50 тыс. долл. осенью 2015 года, назначена начальником отдела таможенного аудита департамента аудита Государственной фискальной службы (ГФС).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.info, эту должность Арефьева указала при заполнении декларации за 2015 год.

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После задержания на взятке Арефьева сбежала от правоохранителей. Официально Одесская таможня сообщала, что Арефьева на больничном. Тогдашний руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская уверяла, что на таможне Арефьева не работает и ей неизвестно, куда та исчезла. Глава ГФС Роман Насиров отрицал факт получения взятки Арефьевой.
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интрига в том, почему не замом шоколадного, или гнойцмана
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хiба це йде , це прям квантовый скачок у покараннi корупціонерів
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Порохоботы очереднаЯ победа не надоело еще((((((
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Як цей Насралов вже задовбав. Ну як такий покидьок ходить по землі...
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Кинокомедию можно снять. На детектив - не потянет.
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Це вже якісь трагікомічний серіал,нескінченний ))))))
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насирова пора бы уже закрыть йоханые позорники что ж вы делаете?бля.это уже днище
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Циркова вистава про рехворми і боротьбу з корупцією триває ))))
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А что ей было делать, если место в ГФС стоит не дёшево?
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Арефьева совсем невиновной была! В высшей степени невиновной. Не дарма ж ВБ ДФС однокашник прокурорський очелює...
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У нас в Закарпатской таможне также веселуха продолжается,сразу прокомментирую видео,за кадром голос Колесникова,начальника таможни,временно отстранённого от должности и которого очень хочет вернуть Москаль,служебка уже идёт три месяца,если будут вопросы,спрашивайте,о каждом расскажу кто и что,сколько ворует и куда засылает

https://www.youtube.com/watch?v=mA1xokwCv2k
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мне не интересно, как она получила эту должность. мне интересно,почему она до сих пор не на зоне, после тога как попалась на взятке в особокрупных размерах?
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некоторые *комментаторы* находятся в ступоре и собираются с силами дать всем отпор
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Теперь это называется борьбой с коррупцией? Как говорит мой друг; "Тут шо-то не так- или я дурак или лыжи не едут". Учитывая то обстоятельство что до сегодняшнего дня никто не обинил меня в том что я дурак,то однозначно из этого выплывает второе-"лыжи не едут" т.е. уровень борьбы с коррупцией равен нулю,что и надо было доказать. Ребята,скажу честно- я в а@уе! Я понимаю что власти это по@уй,но с этим надо что-делать! Неееее?
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Ти агент Кремля і шатун,але саме про це теж казали такі агенти, як Д.Байден, Даля і ще низка європолітиків)))
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последний абзац по маразматичности происходящего просто зашкаливает в дно - после задержания сбежала, заболела, насиров отрицает (с чего вдруг)
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Как это с чего? Может она ему и закидывала. А не закинула - значит не брала, а не брала - значит не виновата, а не виновата- выпустить и пристроить. Навалились тут всем форумом на бедную женщину..
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да понятно, имелось ввиду процессуально, ну и свечку он не держал кажись...
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Насралов это самый большой зашквар со времен Пшонки. Даже БеБеБе бледнеет по сравнению с ним.
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Нормально бабки брала..За то и возвернули на хлебное место..Насировские кадры востребованы.
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Статью никто осилить не может? Эта должность у НЕЕ УКАЗАНА в декларации за 2015 год!!!!! Очуметь можно с ресурсов типа этого бихус.инфо 😄
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Браво, Порошенко! Ценный кадр Насиров ещё и такого насрёт.
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Я смотрю,что ждать управы на гниду насирова смысла нет.
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ну если насирова - паскуду держат, значит деньги с таможен идут еще выше... или кто-то имеет зеленый таможенный коридор... А если Гройсман и Порошенко молчат....значит есть и их заинтересованность именно в этой коррупционной морде!
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хорошие воры на дороге не валяются......у них все что нужно работодателю: стаж, опыт,резюме .....
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Эти твари уже никого не боятся, раз так в открытую назначают. Обидно что ребята на майдане погибли, как получается только ради того, чтобы одни рыла сменили другие, ещё более ненасытные (((
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будет теперь тетка проверять на порушення митного законодавства субъектов внешнеэкономической деятельности. Таможенный постаудит тоже тема хорошая
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-замглавы Одесской таможни Арефьева, попавшаяся на взятке в 50 тыс. долларов, получила должность в ГФС, - Bihus.info
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