 Экс-замглавы Одесской таможни Арефьева, попавшаяся на взятке в 50 тыс. долларов, получила должность в ГФС, - Bihus.info

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.info, эту должность Арефьева указала при заполнении декларации за 2015 год.
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После задержания на взятке Арефьева сбежала от правоохранителей. Официально Одесская таможня сообщала, что Арефьева на больничном. Тогдашний руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская уверяла, что на таможне Арефьева не работает и ей неизвестно, куда та исчезла. Глава ГФС Роман Насиров отрицал факт получения взятки Арефьевой.
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