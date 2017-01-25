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 Политика Украины
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Все про:коррупция (6571) Укрзализныця (976) Гройсман (2001) Куприй (15)

 Гройсман возглавил коррупцию на "Укрзализныце", - нардеп Куприй

Премьер-министр Владимир Гройсман взял на себя полную ответственность за факты коррупции в ПАО "Укрзализныця" после его переподчинения правительству.

Об этом заявил народный депутат Виталий Куприй, член комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает uaprom.info.

"Гройсман возглавил коррупцию на "Укрзализныце". Ответственно заявляю, что без его ведома ни одна схема на УЗ не работает. Я ему пишу обращения, требую проведения расследований, но ответов нет", - сказал нардеп на пресс-конференции в среду.

По его словам, Гройсман договорился с братьями Дубневичами (члены комитета по транспорту - ред.) о том, "как далее дерибанить это госпредприятие".

"Сейчас фактически сам премьер-министр находится в этой теме", - констатировал Куприй.

При этом нардеп высказал мнение, что глава правления УЗ, поляк Войцех Балчун сейчас находится "не на своем месте".

"Он вошел в сговор с премьер министром и людьми из парламентского комитета, которые кукловодят ним. Он полностью им подчиняется. Ситуацию нужно немедленно менять", - подчеркнул Куприй.

Народный депутат также сообщил, что масштабы коррупции на "Укрзализныце" продолжают оставаться "бешенными", и при этом НАБУ, ГПУ, МВД, СБУ бездействуют.

"Я начал расследовать деятельность Дубневичей год назад. 30 марта 2016 года в тендере УЗ победила "Корпорация КРТ", тогда как предложения других поставщиков на 57 млн грн незаконно отклонили", - рассказал он.
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Cкандальна хабарниця з Одеси переведена керувати одним з відділів в ДФС України

Дмитро Гнап , «Facebook»

25.01.2017 16:17
​Ви кажете еміграція. Україна - країна можливостей!

Минулого року - ти скандальна хабарниця в Одесі. А цього року - вже впливовий чиновник в Києві. Куди тій Каліфорнії з її стратапами. Пам'ятаєте Ларису Ареф'єву, що попалася на хабарі в 50 тисяч баксів на Одеській митниці?
Чувіха тепер не лише не за гратами. А ще переведена керувати одним з відділів в ДФС України. Olena Kozachenko рік тому робила розслідування про неї і про те, як Насіров з усіх сил закривав справу про хабарництво своєї підлеглої.
Покидьки,
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Правильно зробили що відібрали у піарщика і бездаря Омеляна Укрзалізницю
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Думайте о себе и своих интересах, а не о том как сделать хуже одному "омеле" чтобы стало лучше другому "омеле", еще более вороватому...
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Бальчун под руководством Гройсмана беспощадно борется с коррупцией на Зализнице...
И он ее доконает...
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...Луценко отказался выдавать России бойца АТО из "Грузинского легиона"
http://antikor.com.ua/articles/148448-lutsenko_otkazalsja_vydavatj_rossii_bojtsa_ato_iz_gruzinskogo_legiona

таки має розум (точніше інкстинт самозбереження)
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Да он как бы второй,после Пэдро,как же он возглавит,там место занято.
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Яценюка, который им мешал, твои уже отодвинули.
Ща остался Аваков - его убрать и будут драть лохов беспрепятственно.

А лохи Йулькины мильярды искали, теперь Яйценюковские мильярды ищут.
Лохи всё время при деле...
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Подонки у власти тянут Украину в пропасть, цены растут, уровень жизни граждан ниже плинтуса, а жирная харя гройсмана вещает, что жизнь прекрасна, полуграмотный торгаш и недоумок не может быть премьером, для него экономика Украины-это воровство и крышевание всех потоков себе в карман и своему хряку-президенту.
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Мы таки должны радоваться, что дитя нашло себе занятие.От этих мыслей об увеличении тарифов, цен у ребенка рожа начала пухнуть, ни в один монитор не влазит. Да, вот тут мы от рассеи не отстаем -воруем по полной,всем на зависть.
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А чо так скромно ? Треба так як є :Гройсман очолив коррупцію в Україні .
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"Есть легионы сорванцов, у которых на языке "государство", а в мыслях - пирог з казенной начинкой". - Салтиков-Щедрин
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Состояния всех олигархов наворованы из бюджета (у государства) т.е. у нас с вами.
Сами они обществу не дали ничего...
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Куприй бы лучше рассказал про свои проделки в Днепродзержинске. Сидит-крылышками машет. Ангелочек.... Гавно кидается гавном в гавно,не более.
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А еще он японо-израильско-мексиканский шпион...
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Странная статья! А кто должен возглавлят? Он же премьер, всем ворам пример.
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А куприй с какой партии скажите пожалуйста чтобы я знал к чему он клонит бо если из этих позафракцийных проституток то это одно дело а если с какой то партии то совсем другое -может ктото знает то пусть напишет бо проституткам позафркцийным я точно не доверяю -эти уроды работают на того кто им деньги платит .
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Гройсман почав збирати гроші на свою політсилу? А це вже загроза гаранту. Вангую що скоро побачим як президент дасть "по шапці" прем"єру.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман возглавил коррупцию на "Укрзализныце", - нардеп Куприй
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