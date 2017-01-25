 Гройсман возглавил коррупцию на "Укрзализныце", - нардеп Куприй

Об этом заявил народный депутат Виталий Куприй, член комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает uaprom.info.
"Гройсман возглавил коррупцию на "Укрзализныце". Ответственно заявляю, что без его ведома ни одна схема на УЗ не работает. Я ему пишу обращения, требую проведения расследований, но ответов нет", - сказал нардеп на пресс-конференции в среду.
По его словам, Гройсман договорился с братьями Дубневичами (члены комитета по транспорту - ред.) о том, "как далее дерибанить это госпредприятие".
"Сейчас фактически сам премьер-министр находится в этой теме", - констатировал Куприй.
При этом нардеп высказал мнение, что глава правления УЗ, поляк Войцех Балчун сейчас находится "не на своем месте".
"Он вошел в сговор с премьер министром и людьми из парламентского комитета, которые кукловодят ним. Он полностью им подчиняется. Ситуацию нужно немедленно менять", - подчеркнул Куприй.
Народный депутат также сообщил, что масштабы коррупции на "Укрзализныце" продолжают оставаться "бешенными", и при этом НАБУ, ГПУ, МВД, СБУ бездействуют.
"Я начал расследовать деятельность Дубневичей год назад. 30 марта 2016 года в тендере УЗ победила "Корпорация КРТ", тогда как предложения других поставщиков на 57 млн грн незаконно отклонили", - рассказал он.
1957 24
Спор из-за "Укрзализныци" и документы Омеляна для Гройсмана: кадры с заседания Кабмина. ФОТОрепортаж(12)
Омелян о работе "Укрзализныци": Кадровые назначения безумны. По корпоратизации ничего не произошло. Упущен кредит на 60 млн евро. Проиграны суды на 2 млрд грн(48)
"Разработанный план Кабмина до 2020 года обеспечит экономический и социальный рост в Украине", - Гройсман(87)
"В Украине нужно развивать транзитный потенциал", - Гройсман(32)
"Отсутствие инициативных граждан - это мечта нынешней украинской власти", – эксперт(0)
Жители Львова не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников, - Гройсман о ситуации с утилизацией мусора(130)
Наша задача в 2017 году - модернизировать таможенную службу и увеличить таможенные поступления, - Гройсман(35)
Ответить
Ответить
Дмитро Гнап , «Facebook»
25.01.2017 16:17
Ви кажете еміграція. Україна - країна можливостей!
Минулого року - ти скандальна хабарниця в Одесі. А цього року - вже впливовий чиновник в Києві. Куди тій Каліфорнії з її стратапами. Пам'ятаєте Ларису Ареф'єву, що попалася на хабарі в 50 тисяч баксів на Одеській митниці?
Чувіха тепер не лише не за гратами. А ще переведена керувати одним з відділів в ДФС України. Olena Kozachenko рік тому робила розслідування про неї і про те, як Насіров з усіх сил закривав справу про хабарництво своєї підлеглої.
Покидьки,
Ответить
Ответить
Ответить
И он ее доконает...
Ответить
http://antikor.com.ua/articles/148448-lutsenko_otkazalsja_vydavatj_rossii_bojtsa_ato_iz_gruzinskogo_legiona
таки має розум (точніше інкстинт самозбереження)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ща остался Аваков - его убрать и будут драть лохов беспрепятственно.
А лохи Йулькины мильярды искали, теперь Яйценюковские мильярды ищут.
Лохи всё время при деле...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сами они обществу не дали ничего...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить