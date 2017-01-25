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Все про:Госдума (903) насилие (148) семья (188)

 "Сохранение наказания за побои детей и беременных, носит откровенно антисемейный характер": Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о декриминализации побоев

Госдума приняла во втором чтении резонансный законопроект, выводящий из Уголовного кодекса побои в семье, совершенные впервые. Документ поддержали 385 депутатов, против высказались двое, один воздержался. Не голосовала фракция КПРФ.

Законопроект был внесен в Госдуму осенью депутатами-единороссами во главе с Ольгой Баталиной, а также несколькими сенаторами. Свою подпись под ним поставила и сенатор Елена Мизулина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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Парламент выступил против смягчающих поправок, предложенных зампредседателя комитета по законодательству Юрием Синельщикововым (КПРФ). Он предлагал сохранить уголовную ответственность за побои беременных, несовершеннолетних и людей в беспомощном состоянии.

"В Уголовном уложении 1903 года существовали нормы о наказуемости умышленных ударов и иных насильственных действий над личностью, не повлекших никакого расстройства здоровья. Уголовный кодекс 1922 года предусматривал лишение свободы до одного года за умышленное нанесение побоев, причинившее физическую боль. […] Я привожу этот экскурс не для красного словца, а чтобы подчеркнуть, что русские традиции основаны не на воспитании детей и жен кнутом и физическим наказанием, как нас заверяют некоторые политики, а на правовых позициях о недопустимости нарушений телесной неприкосновенности личности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Amnesty International призвала Россию не узаконивать насилие в семье

Баталина на это возразила, что поправка "носит откровенный антисемейный характер". "Она продолжает линию на прямое вмешательство в дела семьи. В таком случае родитель, причинивший синяк ребенку, потенциально будет осужден на два года лишения свободы", - сказала депутат.

Депутат Алексей Журавлев выступил за большее ужесточение, предложив вывести из Уголовного кодекса статью 116.1, по которой грозит уголовная ответственность за повторные побои. Однако Госдума не поддержала эту поправку. По словам Баталиной, "домашние тираны, неоднократно избивающие близких, должны быть подвергнуты уголовному наказанию".

Единоросс Андрей Исаев назвал голосование по этому законопроекту историческим. "В нашем обществе не утихают споры вокруг ювенальной юстиции. Мы знаем чудовищную ситуацию, которая складывается в некоторых европейских странах, где вмешательство в дела семьи, государственное насилие над семьей стали практикой", - заявил Исаев и призвал опубликовать в СМИ результаты голосования депутатов.

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По данным недавнего опроса ВЦИОМ, большинство россиян осуждают физическое насилие, но поддерживают предложение смягчить наказание за побои, нанесенные впервые. За то, чтобы перевести это правонарушение в разряд административных, выступили 59% опрошенных. При этом 70% россиян высказались против побоев, 19% допустили применение физической силы в семье в отношении жен, детей или мужей.
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Рашка это антицивилизация, которую нужно утилизировать
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Схоже на те шо хтось з госдури 3,14здить своїх рідних вдома , зробили антилюдський закон під себе .
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гейропа, в якій за те шо шльопнув неслуха по дупці яи поставив у куток позбавляють батьківських прав якось також не фонтан.
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А Розум шукає шлях між крайнощами. І завжди знаходить його.
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- не читай на нічь ліберастичних ЗМІ, дуоачок, для осіб з лоботомією це протипоказано.
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Господи...вот ,что значит когда рашку из человека выбить уже нельзя
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нє, дурочка, це на твоєму прикладі означає шо між рашковатою та ліберастватою різниці ніякої немає. а тепер поверещі: "нацизд!фащізд!націоналізд!" :D
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православна церква як християнська так і не відбулася, бо була утворена на самому своєму початку як державний інститут
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потом привязать возле подъезда и содержать как собаку один хер не посадят)
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Это скрепно.Мордобой по кацапски--бьет значит любит.
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На рашке нужно еще ввести закон о запрете надругательства над мусорами. Так как недавно несколько проституток изнасиловали страпоном младшего лейтенанта розийской полиции. Но справедливости ради, полицейский гордо продолжает свою службу на том же рабочем месте.
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Все вірно роблять - їх треба ще в дитинстві прибивати.
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*я рад оказаться в стране которая очень похожа на мою и системой управления и уровнем жизни и состоянием здравохранения....*
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Зважаючи на розмір стиреної джамме "казны"- буде у проФФесора в рабстві.
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Радоваться надо, пусть кацапы под боярой, всех своих беременных и детей,как бы помягче.......
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рад , искренне рад за расею ...бейте бабу молотом , будет баба золотом
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я такое решение полностью приветствую,мало того-считаю что и за первое убийство наказание нужно отменить-а кавказцев вообще обеспечить правом на отстрел рузге чушка... алхамдулля,ёпта.
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Необходимо ввести субботнюю порку отроков. Дабы уважали родителей и прилежно учились. В школах возобновить наказание розгами а в армии шпицрутен.
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Да и вообще рабов давно пора расписать за хозяевами.
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Бий своїх щоб чужих не лякались - виховання по кацапські.
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Жду , когда сожгут первую ведьму и библиотеку научной фантастики. Не за горами.....
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Вообще никого нельзя бить, тогда и закон не нужен.
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Вони там на россосії і так з затримкою розвитку, а тепер зовсім пропали.
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Одна из семейных ценностей на расеи: наносить и терпеть побои.
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Пункт назначения для кацорылых "Полная Деградация" уже совсем рядом.
Но кацапы-спешат:форсаж включили.
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В колхозы деревяные плуги !!!! Перевести Кузю на парусный ход.
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Семья, как и государство в понимании орка - это большая стая, где прав сильный и мускулистый (мускулы положены если не ему лично, то его охране).
Семья в понимании украинца - это схождение по любви ("шлюб"). А государство в понимании украинца - это вече на площади.
И на закуску для Баталиной - в Украине во многих областях, даже на протяжении ещё века после вхождения в скрепную империю, девушки сами приходили свататься к парням. Вполне официально. А для пресечения попыток применить "семейную поправку по Баталиной" со стороны мужчины украинские бабы имели макогон. Поэтому в украинских семьях росли казаки, бравшие Сибирь, а в русских - пьющие крепостные. Потому что только Свободная женщина может воспитать Человеческое дитя.
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вот это сегодня москали на женах и детях оторвутся завтра все травмпукты будут переполнены
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Это ж скрепы такие: сначала родители бьют детей, а когда детки подрастут, то начинают пиздить родителей. Зачем государству вмешиваться в этот процесс. Пусть кацапы на старости лет пожинают посеянное.
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особый путь россии, но уже, слава Богу, без нас... Пусть что хотят, то между собой и делают. А на границе стену, как у евреев на границе с палестинцами.
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"Насилие государства над семьей стало практикой"-это о Западе,где за побои ответственность.Но в Росеи такого не допустят.Можно бить" беременных,детей и людей,оказавшихся в беспомощном состоянии".Если побои впервые-то уголовного наказания не будет.Это вам не Гейропа!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Сохранение наказания за побои детей и беременных, носит откровенно антисемейный характер": Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о декриминализации побоев
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