 "Сохранение наказания за побои детей и беременных, носит откровенно антисемейный характер": Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о декриминализации побоев

Законопроект был внесен в Госдуму осенью депутатами-единороссами во главе с Ольгой Баталиной, а также несколькими сенаторами. Свою подпись под ним поставила и сенатор Елена Мизулина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Парламент выступил против смягчающих поправок, предложенных зампредседателя комитета по законодательству Юрием Синельщикововым (КПРФ). Он предлагал сохранить уголовную ответственность за побои беременных, несовершеннолетних и людей в беспомощном состоянии.
"В Уголовном уложении 1903 года существовали нормы о наказуемости умышленных ударов и иных насильственных действий над личностью, не повлекших никакого расстройства здоровья. Уголовный кодекс 1922 года предусматривал лишение свободы до одного года за умышленное нанесение побоев, причинившее физическую боль. […] Я привожу этот экскурс не для красного словца, а чтобы подчеркнуть, что русские традиции основаны не на воспитании детей и жен кнутом и физическим наказанием, как нас заверяют некоторые политики, а на правовых позициях о недопустимости нарушений телесной неприкосновенности личности".
Баталина на это возразила, что поправка "носит откровенный антисемейный характер". "Она продолжает линию на прямое вмешательство в дела семьи. В таком случае родитель, причинивший синяк ребенку, потенциально будет осужден на два года лишения свободы", - сказала депутат.
Депутат Алексей Журавлев выступил за большее ужесточение, предложив вывести из Уголовного кодекса статью 116.1, по которой грозит уголовная ответственность за повторные побои. Однако Госдума не поддержала эту поправку. По словам Баталиной, "домашние тираны, неоднократно избивающие близких, должны быть подвергнуты уголовному наказанию".
Единоросс Андрей Исаев назвал голосование по этому законопроекту историческим. "В нашем обществе не утихают споры вокруг ювенальной юстиции. Мы знаем чудовищную ситуацию, которая складывается в некоторых европейских странах, где вмешательство в дела семьи, государственное насилие над семьей стали практикой", - заявил Исаев и призвал опубликовать в СМИ результаты голосования депутатов.
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, большинство россиян осуждают физическое насилие, но поддерживают предложение смягчить наказание за побои, нанесенные впервые. За то, чтобы перевести это правонарушение в разряд административных, выступили 59% опрошенных. При этом 70% россиян высказались против побоев, 19% допустили применение физической силы в семье в отношении жен, детей или мужей.
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русьюсмертью пахнет :
Дело несостоявшегося священника Дениса Савинова, замучившего пятилетнюю приемную дочь Лиду, в марте 2016 года получило общероссийский резонанс. Контроль над расследованием взял тогдашний детский омбудсмен Павел Астахов. "По предварительным данным, девочка умерла от тупых травм тела, предположительно, ребенка били палкой. Телесные наказания - не способ воспитания, а преступление, за которое родители должны отвечать по всей строгости закона", - написал он в своем твиттере. Липецкий областной суд приговорил Дениса и его жену Валентину из села Гнилуши Липецкой области к 22 и 14 годам соответственно.
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Но кацапы-спешат:форсаж включили.
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Семья в понимании украинца - это схождение по любви ("шлюб"). А государство в понимании украинца - это вече на площади.
И на закуску для Баталиной - в Украине во многих областях, даже на протяжении ещё века после вхождения в скрепную империю, девушки сами приходили свататься к парням. Вполне официально. А для пресечения попыток применить "семейную поправку по Баталиной" со стороны мужчины украинские бабы имели макогон. Поэтому в украинских семьях росли казаки, бравшие Сибирь, а в русских - пьющие крепостные. Потому что только Свободная женщина может воспитать Человеческое дитя.
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