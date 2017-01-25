 Останки Александра Олеся и его жены привезут в Украину до конца недели

Сегодня, 25 января, в Праге официально прощаются с прахом украинского поэта Александра Олеся и его жены Веры. Планируется, что до конца недели останки известных украинцев, которые были захоронены на Ольшанском кладбище в Чехии более 70 лет, прибудут в Украину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Сегодня, 25 января пройдет официальное прощание с поэтом и его женой в молитвенном доме святых Филиппа и Якуба в Праге. На нем, по церковному обряду, будут опечатаны гробы с их останками. Однако в тот же день прах не будет перевезен в Украину. На оформление всех документов и соблюдение необходимых процедур потребуется еще несколько дней. В Министерстве иностранных дел... заявили, что ожидают прибытия останков в Украину до конца этой недели. Уже после этого их торжественно похоронят на Лукьяновском кладбище", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что места для погребения останков Олеся и его жены уже подготовлены. Они находятся сразу по левую сторону от входа в Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник и ограждены бело-красной лентой. Могилы будут выкопаны на свободном участке, который раньше не использовали для захоронений.
Примечательно, предполагается, что могила Олеся будет первым захоронением на уже запроектированной Алее почетных захоронений представителей украинской политическо-военной эмиграции.
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