EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  707  1
Все про:перезахоронение (33) Олесь_Александр (19)

 Останки Александра Олеся и его жены привезут в Украину до конца недели

На Лукьяновском кладбище уже подготовлено место для торжественного захоронения.

Сегодня, 25 января, в Праге официально прощаются с прахом украинского поэта Александра Олеся и его жены Веры. Планируется, что до конца недели останки известных украинцев, которые были захоронены на Ольшанском кладбище в Чехии более 70 лет, прибудут в Украину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Сегодня, 25 января пройдет официальное прощание с поэтом и его женой в молитвенном доме святых Филиппа и Якуба в Праге. На нем, по церковному обряду, будут опечатаны гробы с их останками. Однако в тот же день прах не будет перевезен в Украину. На оформление всех документов и соблюдение необходимых процедур потребуется еще несколько дней. В Министерстве иностранных дел... заявили, что ожидают прибытия останков в Украину до конца этой недели. Уже после этого их торжественно похоронят на Лукьяновском кладбище", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что места для погребения останков Олеся и его жены уже подготовлены. Они находятся сразу по левую сторону от входа в Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник и ограждены бело-красной лентой. Могилы будут выкопаны на свободном участке, который раньше не использовали для захоронений.

Примечательно, предполагается, что могила Олеся будет первым захоронением на уже запроектированной Алее почетных захоронений представителей украинской политическо-военной эмиграции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прах Александра Олеся перевезут в Украину на следующей неделе, - украинский поверенный в Чехии Гошовский
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXNTBRemN3VEZoU1oyUkhUVmc1UTFFd1RIWlJkR1JETmpCWlNGRnpUa001TUV4VVVtZERPSFl3VEM5UmRHUkhRVEJNV0ZGME9VTjNNRmxZVVhaMFIwRXdURGRSZG1SRE1UQk1NMUYxVGtNeA==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОстанки Александра Олеся и его жены привезут в Украину до конца недели
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия Бальчун Войцех взятка военнослужащие Гройсман Грузия добровольцы Донбасс Донецкая область ДТП Евросоюз задержание Кабмин Киев коррупция Крым Минюст НАПК Нацполиция обстрел Омелян ПАСЕ Полозов Польша Россия суд Укрзализныця ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти