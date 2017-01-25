 Трехсторонняя бригада "ЛитПолУкрБриг" приобрела боевые возможности в соответствии со стандартами НАТО, - Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
Как отметил командир "ЛитПолУкрБриг" полковник Зенон Бжушко, согласно требованиям Технического соглашения между министерствами обороны стран-участниц бригада должна была пройти сертификацию и приобрести полные операционные способности не позднее, чем за двенадцать месяцев после вступления в начальные операционных способностей. 24 января 2017 года было определено окончательной датой.
"Во время многонационального командно-штабного учения " Common Challenge-16 в декабре прошлого года было проверено состояние боевой готовности бригады по системе оценки НАТО. Управление части приняло командование польским, украинским и литовским батальонами и, согласно учебному сценарию, выполнило операцию по стабилизации", - сообщил начальник штаба подполковник ВС Литовской Республики Элигиюс Сенулис.
Во время обучения многонациональная сертификационная группа предложила определенные изменения в операционных процедурах и организационно-штатной структуре командования бригады. До истечения установленного Техническим соглашением срока эти требования были удовлетворены. А вступление в полные операционные способности подтверждено Сертификационным письмом, подписанным руководителями трех оборонных ведомств.
"Мы приобрели навыки и умения в системе планирования, организации и выполнения задач. За нашими действиями в декабре 2016 года наблюдали Министр национальной обороны Республики Польша Антоний Мацеревич, Министр национальной обороны Литовской Республики Раймундас Кароблис и заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов. Как результат, они подписали Сертификационное письмо, которое подтверждает готовность бригады выполнять миссии по поддержанию мира в соответствии со стандартами НАТО. После проработки требований сертификаторов мы заявляем, что командование "ЛитПолУкрБриг" является вполне боеготовым подразделением, - отметил заместитель командира бригады полковник Владимир Юданов.
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