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 Политика Украины
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 Минюст о решении суда ЕС по "Алмаз-Антею": "Это еще одна победа в деле доказательств ответственности РФ за конфликт на Донбассе"

Отказ суда Европейского союза отменить санкции в отношении российского концерна "Алмаз-Антей" – еще одна победа в деле доказательства ответственности России за вооруженный конфликт на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Facebook отметил замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.

"Алмаз-Антей" решил обжаловать санкции, которые на него наложил ЕС. Ну что же, они получили решение, которым санкции подтверждены, а в дополнение подтверждено, что Россия материально поддерживает сепаратистов, в том числе и оружием производства "Алмаз-Антей", - написал чиновник.

Читайте также: Суд ЕС оставил в силе заморозку средств "Алмаз-Антея": "Россия фактически поставляет оружие сепаратистам на востоке Украины", - СМИ

"Еще одна победа в деле доказательства ответственности России за вооруженный конфликт на Донбассе и продления санкций", - прокомментировал замминистра решение суда ЕС.
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Очень позитивная новость. По сути, суд ЕС официально признал военное вмешательство рашки в дела Украины
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И какая роль в этом Украины? Все суды, где участвовала Украина - проиграны. Например суд о 3-х млрд которые Путин дал Януковощу. Чесс слово мы не виноваты, что паРаша проиграла суд. Гы.
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Роль України проста-отримати з цього зиск.
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Ну я понимаю, что прецедент для паРашки паршивый. С их стороны это был типа пробный камень. Если бы они выиграли этот суд, то далее можно было бы доказать, что они в войне на Донбассе ни при чем. Это понимают и на западе и оправдание Алмаз-Антея также могло завести расследование по Боингу в тупик, который был сбит Буком производства этого предприятия. Алмаз-Антей - это явно неудачный выбор со стороны России, Боинг им аукается. Но Украина тут при чем?
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Тобто української ти не розумієш.

А Украина в выигрыше-так понятно?
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Був на Ленте.ру!
Там кацапи як завжди усираються, що то брехня,що суд продався,що Европа загнила,що там самі пєдікі та все у цому дусі!
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Ні-там мали бути дорогоцінні. Та їх вкрали.
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Получил образование в хорошем киевском вузе... Чему удивляться?
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Уйхло в черговий раз сам себе пєрєіграл. Скільки гопніка не обтесуй, а геополітик з нього не получиться
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ППЦ. Посмотрите как в присутствии корреспондентов со всего мира российские горе- эксперты МАК вскрывали черный ящик СУ-24М которого завалили турецкие ВВС. Срамота да и только))
https://www.drive2.ru/b/2615302/
 Там первое изображение видео, а последующие скрины из его же.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинюст о решении суда ЕС по "Алмаз-Антею": "Это еще одна победа в деле доказательств ответственности РФ за конфликт на Донбассе"
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