 Минюст о решении суда ЕС по "Алмаз-Антею": "Это еще одна победа в деле доказательств ответственности РФ за конфликт на Донбассе"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Facebook отметил замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.
"Алмаз-Антей" решил обжаловать санкции, которые на него наложил ЕС. Ну что же, они получили решение, которым санкции подтверждены, а в дополнение подтверждено, что Россия материально поддерживает сепаратистов, в том числе и оружием производства "Алмаз-Антей", - написал чиновник.
"Еще одна победа в деле доказательства ответственности России за вооруженный конфликт на Донбассе и продления санкций", - прокомментировал замминистра решение суда ЕС.
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А Украина в выигрыше-так понятно?
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Там кацапи як завжди усираються, що то брехня,що суд продався,що Европа загнила,що там самі пєдікі та все у цому дусі!
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https://www.drive2.ru/b/2615302/
Там первое изображение видео, а последующие скрины из его же.
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