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 Вина Пугачева, убившего двух патрульных в Днепре, доказана, - прокуратура

Расследование убийства двоих патрульных полицейских в Днепре завершено, и дело направлено в суд, вина подозреваемого в убийстве Александра Пугачева доказана.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил во время брифинга заместитель прокурора Днепропетровской области Юрий Черкашин.

По его словам, вина Пугачева доказана, согласно экспертизе, на его обуви обнаружена кровь убитого патрульного Артема Кутушева. Главные доказательства - это показания очевидцев, которые явятся в суд.

По словам Черкашина, всего были проведены 44 судебные экспертизы и допрошены более 150 человек. Также стало известно, что оружие, из которого стрелял подозреваемый, не удалось найти.

Сам Пугачев вину не признает и от дачи показаний отказался. Сейчас известно, что слушание по делу состоится 27 января в Кировском райсуде, судебное заседание будет открытым. Слушание будут рассматривать присяжные

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Пугачева, убившего двух патрульных в Днепре, передано в суд, - Нацполиция

Напомним, в Днепре экипаж полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал оказывать сопротивление, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Один из патрульных погиб на месте происшествия, вторая скончалась на операционном столе.

Позже пьяного водителя задержали в больнице, куда он обратился с огнестрельным ранением, которое успел ему нанести Кутушев. Им оказался бывший боец "Торнадо", ранее судимый Александр Пугачев. В рамках уголовного производства по факту убийства двух патрульных полицейских в Днепре задержанному Пугачеву выписали уведомление о подозрении, давать показания тот пока отказывается.

Затем в сети появились трагические кадры с нагрудной камеры погибшего в схватке с преступником патрульного полицейского Артема Кутушева. В МВД заявили о том, что полная версия видео убийства патрульных полицейских обнародована не будет.


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Та ладно!
Как такое может быть???
У нас и доказана??
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слушание состоится 27-го. как обычно непопулизм.
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Доказана или нет, решит суд. Хуже студентов юрфака при СГ институте!
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А видео с камеры погибшей девушки полицейской покажут?
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Якщо бути відвертими то вину Пугачова було доведено ще в перші хвилини після вбивства, а нашій бюрократичній системі знадобилося півроку (чи скільки там) щоб особу в цьому офіційно звинуватити і направити справу в суд... В прокуратурі працюють відверто кажучи дебіли, адже винним (при будь яких розкладах) особу може визнати тільки суд....
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Ще суда не було а ці вилупки вже обвинувачили
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"В МВД заявили о том, что полная версия видео убийства патрульных полицейских обнародована не будет"
Чому?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВина Пугачева, убившего двух патрульных в Днепре, доказана, - прокуратура
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