Вина Пугачева, убившего двух патрульных в Днепре, доказана, - прокуратура
Расследование убийства двоих патрульных полицейских в Днепре завершено, и дело направлено в суд, вина подозреваемого в убийстве Александра Пугачева доказана.
По его словам, вина Пугачева доказана, согласно экспертизе, на его обуви обнаружена кровь убитого патрульного Артема Кутушева. Главные доказательства - это показания очевидцев, которые явятся в суд.
По словам Черкашина, всего были проведены 44 судебные экспертизы и допрошены более 150 человек. Также стало известно, что оружие, из которого стрелял подозреваемый, не удалось найти.
Сам Пугачев вину не признает и от дачи показаний отказался. Сейчас известно, что слушание по делу состоится 27 января в Кировском райсуде, судебное заседание будет открытым. Слушание будут рассматривать присяжные
Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Пугачева, убившего двух патрульных в Днепре, передано в суд, - Нацполиция
Напомним, в Днепре экипаж полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал оказывать сопротивление, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Один из патрульных погиб на месте происшествия, вторая скончалась на операционном столе.
Позже пьяного водителя задержали в больнице, куда он обратился с огнестрельным ранением, которое успел ему нанести Кутушев. Им оказался бывший боец "Торнадо", ранее судимый Александр Пугачев. В рамках уголовного производства по факту убийства двух патрульных полицейских в Днепре задержанному Пугачеву выписали уведомление о подозрении, давать показания тот пока отказывается.
Затем в сети появились трагические кадры с нагрудной камеры погибшего в схватке с преступником патрульного полицейского Артема Кутушева. В МВД заявили о том, что полная версия видео убийства патрульных полицейских обнародована не будет.
Как такое может быть???
У нас и доказана??
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Чому?
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