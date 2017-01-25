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 Пьяный пешеход в Виннице попал под троллейбус

В Виннице мужчина получил травмы вследствие наезда троллейбуса. Пострадавший госпитализирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, на остановке общественного транспорта "Водоканал" 54-летняя женщина-водитель троллейбуса допустила наезд на 64-летнего винничанина.

По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и шел мимо троллейбуса. Когда транспортное средство начало ехать, он поскользнулся и попал под колесо.

С телесными повреждениями пенсионер доставлен в больницу.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). За такое правонарушение предусмотрено ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.
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Там, на Київській, одна біднота мешкає, тому не дивно, що дідусь-алкоголік потрапив під колесо
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