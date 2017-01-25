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 Полиция начала расследовать осквернение мемориалов жертвам НКВД в Быковне

Событие произошло в Днепровском районе на мемориальном комплексе " Быковнянские могилы". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленников.

В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о повреждении мемориального комплекса возле Броварского проспекта. Неизвестные ночью красной краской разрисовали " Быковнянские могилы" и повредили две стелы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

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"По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место и обнаружила устройство с остатками краски. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертные исследования", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Для провокаторов нет ничего святого. Они понесут ответственность", - Климкин об осквернении мемориала в Быковне

Как сообщалось ранее, неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне Киевской области.

Напомним, 21 сентября 2012 года в Быковне под Киевом открыто Польское военное кладбище. Там покоятся почти две тысячи поляков, расстрелянных в 1940 году отрядами НКВД по приказу Сталина. Мемориал в Быковне - это четвертое так называемое катынское кладбище, после кладбища в Катынском лесу, Медном и Харькове-Пятихатках. Весной 1940 года жертвами НКВД в целом стали более 22 тысяч польских пленных, захваченных после наступления СССР на Польшу. Эта трагедия вошла в историю под названием "Катынское преступление".

Ранее, 10 января в Бродовский отдел полиции поступила информация о том, что в селе Гута Пеняцкая разрушен памятный знак жертвам трагических событий 1944 года. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса.



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Где бы ты не жил - придет коцап и все обосрет, потому что ему обидно жить в жопе в одиночестве.
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так то у людей неожиданный приступ эпилепсии приключился и они не подсудны, какое расследование?
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Полиция начала расследовать осквернение мемориалов жертвам НКВД в Быковне

Посмотрите адрес рос консульства в интернете,сыщики
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http://www.segodnya.ua/ukraine/v-polshe-izbili-ukrainskih-studentov-791432.html Вчора у Польщі набили українських студентів за те ,що вони відповіли : Львів - це Україна ! Що там каже МЗС ?
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Да это специальное расскачивание ситуации с двух сторон. Участвуют в этом кацапы и ультраправые и ультралевые с обоих сторон. Почитайте про польскую партию Змина, типичный антиукраинский гебешный проэкт. 90 процентов провокаций в Польше идет от этой партии и ее немногочисленных последователей
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Регулярно находятся мудаки которые оскверняют это массовое захоронение. Пользуются тем что это безлюдное место в лесу за городской чертой. Не дают НКВДшные людоеды покоя даже после смерти.
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Не могут наши импотенты хоть одного виновного диверсанта изловить? Ведь такая же будет бомба! Та и не импотетнты из "самого великого нашого досягнення" должны этим заняться, а из СБУ. Хотя работать нормально не может никто, а за пачку бабла (в том числе кацапского) маму родную продадут. Хуже, чем при преступном режиме...
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