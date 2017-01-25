 Полиция начала расследовать осквернение мемориалов жертвам НКВД в Быковне

В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о повреждении мемориального комплекса возле Броварского проспекта. Неизвестные ночью красной краской разрисовали " Быковнянские могилы" и повредили две стелы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
"По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место и обнаружила устройство с остатками краски. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертные исследования", - говорится в сообщении.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.
Как сообщалось ранее, неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне Киевской области.
Напомним, 21 сентября 2012 года в Быковне под Киевом открыто Польское военное кладбище. Там покоятся почти две тысячи поляков, расстрелянных в 1940 году отрядами НКВД по приказу Сталина. Мемориал в Быковне - это четвертое так называемое катынское кладбище, после кладбища в Катынском лесу, Медном и Харькове-Пятихатках. Весной 1940 года жертвами НКВД в целом стали более 22 тысяч польских пленных, захваченных после наступления СССР на Польшу. Эта трагедия вошла в историю под названием "Катынское преступление".
Ранее, 10 января в Бродовский отдел полиции поступила информация о том, что в селе Гута Пеняцкая разрушен памятный знак жертвам трагических событий 1944 года. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса.
776 8
"Для провокаторов нет ничего святого. Они понесут ответственность", - Климкин об осквернении мемориала в Быковне(19)
Неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне, - Вятрович. ФОТОрепортаж(35)
"Это провокация, имеющая целью вызвать новую волну антиукраинских настроений", - Объединение украинцев в Польше о повреждении памятника погибшим полякам на Львовщине. ДОКУМЕНТ(20)
МИД Польши призывает наказать разрушивших памятник полякам во Львовской области(66)
Это тот случай, когда сложно защищать Национальную полицию - Найем о трагедии в Княжичах(3)
Глава Львовской ОГА и генконсул Польши осудили надругательство над памятником полякам в Гуте-Пеняцкой(24)
Посол в Польше Дещица осудил осквернение памятника погибшим полякам на Львовщине(16)
Ответить
Ответить
Посмотрите адрес рос консульства в интернете,сыщики
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить