 "Для провокаторов нет ничего святого. Они понесут ответственность", - Климкин об осквернении мемориала в Быковне

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.
Министр подчеркнул: "Решительно осуждаю надругательство над украинским и польским мемориалами в Быковне. Для провокаторов нет ничего святого, и они понесут ответственность".
После инцидента МИД Польши направил Киеву соответствующую ноту.
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