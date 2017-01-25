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Все про:осквернение (32) памятник (2007) Польша (3599) Быковня (13) вандализм (324) Климкин (1070)

 "Для провокаторов нет ничего святого. Они понесут ответственность", - Климкин об осквернении мемориала в Быковне

Министр иностранных дел Павел Климкин осудил осквернение мемориала погибшим полякам в Быковне и выразил надежду, что виновные понесут ответственность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.

Министр подчеркнул: "Решительно осуждаю надругательство над украинским и польским мемориалами в Быковне. Для провокаторов нет ничего святого, и они понесут ответственность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне, - Вятрович. ФОТОрепортаж

После инцидента МИД Польши направил Киеву соответствующую ноту.
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Вшестером понесли. В таком красивом но мрачноватом ящике... Куда понесли, думаю, уточнять не надо!
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