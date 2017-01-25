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Все про:Польша (3599) Быковня (13) нота протеста (66) вандализм (324)

 Варшава направила Украине ноту в связи с осквернением польского мемориала жертвам НКВД в Быковне

Польша направила в МИД Украины ноту с требованием объяснений по факту вандализма на польском мемориале жертвам НКВД в Быковне Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила представитель польского внешнеполитического ведомства Иоанна Вайда в Twitter.

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"Посольство Польши направило в МИД Украины ноту, в которой мы требуем объяснений и расследования в отношении виновников осквернения польского военного кладбища в Быковне", - написала она.

Как сообщалось ранее, неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне Киевской области.

Напомним, 21 сентября 2012 года в Быковне под Киевом открыто Польское военное кладбище. Там покоятся почти две тысячи поляков, расстрелянных в 1940 году отрядами НКВД по приказу Сталина. Мемориал в Быковне - это четвертое так называемое катынское кладбище, после кладбища в Катынском лесу, Медном и Харькове-Пятихатках. Весной 1940 года жертвами НКВД в целом стали более 22 тысяч польских пленных, захваченных после наступления СССР на Польшу. Эта трагедия вошла в историю под названием "Катынское преступление".

Ранее, 10 января в Бродовский отдел полиции поступила информация о том, что в селе Гута Пеняцкая разрушен памятный знак жертвам трагических событий 1944 года. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса.

Украинский институт национальной памяти считает уничтожение памятника провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений.
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Поляки раптом стали наївними чи пам'ять коротка- невже не розуміють що це справа рук кацапні?
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А вигляд роблять непоганий... Загралися в ігри зі своїми виборцями!
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"с требованием объяснений "...
объясняю: никому из жителей Киева и области и в голову не придёт сделать такое - тут явный запах кацапской тухлятины из-за поребрика..
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Варшава свой рот не закроет пока эта бл*дская зРада не примет Закон о геноциде, совершенном Армией Крайовой.
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Пшеки мотивируют активнее ссать в подъездах кацапии?
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Тю, дивні якісь. Україна тут до чого?
Це не польська амбасада чи інший заклад який зобов'язані оороняти день і ніч.
Вандалів вистачає і ця акція не була здійснена Україною.
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