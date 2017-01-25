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 Общество
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Все про:Киев (15928) музей (465)

 Музей русского искусства переименовали в "Киевскую галерею"

Комиссия по вопросам культуры отказалась присвоить музею название "Киевский национальный музей" Галерея Терещенко".

В среду, 25 января, на заседании комиссии по вопросам культуры КГГА было принято решение переименовать Национальный музей русского искусства в Национальный музей "Киевская галерея", передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала экс-депутат Киевсовета Елена Ескина.

Ескина пишет, что члены комиссии проголосовали "за" проект решения без упоминания фамилии Терещенко в названии.

"Отклонив предложение о переименовании в "Киевский национальный музей" Галерея Терещенко", они проигнорировали и мнение киевлян, которые поддержали это название в результате общественных обсуждений в КГГА в 2015 году, а также тех депутатов VII созыва, которые поддерживали именно это название в процессе рассмотрения соответствующих комиссий", - написала она.

Также она отметила, что комиссия проигнорировала пожелания киевлян относительно упоминания фамилии Терещенко в названии учреждения. Кроме того, сообщается, что в случае упомнинания фамилии основателей музея и собирателей его коллекции, коллектив будет подавать в суд.

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Чем меньше кацапского, в том числе и в названиях, тем лучше.
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А коллектив музея - владельцы картин, что бы выставлять какие-то условия? Почему уборщица должна решать, какое название у музея?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМузей русского искусства переименовали в "Киевскую галерею"
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