 "Западные партнеры были просто обуреваемы желанием отколоть от России Украину", - Лавров

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Все мы знаем, какую подрывную, контрпродуктивную роль сыграли наши западные партнеры, которые были просто обуреваемы желанием отколоть от России Украину. В дело шли самые грязные методы. И весь пафос позиции Запада был направлен на то, чтобы поставить Украину перед ложным выбором: либо вы с нами, либо вы против нас", - сказал он.
"Приводились цифры, которые предыдущая американская администрация потратила на развитие гражданского общества на Украине, имея в виду просто формирование круга провокаторов и русофобов. Нужно безусловно делать выводы. Не думаю, что мы будем действовать такими же методами, но мы, конечно, накрепко учтем и будем иметь в виду, какими методами готовы были действовать наши западные коллеги при всей их приверженности демократии, свободе выбора", - добавил глава МИД РФ.
"Выбор навязывался грубо, цинично, использовался шантаж и угрозы", - подчеркнул он.
"Стремление поставить украинский народ перед ложным выбором - "с нами или против нас", навязать ему извне рецепты развития страны стали причиной государственного переворота и последовавшего за ним кровавого внутриполитического конфликта. Преодолеть глубокий раскол, поразивший общество, будет весьма непросто", - заявил Лавров.
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Все их лже тезисы могут быть приняты и нашими людьми, а это уже пятая колонна в лице собственных граждан.
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и, к стати, не понял, а куда приходить за деньгами, выделенными предыдущей американской администрацией???
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еукраїнський референдум 1991 року - загальнонаціональний референдум на території колишньої УРСР щодо проголошення незалежності України. Відбувся 1 грудня 1991 року. На референдум було винесено одне питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?». Текст Акту проголошення незалежності України, ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року, було наведено у виборчому бюлетені. Громадяни України висловились на підтримку незалежності. У референдумі взяли участь 31 891 742 особи - 84,18 % населення України. З них 28 804 071 особа (90,32 %) проголосувала «За».
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В общем, это про педорашинцев:
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Да, и наверное Запад начал войну на територии Украины.
"дебилиус лишехромосомиус" - не излечимая по ходу болезнь.
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Почитайте Ф. Форсайта "Дявольскоя альтернатива".
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Ну ты, бл*дь, ДЕБИЛ!
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А Обамка стовідсотково отримає 118 пожиттєвих строків на росіє.
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Лживая кацапня как обычно проецирует свои преступления и собственное поведение на других...
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Чтотмелет этот пид* р? 90.3% украинцев проголосовали за выход Украины из совка.
Зачем вообще слушать ,что говорит это существо
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МИД РФконюшни открытыми?
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Поручик Ржевский просыпается с бодуна. Видит, денщик Ваня стирает облеванный гусарский китель.
- Да-с, Ваня, вчера выхожу из офицерского собрания, а тут полковник на мне повис и весь
мундир облевал.
- Ваше благородие, да он вам еще и в штаны насрал!
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вы лишь напомнили миру, какой паскудной является внешняя политика раши
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1. В РФ разобрались, почему падали ихние Протоны. Там просто напросто произошло импортозамещение: драгоценные металлы, использующиеся при производстве Протонов, сп#здили, а их заместили, грубо говоря, люминием. А Протон, сука, люминий не жрет.
2. НАСА - а я подписан на рассылки агенства, прислало мне фото зелено-голубого заката, который я видел однажды о сне. Надо же, мою родину нашли. Оказывается, это Марс. Вот так выглядит там закат:
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в страну барано и рабов
и даже через сто веков...
Игорь Тальков
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https://www.youtube.com/watch?v=dGZaiHokVAI Орест Лютий - "Іде кацап по городу"
https://www.youtube.com/watch?v=nTQc-C70dsU Руські п
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