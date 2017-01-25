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 Политика Украины
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Все про:Лавров (1210) МИД РФ (891) Россия (64891) США (11765)

 "Западные партнеры были просто обуреваемы желанием отколоть от России Украину", - Лавров

Западные страны сделали все для того, чтобы рассорить Украину с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Все мы знаем, какую подрывную, контрпродуктивную роль сыграли наши западные партнеры, которые были просто обуреваемы желанием отколоть от России Украину. В дело шли самые грязные методы. И весь пафос позиции Запада был направлен на то, чтобы поставить Украину перед ложным выбором: либо вы с нами, либо вы против нас", - сказал он.

"Приводились цифры, которые предыдущая американская администрация потратила на развитие гражданского общества на Украине, имея в виду просто формирование круга провокаторов и русофобов. Нужно безусловно делать выводы. Не думаю, что мы будем действовать такими же методами, но мы, конечно, накрепко учтем и будем иметь в виду, какими методами готовы были действовать наши западные коллеги при всей их приверженности демократии, свободе выбора", - добавил глава МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители США надевали парики, переодевались в женщин, чтобы пытаться проникнуть на объекты РФ, - Лавров

"Выбор навязывался грубо, цинично, использовался шантаж и угрозы", - подчеркнул он.

"Стремление поставить украинский народ перед ложным выбором - "с нами или против нас", навязать ему извне рецепты развития страны стали причиной государственного переворота и последовавшего за ним кровавого внутриполитического конфликта. Преодолеть глубокий раскол, поразивший общество, будет весьма непросто", - заявил Лавров.
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Украине все таки нужна своя пропаганда. А то эти рашисткие балаболы создают параллельную реальность.
Все их лже тезисы могут быть приняты и нашими людьми, а это уже пятая колонна в лице собственных граждан.
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да! да!! хочу отколоться нахрен хоть куда-нибудь!!
и, к стати, не понял, а куда приходить за деньгами, выделенными предыдущей американской администрацией???
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кацапы ненавидят Украину,а виноват как всегда запад и США,ведь это они оккупировали Крым и начали войну на Донбассе,даунбассята орали ЕС и США введите войска и отпускники оттуда ехали защищать англоязычных в даубасии,не лошадка-лавров еще тот комик
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Они уже открыто, на уровне премьер министра заявляют -- Украина -- наша колония и мы её доим! Чё, не всосали?
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Ну да, Запад мечтал отколоть, а раиSSь это сделала... На кого дураки работают...ХМЫ...
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Украинцы больше западных партнеров хотели жить отдельно от этих козлов
еукраїнський референдум 1991 року - загальнонаціональний референдум на території колишньої УРСР щодо проголошення незалежності України. Відбувся 1 грудня 1991 року. На референдум було винесено одне питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?». Текст Акту проголошення незалежності України, ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року, було наведено у виборчому бюлетені. Громадяни України висловились на підтримку незалежності. У референдумі взяли участь 31 891 742 особи - 84,18 % населення України. З них 28 804 071 особа (90,32 %) проголосувала «За».
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Мдяяя. У кацапов в голове такая каша... Т.е. мы фашисты и бандеровцы - исчадия ада на земле. У нас гражданская война и хунта. Но трупы везут в ростовскую область. А ещё евросоюз, сша и всемирный заговор сионистов непрерывно откалывают Украину от педорашии...

В общем, это про педорашинцев:

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а путлеровские русскомирские подонки ухитрились посадить на трон вора-януковича и разваливали Украину в целях порабощения Украинского народа ... страны G7 не дали завершиться этой авантюре, чем оказали Украинского народу неоценимую помощь ! ...
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человек, который, вырос где-то в Закавказье и возомнил себя мудрагелем, позволяет себе, при чем дочь его живет на Западе, поучать Запад, что они дебилы...
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Его слова - одни из звеньев кремлевской пропаганды которым уже никто не верит. И нефиг западные страны называть партнерами, никому из нормальных вы не партнеры.
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Эти слова не для Запада с Востоком. Эти слова для собственного быдла.
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))))) Вот дебилы ))) А когда крым они отжимали, тоже западные партнеры были виноваты? А когда пацанов мочили в донецке и луганске, тоже видимо запад виноват. Виноваты во все вы сами, потому что дебилы к тому же ссыкливые. Не ссылканули и не начали бы они все эти дела, максимум через лет 10 Украина бы к ним вернулась, а сейчас разрыв минимум лет на 50 в лучшем случае и то если крым и донбас вернут и оплатят репарации в чем я сомневаюсь, а значит на столетия. Либо уничтожить всех граждан Украины и заселить своих кацапиков. Но если к нам придут уничтожать, то будем мы танцевать гопака на руинах их гребаного кремля.
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Все обижают бенденькую Россию, а она, такая вся белая и пушистая, творит исключительно благородные добрые дела.
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"Приводились цифры, которые предыдущая американская администрация потратила на развитие гражданского общества на Украине-а лучший вклад сделал хуйло начав войну в УкраинеИсточник: http://censor.net.ua/n424882
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Эта тупая лошадь игнорит желание украинцев! Скоро ему кирдык.
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дебил, бля- с вами, мокшанскими свинособаками в дружбе жить, себе дороже будет.

Да, и наверное Запад начал войну на територии Украины.

"дебилиус лишехромосомиус" - не излечимая по ходу болезнь.
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от россии оторвать Украину.. иди в ДУПУ! ... еслиб российская орда не разсматривала Украину как рабов и дойную Корову то никто б и не думал посылать россию На .уй .. питекантроп-гопник
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Украинцы никогда не были, не будут, и не станут рабами кого ли бо!!!!
Почитайте Ф. Форсайта "Дявольскоя альтернатива".
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у кацаПсинских шакалов до сих пор 22 июня 1941 года....,остались в 20 веке НАВЕЧНО...
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Більшого євроінтегратора України ніж Росія годі шукати ))))
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Кацапстан оккупировал Крым, завел свои войска на территорию украинского Донбасса, убил тысячи украинцев, и эта блядь теперь смеет что-то вякать про "руку запада". Сдохни, мразь конемордая...
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Чем больше кацапских могил, тем меньше раскол украинского общества!
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))) Співчуваю його адвокатам у кримінальному суді.
А Обамка стовідсотково отримає 118 пожиттєвих строків на росіє.
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Ну ты конь педальный..Украине и без того Запада твой Кацапстан не уперся никуда
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"В дело шли самые грязные методы. И весь пафос позиции Запада был направлен на то, чтобы поставить Украину перед ложным выбором: либо вы с нами, либо вы против нас", "Выбор навязывался грубо, цинично, использовался шантаж и угрозы".
Лживая кацапня как обычно проецирует свои преступления и собственное поведение на других...
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И шо ж они там ( в миде ватноголовых) курят то?
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Это ,что западные партнеры в 1991 году проголосовали за отделение Украины?
Чтотмелет этот пид* р? 90.3% украинцев проголосовали за выход Украины из совка.
Зачем вообще слушать ,что говорит это существо
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Надо же так спалиться....,воистину правда : НА Ворюге шапка горит...
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не понял, кто отставил ворота МИД РФконюшни открытыми?
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как в том анекдоте:

Поручик Ржевский просыпается с бодуна. Видит, денщик Ваня стирает облеванный гусарский китель.
- Да-с, Ваня, вчера выхожу из офицерского собрания, а тут полковник на мне повис и весь
мундир облевал.
- Ваше благородие, да он вам еще и в штаны насрал!
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Підождіть - вони ще будуть лізти до нас с "братской любовью".. Я писав тут декілька днів назад про те, що мене вразила фраза росіянки, з котрою довелося сидіти за одним столом :" Вот закончится все это - и мы снова будем братскими народами"..Ось така каша в їхніх головах.. Вважають, що ми забудемо смерті, кров, руїни , віроломство й анексію з їхнього боку.
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Великодержавний шовінізм є панівною ідеологією Росіі,ще з часів утворення Московіі,а казка про "братский народ" і "Русский мир",це складові частинки з російського шовінізму))))
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интересно!- и сколько же госдеп Тарасу Грыгоровычю заплатыв???
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Яркий пример словоблудия однако! Особенно умиляет про "грязные методы" !? Это прямо позор какой-то... И действительно....ничем не гнушаются: Аннексировали полу-остров,развязали войнушку,убили десяток тысяч из "братского народа" и ,напоследок .нагадили в подъезде. И это не смотря на желание вице-спикера превратить их в радиоактивный пепел и громкий смех "искандеров".Тьфу!
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это информация для кацапского населения ...лгать , ссать в глаза , оправдывая и отбеливая свои преступления - это всё на что способен этот жалкий пони лавруша
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Саме тупий, параноїдальний, великодержавний шовінизм став головним чинником євроінтеграційних прагнень України ))))
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а какими, мягко говоря, грязными методами вы действуете, лошадь, все давно уже знают.
вы лишь напомнили миру, какой паскудной является внешняя политика раши
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ЧИСТО ДЛЯ ХРОМОЙ клячи... кылы сэтэ кылы, кылы рэстаран... Рэстарана - пага, кылы чайхана...
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какиеже это партнеры?. это противники .раз гавномутят. в вообщето росии состязаться с Америкой надо над тихим океаном. и решать их споры над фиджи. науру. с аляской общая граница. РОСИЯ К ЕВРОПЕ НИ КАКИМ МЕСТОМ НЕ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ. надо просто поставить вопрос об исключении росии из всех европейских институций. как географически не состоятельные. и забыть про них. автоматически вектор состязания с западными партнерами перенесется на восточных партнеров. и пусть там понты колотят. вспонят даманский полуостров. халхин-гол. квжд. цусиму. про варяг пусть поют. коркоров пусть там поет в Шанхае на голос Азии. или Сеуле.
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лошадка лаврова это нечто,все на ходу успевает,интересно дети лошадки живут в стольном граде москау или послали себя в Нью-Иорк
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Две новости, которые сделали мой сегодняшний день
1. В РФ разобрались, почему падали ихние Протоны. Там просто напросто произошло импортозамещение: драгоценные металлы, использующиеся при производстве Протонов, сп#здили, а их заместили, грубо говоря, люминием. А Протон, сука, люминий не жрет.
2. НАСА - а я подписан на рассылки агенства, прислало мне фото зелено-голубого заката, который я видел однажды о сне. Надо же, мою родину нашли. Оказывается, это Марс. Вот так выглядит там закат:

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Этот хрен "забыл" о референдуме 1991 года! Чего бы там якобы "хотели" западники, но аннексировали Крым кацапы! Войну на Донбассе тоже начали кацапы. И сегодня воюют с нами не амеры с европейцами, а кацапы! И это только два преступления против украинского народа за последние три года! Но таких кацапских деяний сотни и тысячи за многовековую историю соседства с этими ублюдками! Их нужно изгонять как заразу! За поребрик!
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я точно знаю - не вернусь
в страну барано и рабов
и даже через сто веков...
Игорь Тальков

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Этот высер лаврошади может прокомментировать только Рыбников и врачи-психиатры. Это просто очередное доказательство того, что у кацапов мышление в корне отличающееся от человеческого. Это уже даже трудно назвать вывихом головного мозга. Одним словом кацапы это нелюди враждебные для всего человеческого, это бациллы отравляющие Землю, это то, что можно назвать сатаной.
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Лавров! Даже ЕСЛИ ЭТО ТАК, то мы им очень благодарны. Именно потому, что вылезло наружу всё ваше чёрное нутро и не осталось больше иллюзий ДАЖЕ у ТЕХ, КТО ВЕРИЛ в дружбу наших народов!!! И чем быстрее это да вас дойдёт, будет лучше дляя всех. В первую очередь для вас самих.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Западные партнеры были просто обуреваемы желанием отколоть от России Украину", - Лавров
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