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Все про:НКВД (78) Быковня (13) вандализм (324) Вятрович (56)

 Неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне, - Вятрович. ФОТОрепортаж

Неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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"Под Киевом, в Быковне осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД. Вандалы, которые скорее всего сделали это ночью, оставили следы похожи на те, что в Гуте Пеняцкой, - написал он.

Позже Вятрович добавил, что "осквернение памятников в Быковне - провокация, которую пытались представить как польский ответ за Гуту Пеняцьку".

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"Но вандализм совершенный над польской частью мемориала показал, что его настоящим исполнителем является третья сторона, заинтересована в обострении отношений между украинцами и поляками. Этот случай должен побудить украинцев и поляков объединить усилия не только для защиты своих достопримечательностей, но и чтобы не допустить сеяние разногласия между нашими народами", - подчеркнул Вяторович.

оун вандалы вятрович быковня

оун вандалы вятрович быковня

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оун вандалы вятрович быковня

оун вандалы вятрович быковня

оун вандалы вятрович быковня




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Написали хню, абы хню написать. Работа на отъ@бись. 146% "попросили".
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"Но вандализм совершенный над польской частью мемориала показал, что его настоящим исполнителем является третья сторона..." Источник: http://censor.net.ua/n424
ага, почерк кацапский....
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Кто сделал? Да вот эти ж вот епонаты и сделали, что орут поза углами "Верните Сралина!".
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коментаторы - дебилы
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Кацапский идиотский уровень виден невооруженным взглядом.
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Неизвестные осквернили... кацапы насрали, есть сомнния?
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лаптями бздит очень...
кацапские дебилы даже не удосужились выучить написание буквы "и" (ы - по кацапски)..
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Правильно заголовок должен выглядеть так:
- Неизвестные кацапские обезьяны осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне, - Вятрович. ФОТОрепортаж
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