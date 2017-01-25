 Неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне, - Вятрович. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook написал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович."Под Киевом, в Быковне осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД. Вандалы, которые скорее всего сделали это ночью, оставили следы похожи на те, что в Гуте Пеняцкой, - написал он.Позже Вятрович добавил , что "осквернение памятников в Быковне - провокация, которую пытались представить как польский ответ за Гуту Пеняцьку"."Но вандализм совершенный над польской частью мемориала показал, что его настоящим исполнителем является третья сторона, заинтересована в обострении отношений между украинцами и поляками. Этот случай должен побудить украинцев и поляков объединить усилия не только для защиты своих достопримечательностей, но и чтобы не допустить сеяние разногласия между нашими народами", - подчеркнул Вяторович.

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