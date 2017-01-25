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Все про:Кабмин (9629) реформы (2358) ГСЧС (672)

 Кабмин утвердил стратегию реформирования ГСЧС до 2020 года

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 25 января, одобрил стратегию реформирования системы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент НБН.

"Целью стратегии является повышение возможностей ГосЧС во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны, выполнение определенных задач по противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданской защиты", - говорится пояснительной записке к документу.

Подготовленной стратегией предусмотрен переход от системы государственного надзора (контроля) в сфере пожарной и техногенной безопасности к эффективной системе предотвращения чрезвычайных ситуаций и профилактики пожаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердит стратегию реформирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Планируется создание новых и реформирование существующих пожарно-спасательных подразделений (пожарных частей) местной и добровольной пожарной охраны в объединенных территориальных общинах.

В ходе реформирования предполагается оптимизация структуры и численности ГосЧС на всех уровнях, реорганизация сил ГосЧС с учетом объемов возложенных на них задач. Наращивание материально-технической базы сил гражданской защиты и их техническое переоснащение современной техникой.

Утвержденную правительством стратегию предполагается реализовать в 2017-2020 годах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2017 году в Украине планируется создать 271 местную пожарную команду, - МВД
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Суки ! Хоч це не чипайте ! Бо дорехформируете до ручки !!!
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кого не трогать??? у нас нет уже спасателей-ИХ самих надо спасать. НЕ трогайте-в 90 -х надо было кричать-когда всё развалили. а про з/п в ДСНС я вообще молчу- не знаю как там народ за такие копейки работает-на такой работёнке-где надо стабильоно врыезать трупаков после дтп и по запчастям в пакеты носить....
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А я то думаю с какога перепуга цена на ГАЗ со следующего месяца уже 10 000 гр. за куб,для производства!!
Вотоно че!!!!
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