Кабмин утвердил стратегию реформирования ГСЧС до 2020 года
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 25 января, одобрил стратегию реформирования системы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
"Целью стратегии является повышение возможностей ГосЧС во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны, выполнение определенных задач по противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданской защиты", - говорится пояснительной записке к документу.
Подготовленной стратегией предусмотрен переход от системы государственного надзора (контроля) в сфере пожарной и техногенной безопасности к эффективной системе предотвращения чрезвычайных ситуаций и профилактики пожаров.
Планируется создание новых и реформирование существующих пожарно-спасательных подразделений (пожарных частей) местной и добровольной пожарной охраны в объединенных территориальных общинах.
В ходе реформирования предполагается оптимизация структуры и численности ГосЧС на всех уровнях, реорганизация сил ГосЧС с учетом объемов возложенных на них задач. Наращивание материально-технической базы сил гражданской защиты и их техническое переоснащение современной техникой.
Утвержденную правительством стратегию предполагается реализовать в 2017-2020 годах.
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Вотоно че!!!!
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