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 Политика Украины, Общество
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Все про:блокада (1275) ветераны (279) железная дорога (941) Луганщина (3601) торговля (740) Донбасс (12050) Семенченко Семен (188)

 Семенченко о блокаде оккупированного Донбасса: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое"

Ветераны Антитеррористической операции (АТО) начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко на Facebook.

"Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое. 12 поездов и более 700 вагонов сегодня исключены из процесса финансирования терроризма. Рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов", - пишет он.

"Первый блокпост блокады получил название "Редут Богдана". Продолжение следует", - добавил он.

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Напомним, 26 декабря народный депутат Семен Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране".


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это видео из сибири что ли?
да, видели.
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рації, які не змогли туди потрапити з гумконвоєм ахметки.
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Рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов" === им так тяжело далось это... как за руку себя покусать
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разговор о ж/д составах рядовым там не перепадало все решалось на верхах они могут автотранспорт бомбить
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Удачи Семён! но барыги коварные и цыничные..кажись там Торнадо с контробасом боролись,сейчас им дела шьют типа несчастным сепаратистам пластиковые трубы в жопы вставляли.
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Знаю этот участок, он крайне важный. Если Семен не для пиара говорит, поддерживаю его однозначно.
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Написано все правильно, а туфта, похоже, ты .
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Ты, подонок гнойный, на грубость нарываешься? Ладно, клим, живи пока. Кстати, у нас в деревне такими климами, как ты, поросят кормят.
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26 дек. 2016 г. - Ультиматум добровольцев по освобождению заложников не выполнен, и они начали организацию блокады Без решения Порошенко никакой блокады ОРДЛО не будет - Турчинов ... ТОМУ МАТІОС ЗАВЕДЕ НА ВСІХ БЛОКАДНИКІВ КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ, "Ми готуємося до протидій влади, яка, на жаль, бере участь в торгівлі з терористами і окупантами
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Поначалу власть противилась и гражданской блокаде Крыма - участвовал в ней, поэтому знаю кое-что. А потом были приняты решения на самом высоком государственном уровне.
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Реальное начало борьбы с коррупционной торговлей и поддержкой экономики сепаратистов. Похвально.
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Плохо только что эту блокаду не начали.... ГПУ, СБУ, МВД и другие.
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Так им выгодна война. Зачем им блокада? То же самое можно сказать и о шоколадном правителе.
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Александр Тверской· Война на Донбассе обнажила ещё больше отличий между Россией и Украиной. Эти отличия настолько детально прорисовались, что только слепой может их не замечать.Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены. Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны. Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления. Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти. Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам. В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы. Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть. И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью. Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются. Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть. Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю. Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну. Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.Это война благородства с подлостью. Чести с с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом. Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже. И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят.


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Боевики везли из АТО украинским бизнесменам металла на 6 млн гривен черный металлолом для финансирования террористической деятельности.
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тепер чекайте кримінальної справи проти ветеранів про згвалтування розіп'ятого мальчіка.
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ничего просто так и без ведома свыше не происходит.
а кримінальну справу заведуть..... и забудут.
могут ДАЖЕ.... пожурить.
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типо як проти торнадо чи проти добровольця-грузина за поданням кацапстану?
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Что то пока бегающего Ахметова не видать вокруг банковой)))
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Ахметка по другой ветке свои составы гоняет,через Никитовку,Майорск и на Константиновку.
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Ну какие пути ему порошенко нарисовал по тем и гоняет. Пока...
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Если это правда, то есть риск, что их сделают "врагами Украины".
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канечна! канечна же, семен маркович! канечна!!!
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Стопудово шатуни,агенти Кремля і все це спецоперація ФСБ ))))))
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Это,что должен делать Семен Семенченко и добробаты?
А накуя нам тогда государство?Зачем кормить этих козлов во власти?
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С радостью не кормили бы, ватник. Да только государство выбора не предоставляет.
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дешевая и гнилая отмазка.
просто .... боишься, да? даааа
ну а если боишься, тогда не пи...и.
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Какая отмазка? Государство не спрашивает, хочешь ты его содержать или не хочешь. Оно берет не спрашивая и практически ничего не дает взамен.
А вообще, кацап, иди-ка ты на пидороссийские сайты к своим собратьям. Те тоже надрачивают на государство и ставят его потребности выше потребностей гражданина.
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класс. пидорашка тактику меняет.
но, пидорашка, твоя проблема в том, что ты, как и весь твой кацапцкий недонародец - ТУПЫЕ!
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пидорашка, какой ты смешной
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Коли держава не виконує свої функціі,виконання бере на себе народ,це аксіома. Добробати виконували за державу функцію по захисту від зовнішньої агресіі,це як приклад)))
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Гріішин Ідіот, а у Щастя на ТЕЦ вугілля як возити? Через Харків з виїздом у Росію?
Я не здивований тим, що "блокаду" почали саме там. Грііішин не лише пройдисвіт, він ще й агент ФСБ.
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Ідіот, а у Щастя на ТЕЦ вугілля як возити? Через Харків з виїздом у Росію?
Я не здивований тим, що "блокаду" почали саме там. Грііішин не лише пройдисвіт, він ще й агент ФСБ.
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а в чем проблема пропустить уголь они же путь не разбирали
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Вони заблокували залізничне сполучення. Вугілля із шахт у Гірському-Золоттому іде у Щастя.
ТУди ж іде вугілля із шахт що у Луганді. Якщо заблокувати постачання лісу, обладнання та запчастин доведеться, або вимкнути електрику всій Луганській обл, обо купувати це в Росії. Може цього добиваються доблесні патрідіоти, начолі з пройдисвітом Грііішиним?
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а у нас только в Щастя электроэнергия вырабатывается
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Щастя постачає електрикою ВСЮ Луганську обл. у режимі енергетичного острова. Переток із інших областейпокриє 10-15% потреб.
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так пускай эта рыго-шоколадная барыга уберет зависимость от Щастя а то только о липецкой фабрике радеет
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Як, в якай термін за які кошти?
Ви про закон ОМА чули? Дроти створюють опір електриці і вона втрачається при транспортуванні. Тому енергію намагаються транспотрувати максимум на 200-300км. Будують мережу електростанцій кожна з якихі накриавє певну площу, а переток між ткими островами обмежений. Збудувати відповідні леп, підстанції, розподільчу мережу це не на один рік справа і коштує вона не дешево.
І за які пеньонзи це робити? може ваша мама відмовитьсч від пенсії? А може ви заплатите додатковий податок, відсотків 10?
Не меліть дурниць!
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Вони заблокували залізничне сполучення. Вугілля із шахт у Гірському-Золоттому іде у Щастя.
ТУди ж іде вугілля із шахт що у Луганді. Якщо заблокувати постачання лісу, обладнання та запчастин доведеться, або вимкнути електрику всій Луганській обл, обо купувати це в Росії. Може цього добиваються доблесні патрідіоти, начолі з пройдисвітом Грііішиним?
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Ну щас Матиос наденет тепловизор и на участников блокады начнутся появляться уголовные дела.
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Если это третий этап блокады, то какие результаты от двух предыдущих?!
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когда ахметкины фуры тормознули сепары отдали человек 60 пленных точное количество не помню но не меньше
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Держитесь, ребята.Молодцы. Хотя это очень опасно, гешефт пархатым чмам портите.
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UA Paul Petrovach
не корми

Где же ты харчеваться будешь?
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3.5 тысячи бутылок с запрещённой омывайкой нашли на Савушкина
http://www.fontanka.ru/2017/01/25/075/
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я ж не на расии нищей как ты живу.
да, кацап? поэтому твой вопрос неуместен.
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ну не надо, кацап, тут свой опыт передавать :D
короче, получил от меня на щи, а теперь нахуй пшло на пиждороссию.
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Ой, дебилы ... Сильно вам помогла блокада Крыма? Освободили Крымский рынок от украинских товаров для российских производителей. Тоже самое гребанные ура-патриоты хотят провернуть на Дондасе. С такими "блокадами" скоро сами будете хрен сосать.
На кого уроды работаете?!
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а где любители лозунга "с терорисиами переговоры не ведут" и тамнаши люди"-получается бандиты захватили самолет. мы отправили в ООН ДЕЛЕГАЦИЮ. И СМОТРИМ КАК РОДИЧИ ТЯГАЮТ ИМ ПИРОЖКИ СОЛЕНИЯ. за три года жены уже нарожали детей. а мы все не ведем переговоры.бред . или мне кажется? блокировать и пусть красный крест посылает им гуманитарку. а если какойто полумесяц там начнет поставлять гумковои. то разрываем отношения. как делает Израиль. он не выдает и граждан. и ничего . а всего то милионов 12
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Рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов-не думаю шо они прыгали от радости и чем тогда они до этого занимались?
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Знаєте коли ми втратили Крим? Тоді, коли у ВР не знайшлосі розумної людини, яка б зупинила патрідіотів, які проголосувати за визнання Криму окупованою територією! Після цього у Пупка руки були розвязані, а у нас звязані. Після цього, для України, будь яка спроба відбити Крим означала оголошення війни Росії!
Те саме з донбасом.
Визнали окупованим? Гаразд.
Хто окупант? Росія? Гаразд.
А коли у наступ підемо з ким воюватимемо? Юридично з ким?
Самі ж вказали, з окупантом, тобто Росією...
Отже будь яке просування на донбасі означатиме війну з Росією!
А поки це не контрольована територія, то наступ це відновлення контролю! Тобто,юридично ми з рашею не воюємо, ми відновлюємо контроль і вони не можуть нам відповісти ПОЗА лугандоном, не можуть відповісти відкрито!!! Інакше вийде, що вони на нас напали, з усіма для них випливаючими з цього наслідками!
Саме ця юридична казуїстика дає нам можливість відвоювати донбас у майбутньому і потроху просуватися на схід уже зараз.
Те що тут більшість цього не розумієте мене не дивує, мене дивують депутати, журнашлюшки, експерди, що цього не можуть не розуміти, але все одно використовують цю тему щоб заробити трохи політичних балів.
Ось де наша головна біда! Повна політична безвідповідальність.

Так само і пройдисвіт Грііішин розуміє, що його дії шкодять економіці і можуть мати неприємні наслідки, та так же ж хочетьсч попіаритися, а тут ще й кацапи грошей дали...
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Перечитав всі коментарі під темою на даний час.. Не розумію негативного збудження прихильників Петра Олексійовича.. Лякають апокаліпсисом від блокади.. Чомусь згадалося - "путін нападьот"..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСеменченко о блокаде оккупированного Донбасса: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое"
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