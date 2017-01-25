 Семенченко о блокаде оккупированного Донбасса: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко на Facebook.
"Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое. 12 поездов и более 700 вагонов сегодня исключены из процесса финансирования терроризма. Рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов", - пишет он.
"Первый блокпост блокады получил название "Редут Богдана". Продолжение следует", - добавил он.
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Напомним, 26 декабря народный депутат Семен Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране".
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да, видели.
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а кримінальну справу заведуть..... и забудут.
могут ДАЖЕ.... пожурить.
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А накуя нам тогда государство?Зачем кормить этих козлов во власти?
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просто .... боишься, да? даааа
ну а если боишься, тогда не пи...и.
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А вообще, кацап, иди-ка ты на пидороссийские сайты к своим собратьям. Те тоже надрачивают на государство и ставят его потребности выше потребностей гражданина.
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но, пидорашка, твоя проблема в том, что ты, как и весь твой кацапцкий недонародец - ТУПЫЕ!
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Я не здивований тим, що "блокаду" почали саме там. Грііішин не лише пройдисвіт, він ще й агент ФСБ.
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Я не здивований тим, що "блокаду" почали саме там. Грііішин не лише пройдисвіт, він ще й агент ФСБ.
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ТУди ж іде вугілля із шахт що у Луганді. Якщо заблокувати постачання лісу, обладнання та запчастин доведеться, або вимкнути електрику всій Луганській обл, обо купувати це в Росії. Може цього добиваються доблесні патрідіоти, начолі з пройдисвітом Грііішиним?
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Ви про закон ОМА чули? Дроти створюють опір електриці і вона втрачається при транспортуванні. Тому енергію намагаються транспотрувати максимум на 200-300км. Будують мережу електростанцій кожна з якихі накриавє певну площу, а переток між ткими островами обмежений. Збудувати відповідні леп, підстанції, розподільчу мережу це не на один рік справа і коштує вона не дешево.
І за які пеньонзи це робити? може ваша мама відмовитьсч від пенсії? А може ви заплатите додатковий податок, відсотків 10?
Не меліть дурниць!
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ТУди ж іде вугілля із шахт що у Луганді. Якщо заблокувати постачання лісу, обладнання та запчастин доведеться, або вимкнути електрику всій Луганській обл, обо купувати це в Росії. Може цього добиваються доблесні патрідіоти, начолі з пройдисвітом Грііішиним?
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не корми
Где же ты харчеваться будешь?
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http://www.fontanka.ru/2017/01/25/075/
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да, кацап? поэтому твой вопрос неуместен.
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короче, получил от меня на щи, а теперь нахуй пшло на пиждороссию.
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На кого уроды работаете?!
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Те саме з донбасом.
Визнали окупованим? Гаразд.
Хто окупант? Росія? Гаразд.
А коли у наступ підемо з ким воюватимемо? Юридично з ким?
Самі ж вказали, з окупантом, тобто Росією...
Отже будь яке просування на донбасі означатиме війну з Росією!
А поки це не контрольована територія, то наступ це відновлення контролю! Тобто,юридично ми з рашею не воюємо, ми відновлюємо контроль і вони не можуть нам відповісти ПОЗА лугандоном, не можуть відповісти відкрито!!! Інакше вийде, що вони на нас напали, з усіма для них випливаючими з цього наслідками!
Саме ця юридична казуїстика дає нам можливість відвоювати донбас у майбутньому і потроху просуватися на схід уже зараз.
Те що тут більшість цього не розумієте мене не дивує, мене дивують депутати, журнашлюшки, експерди, що цього не можуть не розуміти, але все одно використовують цю тему щоб заробити трохи політичних балів.
Ось де наша головна біда! Повна політична безвідповідальність.
Так само і пройдисвіт Грііішин розуміє, що його дії шкодять економіці і можуть мати неприємні наслідки, та так же ж хочетьсч попіаритися, а тут ще й кацапи грошей дали...
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