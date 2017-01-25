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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:ФСБ (971) Полозов (205) Умеров (116) Чийгоз (84)

 Мне угрожали уголовным делом за отказ от дачи показаний, - Полозов

Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар.

Адвокат Николай Полозов сообщил, что за отказ от дачи показаний ФСБ угрожало завести на него уголовное дело, передает Цензор.НЕТ. Об этом он написал на странице в Twitter.

"Ну выпустили из ФСБ. Адвокатскую тайну им не раскрыл. Угрожали уголовным делом за отказ от дачи показаний ", - написал адвокат.

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Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. Сегодня же стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос.

Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.


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Щось нікому цей Полозов на Цензорі не цікавий-і чому це так...
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