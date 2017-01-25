 Мне угрожали уголовным делом за отказ от дачи показаний, - Полозов

Адвокат Николай Полозов сообщил, что за отказ от дачи показаний ФСБ угрожало завести на него уголовное дело, передает Цензор.НЕТ. Об этом он написал на странице в Twitter.
"Ну выпустили из ФСБ. Адвокатскую тайну им не раскрыл. Угрожали уголовным делом за отказ от дачи показаний ", - написал адвокат.
Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. Сегодня же стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос.
Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
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