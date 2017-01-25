 ГПУ намерена отказать РФ в выдаче бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе, - Луценко

Об этом Генпрокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Вчера я лично переговорил с Грузинским корпусом в составе ВСУ, с Генпрокурором Грузии И.Шотадзе и представителем грузинской оппозиции Г. Таргамадзе. Их обращение, а также анализ положений международных конвенций дает основания не только для того, чтобы Гия Церцвадзе был освобожден из-под ареста на время экстрадиционной проверки, но и для дальнейшего решения об отказе в выдаче РФ человека, который способствовал обороне Украины и Грузии от российской агрессии", - отметил Луценко.
Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.
Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.
В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны.
По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
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1) "нас неправильно зрозуміли"
2) "ці слова вирвані з контексту, ми не то мали на увазі"
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ЗА НАРУШЕНИЕ УКРАИНСКИЗ ЗАКОНОВ . СУДИМ И САДИМ В УКРАИНЕ.
-ВСЕ
-ИДЫ . ГАРНЫЙ ХЛОПЕЦ. ВОЮЙ.!.
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В конце концов!!!
Етот Человек ( в отличие сотрудников ГПУ и самого Луценко) - ВОЕВАЛ ЗА УКРАИНУ!
Я давний сторонник уничтожение самого института гпу, ибо ето "рудимент совка". И мне стыдно что в сегодняшней ситуации Власть Украины ведёт себя как ПРЕДАТЕЛЬ по отношению к Людям!
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А то, что Цензор все время ссылку на харьковского правозащитника Бориса Захарова разгоняет, это не есть серьезно. Зная отца этого правозащитника, Евгения Ефимовича Захарова, большого пи#дабола, между нами говоря, полагаю, что его сын пи#дабол не меньший.
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