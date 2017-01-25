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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (7990) Грузия (3300) Луценко (6324) Россия (64891) добровольцы (532) Церцвадзе (2)

 ГПУ намерена отказать РФ в выдаче бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе, - Луценко

Генеральная прокуратура Украины намерена отказать России в выдаче бойца "Грузинского легиона" Гии Церцвадзе.

Об этом Генпрокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Вчера я лично переговорил с Грузинским корпусом в составе ВСУ, с Генпрокурором Грузии И.Шотадзе и представителем грузинской оппозиции Г. Таргамадзе. Их обращение, а также анализ положений международных конвенций дает основания не только для того, чтобы Гия Церцвадзе был освобожден из-под ареста на время экстрадиционной проверки, но и для дальнейшего решения об отказе в выдаче РФ человека, который способствовал обороне Украины и Грузии от российской агрессии", - отметил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе обещают не выдавать России, а освободить после апелляционного суда, - Мамулашвили

Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко разрешил иностранцам проходить службу в Вооруженных Силах Украины по контракту

В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны.

По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.


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І не кажи... І нашо з цим взагалі морочитися-думати...
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Слушай, ты местами странный. Даже очень. Но я уже привыкла)
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Добре, що тільки "місцями"... А насправді-добре, що звикла.
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никуя себе 11 добровольцев ожидают экстрадицию в рашу ,власть интересно вообще в каком мире живет
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Власть живет в том же мире что и суд ! Конченные ублюдки ! Заняты набиваним бездонных карманов !!! Страна - рошен !
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власть конечно сволочи,это все равно как рядового Райна выдать гестапо
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Это все-таки лучше, чем страна ПУТАН, которая, послав своих отморозков убивать украинцев, сразу от них отказывается, мол "ихтамнет"
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странно что она еще живет в этом мире, по всем делам её пора наградить деревянным костюмом.
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Це єдине політичне шоу, що мені подобається!
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волк украинец,а собака понявшая жизнь кацапина
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собаки друзья людей в отличие кацапов,на рисунке кацап обретает как бы форму человека
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шокориги все так роблять - спачатку пробують, якщо не проканало то:
1) "нас неправильно зрозуміли"

2) "ці слова вирвані з контексту, ми не то мали на увазі"
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Луценко не позортеся як останні скоти. Відпустіть тих 11 чоловік і дайте відмову кацапам у їх видачі, бо це ні в які ворота не влазить- видавати ворогу людей, які захищали нашу країну.
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А может враг врагу и хочет провести эту сделку?
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Кацапи не верещіть ! Сказано не видадуть , крапка!
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да там 10 строчек закона. -С УКРАИНЫ УЧАСТНИКОВ АТО В РОСИЮ НЕ ВЫДАЕМ.
ЗА НАРУШЕНИЕ УКРАИНСКИЗ ЗАКОНОВ . СУДИМ И САДИМ В УКРАИНЕ.
-ВСЕ
-ИДЫ . ГАРНЫЙ ХЛОПЕЦ. ВОЮЙ.!.
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А зразу не можна було поговорити з ким треба, щоб людина, яка своїм життям захищала Україну, не сиділа за гратами 2 тижні?
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попробывали б вы бляди шеколадные выдать этого Мужика кацапам...
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А не СТЫДНО когда от Украинской Власти, Во время ВОЙНЫ с рашыстами звучит фраза - НАМЕРЕНЫ!!!!!!!!!!!!!!!
В конце концов!!!
Етот Человек ( в отличие сотрудников ГПУ и самого Луценко) - ВОЕВАЛ ЗА УКРАИНУ!
Я давний сторонник уничтожение самого института гпу, ибо ето "рудимент совка". И мне стыдно что в сегодняшней ситуации Власть Украины ведёт себя как ПРЕДАТЕЛЬ по отношению к Людям!
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Не.. Луцик так дело не пойдет... Отказано! И Точка!
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І це після того,як мордор відмовив у видачі Єбунковича,ви ще думаєте?

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По этой логике, если его отпустят и он будет убивать на Донбассе укросепаров, то это хорошо и пусть дальше убивает. Если в раше арестуют какого-нибудь убийцу или маньяка с Украины, то тоже надо отпустить. Аллё! Герои тоже совершают преступления, и за это их надо судить и сажать. Или делать как Махно?
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Его обвиняют что он в Сочах завалил смотрящего Гуся. Если это так, то он не убийца, а ассенизатор.
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павшие в 2014 году бойцы еще не знали как солдат будут шпынять за защиту Родины
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Организуют ему сейчас временную регистрацию и выпустят)))
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Извините, это наверное прошло мимо меня. Я не в курсе, что там вообще произошло. Первый раз на сейчас увидела про 11 чел. Буду признательна, если дадите ссылку на информацию.
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страшно стало барыгам вслед в расею отправится!
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Грузини дружні вони зразу почали гвалт підіймать І кричати по всім усюдам А інші хлопці які захищали Україну Не грузини А білоруси й росіяни Вже половина сидить у \бацька\ і по російським \централам\ порозпихувані Інформації у суспільства практично нема
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шото росися не сильно торопится отдавать Украине разных там убийц - януковичей, азировых, царёвых и прочую рыгоанальную подноготную грязь...
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Это уже серьезно.
А то, что Цензор все время ссылку на харьковского правозащитника Бориса Захарова разгоняет, это не есть серьезно. Зная отца этого правозащитника, Евгения Ефимовича Захарова, большого пи#дабола, между нами говоря, полагаю, что его сын пи#дабол не меньший.
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намєрєни. і то - після того як шум підняіся. ну дуже серйозно. а решта десять бійців АТО, що чекають на екстрадицію до кацапстана?
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Нельзя никого кацапам отдавать. Грузины доказали,что они патриоты Украины.
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зате українські "правоохоронці" довели шо вони патріоти козломордії.
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кацаБчики не выдают нам беглых гос. преступников,руководителей и участников вооружённого столкновения в Донбассе,а им .видите ли,выдайте защитника Украины?!!...(Попа не треснет? )
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ намерена отказать РФ в выдаче бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе, - Луценко
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