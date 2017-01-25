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Все про:Европа (954) Путин (20659) Россия (64891)

 "Европа должна быть единой, несмотря на все попытки выстроить какие-то новые стены", - Путин

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами МГУ имени М.В. Ломоносова заявил, что Европа должна оставаться единой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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"Европа должна быть единой, несмотря на все попытки выстроить какие-то новые стены", - сказал он.

Таким образом президент России прокомментировал деятельность поисковых отрядов, которые занимаются поиском лиц, пропавших без вести во время войны, назвав ее "очень важной, благородной и полезной работой".

Он назвал "очень важной, благородной и полезной работой" деятельность поисковых отрядов. Президент процитировал Льва Толстого, говорившего, что "ничего нет более противоестественного, чем война". "Но самое естественное - помнить об этой трагедии и делать все, чтобы ничего подобного не повторялось", - подчеркнул глава государства.

"Конечно, очень важно, чтобы справедливость восторжествовала в отношении тех людей, которые пропали без вести, - они не должны быть безвестными", - уверен Путин. На его взгляд, "это работа на все оставшиеся годы, на все оставшиеся времена".

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"Народ всегда должен помнить... проходят боевые действия - историю пишут те, кто остался в живых, но те, кто остался в живых, никогда не должны забывать тех, кто дал им такую возможность", - отметил Путин.
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Классика, если падло потоксное хочет "единой Европы" - значит хочет обратного, как и "процветания" Украине, как еще недавно оно мычало
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самое забавное - если европы бы небыло ... куда такие чмошные пидарашки есдили лечится ??? как Кобздун к примеру...
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А я не хочу что бы оно здохло !. Я бы хотел что бы эта тварь пережила на себе Беслан , Донецк и др .
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уж больно много желающих посцать на яму этого вылупка когда его зароют
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ну заборы везде строят как и в жизни.. кто бетонные кто бумажные
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дело не в заборах, а в единстве Европы по санкциям против РФ
Это не я, сам путен сказал про единство Европы
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Петя решил уничтожить рыгопартию, чтобы она не попала в раду?
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Европа и есть и будет единной. Но без кацапских прокаженных ордынцев .
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У падлы деньги кончаются,а кредиты не дают.Пилорама начинает давать сбои.Отсюда и визг карлика.
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Европа должна быть единой-это да,но это не относится к с кален встающей казламордии
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"Народ всегда должен помнить... проходят боевые действия - историю пишут те, кто остался в живых, но те, кто остался в живых, никогда не должны забывать рашистское куйло, кто дал им такую возможность...писать историю о войнах.которые он начал, убив сотни тысяч невинных людей ,и сделав миллионы людей беженцами...
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РОСИЯ . КАКИМ БОКОМ К ЕВРОПЕ? вообще?. она граничит там трошки в скандинавских скалах. пусть и в футбол играют и заседают в азиатско тихоокеанском регионе. там тоже есть с кем потягаться в производстве балалаек. а к Европе они не имеют отношения
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ну как.?.. эти вылупки в европе виалончели хранят и простату удаляют... им никак нельзя без европы
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так в Европе многие страны мира хранят вилиончели. покупают в Лондоне недвижимость. но не всех зовут в ПАСЕ.РУСКИЕ К еВРОПЕ НИ ПРИ ЧЕМ. НУ КОГДА БЫЛ СОЮЗ -ПОНЯТНО . МЫ С ПРИБАЛТАМИ ОБЕСПЕЧИВАЛИ ГРАНИЦУ. СОПРИКОСНОВЕНИЕ. А УЖЕ 25 ЛЕТ КАК РОСИЯ АЗИАТСКОЕ ГОСУДАРСТВО. И столицу можно переносить в барнаул. и в футбол там играть и в евровидении не участвовать. -голос азии.-да.
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Этот КАРЛИК заи...т всех и вся своими советами:
- Сирии даёт конституцию и не только Сирии.
- Европе советует объединяться.
КСТАТИ, в тексте НЕДОПЕЧАТКА. Читать следует:
"Европа должна быть единой, несмотря на все попытки выстроить какие-то новые стены КРЕМЛЕ-БАНДОЙ" !!!
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Европа должна быть единой, но без путлеровских педерастов русского мира ! ...
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А ты то калмык со своей ордой каким боком к Европе???Европа и так едина без Хуйла и заСрашки
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Европа таки да!
А вы, убогие 3/14дарасы, должны оставаться "за паребриком"...)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Европа должна быть единой, несмотря на все попытки выстроить какие-то новые стены", - Путин
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