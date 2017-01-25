 "Европа должна быть единой, несмотря на все попытки выстроить какие-то новые стены", - Путин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Европа должна быть единой, несмотря на все попытки выстроить какие-то новые стены", - сказал он.
Таким образом президент России прокомментировал деятельность поисковых отрядов, которые занимаются поиском лиц, пропавших без вести во время войны, назвав ее "очень важной, благородной и полезной работой".
Он назвал "очень важной, благородной и полезной работой" деятельность поисковых отрядов. Президент процитировал Льва Толстого, говорившего, что "ничего нет более противоестественного, чем война". "Но самое естественное - помнить об этой трагедии и делать все, чтобы ничего подобного не повторялось", - подчеркнул глава государства.
"Конечно, очень важно, чтобы справедливость восторжествовала в отношении тех людей, которые пропали без вести, - они не должны быть безвестными", - уверен Путин. На его взгляд, "это работа на все оставшиеся годы, на все оставшиеся времена".
"Народ всегда должен помнить... проходят боевые действия - историю пишут те, кто остался в живых, но те, кто остался в живых, никогда не должны забывать тех, кто дал им такую возможность", - отметил Путин.
2263 39
Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, - Порошенко(74)
Радиоэлектроника с пониженной социальной ответственностью, интеграция террористов, российский Президент Америки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(25)
"Вчера мы сделали Трампа 45-м президентом США": В комедийном шоу голый "Путин" поздравил американцев. ВИДЕО(114)
Савченко не дали выступить на Майдане в рамках антипутинской акции(359)
В Вашингтоне воплотился кошмар Путина(0)
Кремлевские мальчики, МИД РФ уполномочен заявить, коктейль в Давосе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(12)
"Из-за двух безответственных лидеров - Асада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью", - Порошенко в интервью CNN(202)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это не я, сам путен сказал про единство Европы
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Ботокстные новости"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Сирии даёт конституцию и не только Сирии.
- Европе советует объединяться.
КСТАТИ, в тексте НЕДОПЕЧАТКА. Читать следует:
"Европа должна быть единой, несмотря на все попытки выстроить какие-то новые стены КРЕМЛЕ-БАНДОЙ" !!!
Ответить
О дефицитных товарах в Донецке
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А вы, убогие 3/14дарасы, должны оставаться "за паребриком"...)))
Ответить