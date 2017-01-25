 Лавров обвинил ВСУ в провоцировании боевых столкновений на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Вспышки насилия на линии соприкосновения главным образом провоцируются ВСУ при поощрении Киева, при участии так называемых добровольческих батальонов, включая "Правый сектор", который сохраняет свои автономные позиции, никаких команд от руководства украинской армии не принимает, действует по собственному усмотрению. И все это поощряется потому, что украинские руководители полагают, что, как только установится мир и тишина, от них начнут требовать уже по-настоящему выполнять то, что они пообещали", - сказал он.
"Киев продолжает устраивать вооруженные провокации на линии соприкосновения, не прекращает воинственную реваншистскую риторику", - добавил глава МИД РФ.
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Именно Грузия начала военные действия в Южной Осетии в августе 2008 года. Это подчеркнула во вторник глава миссии Евросоюза по расследованию обстоятельств конфликта на Южном Кавказе Хайди Тальявини, выступая на слушаниях в Хельсинской комиссии Конгресса США
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- отвлекли от донбасса первую проблему
- подняли цены на нефть более чем в 2 раза (с 27 до 58)
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Щасти!
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РосСМИ: "Европейские эксперты просят Трампа провести новое независимое расследование по МН17". Вот двое из этих "экспертов". Это не шутка.
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Тесть из Харькова с тревогой: - пишут, что Трамп снимет Порошенко и разгонит Раду.
Я спрашиваю - где пишут?
Ответ: - в одноклассниках
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Повернись живим
· 3 год. ·
#новини_з_війни
В районі Маріуполя наша доблесна морська піхота зайняла нову лісосмугу. Тепер росіянам немає як приходити в гості. Ще пару кроків і ЗСУ звільнять село, яке ворог зайняв минулого року.
Бачите, військові працюють - тихенько але впевнено. Ну і, зрозуміла справа - на нових позиціях потрібні тепловізори, а ще краще - тепловізійні приціли, щоб відстрілювати зразу тих, хто не розуміє, що не можна ставати на шляху українських військових. ...
Допомогти їх придбати можна тут: https://goo.gl/r0GpmQ.
Підтримуйте свою армію, вона в нас крута!
Дар'я Бура (Daria Bura)
Проект "Повернись живим"
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Те саме з донбасом.
Визнали окупованим? Гаразд.
Хто окупант? Росія? Гаразд.
А коли унаступ підемо з ким воюватимемо? Юридично з ким?
Самі ж вказали, з Росією, з окупантом...
Отже будь яке просування на донбасі означатиме війну з Росією!
А поки це не контрольована територія, то наступ це відновлення контролю! Тобто,юридично ми з рашею не воюємо, ми відновлюємо контроль і вони не можуть нам відповісти ПОЗА лугандоном, не можуть відповісти відкрито!!! Інакше вийде що вони на нас напали, з усіма для них випливаючими з цього наслідками!
Саме ця юридична казуїстика дає нам можливість відвоювати донбас у майбутньому.
Те що люди не розуміють е не дивує, мене дивують депутати, журнашлюшки, експерди, що цього не можуть не розуміти, але все одно використовують цю тему щоб заробити трохи політичних балів.
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Відвойовувати силою Крим ми не мали сил раніше, не моємо достатньо ще й зараз.
Визнання його окупованим дозволило нам звернутись до міжнародних інстанцій для того, щоб це визнав і цивілізований світ. Офіційне визнання агресії росії ООН сприяло введенню санкцій проти рф, а це разом з падінням ціни на нафту найбільше б'є по мордору.
На Донбасі поки що повертаємо собі те, що було закріплено за Україною в мінських домовленостях.
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Чекати передсмертного безсилля мордору.
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starshinazapasa
January 25th, 13:03
Руководство "Роскосмоса" решило отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М". Вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие. Сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР. Они пытаются понять, как замена материалов осталась незамеченной представителями многочисленных структур, отвечающих за контроль качества. "По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке"
А это всегда так. Сначала ты воюешь со всякими там балалаечниками и креаклами, которые хотят свободы и независимости, кошмаришь независимых предпринимателей, отжимаешь "Юкос", сажаешь физиков-ядерщиков, ищешь шпионов, разгоняешь митинги, уничтожаешь СМИ, обласкиваешь гопников, обливаешь мочой фотографии, громишь библиотеки, говоришь про черту оседлости, выдавливаешь из страны все критически мыслящее, творческое, думающее, а потом, когда цель достигнута, все согласны и послушны, и вот тут-то бы и завоевать весь мир своими ракетами, выяснятеся, что строить ракеты такая страна как раз таки и не в состоянии. Какой-нибудь иридий из двигателя второй ступени сп...здить она еще может. А сделать так, чтоб летало и не падало - уже нет.
Доброе утро
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starshinazapasa
January 24th, 17:02
Федор Конюхов и Артур Чилингаров установят на дне Марианской впадины российский флаг и православный крест. Крест изготовлен камнерезом Владимиром Михайловым из реликтового известняка. Подходящий известняк палеозойской эры был найден на берегу горной реки Мсты в Боровичском районе - возраст камня составляет порядка 360 миллионов лет. "Он является природным реликтовым камнем, который "создался" на основании древнего морского дна, то есть это осадочные породы, в которые входит практически вся биологическая память земли… Поэтому это все органично войдет туда, где должно быть" Дата экспедиции пока не определена - в настоящее время новый батискаф, рассчитанный на двух человек, пока еще не построен. Работы ведет австралийская компания Ron Allum Deepsea Services под руководством Рона Аллума - создателя Deep Sea Challenger.
Два чувака хотят опуститься в Марианскую впадину на аппарате, созданном австралийцами, с крестом, созданным триллобитами, взятым из религии, созданной иудеями, на деньги от нефти, созданной динозаврами, по пути, проторенному швейцарцем, наверняка на "Мстиславе Келдыше", построенном финнами, записывая на камеру, построенную японцами, переговариваясь по рациям, построенным корейцами, выкладывая в ютуб, придуманный американцами.
Во славу Великой России с понтом мы самые крутые.
Вот что у них в головах творится, а?
Всё дно, они, бл...ть, ищут...
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ты вези по полю меня
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Что бы это значило ?
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starshinazapasa
January 24th, 13:57
«Яндекс.Деньги» ограничит сбор платежей на свои электронные кошельки в «политических целях». Ранее Алексей Навальный заявил, что Центробанк требует от «Яндекс.Деньги» закрыть его кошелек, который Навальный использует для сбора средств на свою президентскую кампанию. "Это ограничение - стандарт для рынка электронных платежей", - говорится в ответе пресс-службы. Такие же ограничения, например, есть у Qiwi и PayPal, отмечают в компании.
Ну, что. Всё. Лавочка закрывается. Яндексу еще удивительно долго удавалось отбиваться: Киви мой кошелек заблокировал по первому же звонку - они мне сами прямым текстом сказали, что это было требование КГБ - деньги так и не вернули, около тридцати тысяч. Чтобы мне получит мои же деньги, требуют принести то, чего на белом свете вообще не может быть - заверенную у нотариуса справку, что мобильный номер, на который открыт кошелек, принадлежит мне. Мало того, что таких справок оператор не делает, там еще можно разрулить, попросив выписку зарегистрированных на тебя номеров - но вот нотариус эту филькину хренотень регистрировать отказывается категорически - ему еще дорого его место. В общем, зажилили деньги, и норм. С кошельком "Политвестника" произошло то же самое.
Российский Пейпал держался дольше, но тоже, в итоге, заблокировал мой кошелёк. Замечательное полицейское государство просто тупо переложило на него свои фискальные функции. Великолепный ход, конечно. Но деньги, правда, вернул все без вопросов.
Теперь вот, похоже, пришла и очередь Яндекса. Можно не сомневаться - написание текстов в Фейсбуке товарищ майор совершенно точно будет расценивать, как "политические цели". Собственно, под эти "политические цели" они теперь будут подтаскивать все, что угодно - вполть до сбора денег на операции неугодными людьми. Ну, а уж помощь политзаключенным - это по-любому.
Причем, что показательно, первые два раза они тоже с Навальным боролись - пытаясь перекрыть финансирование его ФБК из-за выборов мэра, приняли свои идиотские ограничения по краудфандингу и фактически убили и его, и быстрые он-лайн переводы. КИВИ, великолепный сервис, который был самым простейшим способом кинуть сто рублей друг другу, и терминалы которого стояли в каждом магазине, первым побежав выполнять эти требования, ударил себя об стену и переломал ноги. После введения усложнений он просто пропал с горизонта. Его привлекательность была именно в простоте. В переводе денег одним кликом. А когда это стало занимать пять кликов - с верификацией и смс-оповещением - кому он на фиг стал нужен? Все это есть и в телефоне.
Вообще, конечно, замечательно, как власть, пытаясь сползти в девятнадцатый век и утащить туда за собой страну, убивает ликвидность он-лайн денег в двадцать первом веке.
Скоро берестой расплачиваться будем, товарищи. Собольими шкурками. Посконно. Духовно.
Что сказать. Яндекс, по крайней мере, отбивался, сколько мог. Я ему за это благодарен. В тот раз им удалось послать идиотские законы. В этот - нет.
Я в этой стране участвовал и начинал сам в несколько проектов, и все они убивались родным правительством. Либо опосредованно, либо напрямую. "Журналистике без посредников", похоже, тоже приходит конец.
В общем, спешите участвовать, пока еще работает:
Держитесь там.
Доброе утро.
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АВТОР Аркадий Бабченко журналист
Тут Сергей Лавров высказался про переодетых американских дипломатов, в том смысле, что они в париках и с усами разъезжают по миру и раздают печеньки на перевороты. Давайте-ка напомним Сергею Викторовичу кое-что об оранжевых революциях. А то он, видимо, немножко подзабыл.
В две тысяче четвертом - две тысячи пятом годах в России было практически уничтожено лесное законодательство. Для того, чтобы власть имущие люди могли скупать землю направо и налево без проблем, ну и как небольшой дополнительный бонус стрелять архаров с вертолетов в свое удовольствие, были приняты поправки в том числе и в Лесной кодекс, выводившие из-под охраны значительные категории земель и лесов, а также практически уничтожившие лесничества как институт природоохраны, лишив их полномочий чуть менее чем полностью. В результате прорубкой противопожарных просек и вообще уходом за лесами заниматься перестали чуть более, чем полностью.
Все экологи в один голос начали орать - сгорим при первой же засухе, но, естественно, как всегда в этой стране, были заткнуты за пояс.
Затем наступил две тысячи десятый. Это был уникальный год. Год природных катаклизмов по всей планете. Температурные показатели били все рекорды за столетие. А в континентальной России это вылилось жесточайшую засуху, какой не было чуть не за все полторы сотни лет наблюдений.
Более того, аномальное повышение температуры изменило маршруты влажных ветров из Атлантики, которые раньше осыпались дождем в Черноземной полосе России, но в этом году, из-за жары, прошли значительно севернее, и выпали дождем лишь в Пакистане, превысив норму осадков в шесть раз и вызвав в этой стране катастрофические наводнения.
А сама Россиия из-за засухи сгорела. Точно так, как и блажили все эти экологи и прочие балалаечники.
Ну, вы все помните этот замечательный смог в Москве при плюс сорока. Когда дышать было невозможно, а единственным спасением ночью стала мокрая простыня, повешенная на открытое окно, чтобы хоть как-то заснуть. По примерным подсчетам, эта засуха стоила стране пятидесяти тысяч жизней, но точно сказать никто не может - кто их тут считает-то, пейзан этих.
Все силы были брошены на борьбу с лесными пожарами. Добровольцы, верните мне мою рынду, пожарные десанты из Омской области, Бурматов с опрыскивателем в фотошопе, и, как вершинка на тортике, сам Владимир Владимирович в кабине Бе-200, сбрасывающий воду на очаг возгорания и его знаменитое: «Попал?». Ну, вы тоже все помните.
Но за всеми этими победными фанфарами совершенно забыли еще об одной проблеме.
Засуха коснулась не только лесов. Но и зерновых.
А поскольку все тушили леса, то на битву за урожай рессурсов уже не хватило. Собственно, на урожай всем было уже совершенно плевать. Какая пшеница - Путин пожары тушит! Мейнстрим в другом углу.
В итоге в две тысячи десятом году Россия ввела эмбарго на экспорт зерна и полностью прекратила его поставки на мировые рынки.
Это привело к тому, что рост цен на зерно составил тридцать процентов.
Что даже вызвало обвинения в адрес России в «продовольственном империализме».
А знаете, какие страны были основными покупателями российского зерна?
Саудовская Аравия, Иран, Израиль, Марокко, Греция - и, внимание! - Тунис, Египет, Ливия и Сирия.
В Тунисе рвануло в том же году.
В Египте - в следующем.
Затем в Ливии и в Сирии.
О чем в один голос предупреждали всякие там либеральные экономисты, но, как всегда в этой стране, были заткнуты за пояс.
Вот, например, статья в «Аргументах недели»: «По мнению некоторых аналитиков, следующая революция может начаться в Египте, который также сильно зависит от российского зерна. Также в зоне риска находятся Ливия и Сирия. В этих странах ситуация похожа на Тунис. В этих странах хорошо понимают всю опасность момента и уже предприняли меры по снижению быстро растущих цен на продовольствие. А Каддафи даже обратился с заявлением. Лидер ливийской революции явно проецирует ситуацию на собственную страну и не желает подобной судьбы для себя».
В итоге все произошло ровно по тому расписанию, о котором блажили всякие там либералы и прочие балалаечники. Удивительно, правда?
В итоге цепочка складывается очень простая - строишь дворцы, ради чего уничтожаешь леса, ради чего уничтожаешь экологию как класс, потом с горящей жопой вводишь эмбарго на экспорт продовольствия, а потом смотришь, как твоих дружков по всему миру съедают голодные благодарные подданые.
Но только вспоминать здесь об этом очень не любят.
Поэтому на каждом углу орут про проклятых пиндосов, которые переодеваются в парики и делают по всему миру оранжевые революции. Ну, а как же иначе-то.
Передайте кто-нибудь Сергею Владимировичу привет.
И его знаменитое крылатое выражение.
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Срочно звоните Дроздову!!!
Эта кляча курит, могут не успеть...
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