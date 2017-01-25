EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  929  3
Все про:Киевская область (1337) наркотики (1245) прокуратура (2560)

 Задержаны подозреваемые в вербовке украинцев для участия в переправке наркотиков

Правоохранители задержали 4 подозреваемых в вербовке украинцев для участия в переправке наркотиков из Бразилии.

Об этом на брифинге сказал прокурор Киевской области Дмитрий Чибис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Мы задержали 4 лиц, им вчера избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Избирал меру пресечения Шевченковский районный суд Киева", - сообщил Чибисов.

По его словам, организаторы наркотрафика приглашали молодых людей 20-23 лет для законной работы в Бразилии (проводить экскурсии и перевозить ценности).

После приезда их селили в отелях на некоторое время, а потом переводили в худшие условия проживания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевская ОГА поручила районным властям проконтролировать расчеты и не допустить отключения газоснабжения

Позже украинцам предлагали перевезти драгоценности в Таиланд в обмен на билет домой в Украину, а на самом деле заставляли перевозить кокаин.

Всего по делу зафиксировано 8 потерпевших, 4 из них удалось вернуться в Украину, 2 находятся в тюрьме в Бразилии, 1 находится под следствием в Таиланде и 1 осужден к 25 годам лишения свободы за участие в переправе наркотиков также в Таиланде.

Прокуратура намерена инициировать освобождение данного украинца.



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Таким треба давати довічне ув'язненння мінімум.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Олени сами виноваты, что верят первым встречным и едут не проверяя работодателя.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержаны подозреваемые в вербовке украинцев для участия в переправке наркотиков
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия Бальчун Войцех боевик взятка военнослужащие Гройсман Грузия добровольцы Донбасс Донецкая область Евросоюз задержание Кабмин Киев Крым Львов Нацполиция обстрел Омелян Полозов Польша Порошенко Россия СБУ суд Укрзализныця Финляндия ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти