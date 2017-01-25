 Задержаны подозреваемые в вербовке украинцев для участия в переправке наркотиков

Об этом на брифинге сказал прокурор Киевской области Дмитрий Чибис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Мы задержали 4 лиц, им вчера избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Избирал меру пресечения Шевченковский районный суд Киева", - сообщил Чибисов.
По его словам, организаторы наркотрафика приглашали молодых людей 20-23 лет для законной работы в Бразилии (проводить экскурсии и перевозить ценности).
После приезда их селили в отелях на некоторое время, а потом переводили в худшие условия проживания.
Позже украинцам предлагали перевезти драгоценности в Таиланд в обмен на билет домой в Украину, а на самом деле заставляли перевозить кокаин.
Всего по делу зафиксировано 8 потерпевших, 4 из них удалось вернуться в Украину, 2 находятся в тюрьме в Бразилии, 1 находится под следствием в Таиланде и 1 осужден к 25 годам лишения свободы за участие в переправе наркотиков также в Таиланде.
Прокуратура намерена инициировать освобождение данного украинца.
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