 Amnesty International призывает оккупационные "власти" Крыма прекратить давление на адвоката Полозова

Об этом заявила директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Призываем де-факто "власти" Крыма не препятствовать законной адвокатской деятельности Полозова, уважать его статус как защитника и отказаться от попыток давить на него", - сказала она.
По словам Покальчук, Полозов был задержан в качестве свидетеля по делу Умерова, несмотря на то, что является его адвокатом.
Она подчеркнула, что такие действия являются нарушением прав Полозова как адвоката, а также права Умерова на судебную защиту.
Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. Сегодня же стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос.
Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
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