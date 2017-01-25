EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  145  5
Материалы по теме:
Все про:Amnesty International (128) задержание (4887) Крым (18023) Полозов (205)

 Amnesty International призывает оккупационные "власти" Крыма прекратить давление на адвоката Полозова

Международная правозащитная организация Amnesty International призывает "власти" аннексированного Россией Крыма прекратить давление на адвоката заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза Николая Полозова, который был задержан Федеральной службой безопасности России в Крыму в среду.

Об этом заявила директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Также читайте: ФСБ отпустила Полозова: "Я квалифицирую эти действия как похищение"

"Призываем де-факто "власти" Крыма не препятствовать законной адвокатской деятельности Полозова, уважать его статус как защитника и отказаться от попыток давить на него", - сказала она.

По словам Покальчук, Полозов был задержан в качестве свидетеля по делу Умерова, несмотря на то, что является его адвокатом.

Читайте также: ФСБ РФ поставила задачу полностью изолировать репрессируемых крымских татар от их защитников, - Чубаров о задержании Полозова

Она подчеркнула, что такие действия являются нарушением прав Полозова как адвоката, а также права Умерова на судебную защиту.

Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. Сегодня же стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос.

Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Лучше бы они в лужу перднули,больше бы толку было,чем призывать Ху"ла к законным действиям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Від великої стурбованості перейшли до закликів це вже щось)))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Задержание и принудительный привод на допрос -- разные вещи...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныAmnesty International призывает оккупационные "власти" Крыма прекратить давление на адвоката Полозова
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия Бальчун Войцех боевик взятка военнослужащие Гройсман Грузия добровольцы Донбасс Донецкая область Евросоюз задержание Кабмин Киев Крым Львов Нацполиция обстрел Омелян Полозов Польша Порошенко Россия СБУ суд Укрзализныця Финляндия ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти