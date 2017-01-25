 Суд ЕС подтвердил заморозку средств "Алмаз-Антея": "Россия фактически поставляла оружие сепаратистам на востоке Украины", - СМИ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Newsader.
Согласно решению суда, Совет Европы (СЕ), требуя ввести ограничительные меры против государственного оборонного предприятия РФ, доказал тот факт, что контролируемый государством "Алмаз-Антей" действительно снабжает сепаратистов оружием в нарушение территориальной целостности иностранной державы.
"В ответ на кризис в Украине Совет Европы в начале 2014 года принял ограничительные меры… в отношении физических или юридических лиц, деятельность которых подрывает или ставит под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В этой связи Совет постановил заморозить средства российской компании Алмаз-Антей", - говорится в решении суда.
В решении приводится аргументация Совета Европы, который по данному делу выступает ответчиком. Согласно заявлению СЕ, контролируемая государством оборонная компания производит зенитные вооружения, включая ракеты "земля-воздух", которые поставляются армии РФ.
"Российские власти передавали тяжелое вооружение сепаратистам в Восточной Украине, способствуя дестабилизации Украины. Это оружие используется сепаратистами в том числе для уничтожения самолетов. Соответственно, государственная компания Алмаз-Антей способствует дестабилизации Украины", - приводится позиция ответчика.
Отмечается, что "Алмаз-Антей" обратился к Верховному Суду ЕС с требованием разморорзить средства, которые остаются заблокированными с 2015 года.
"Суд отклоняет иск, поданный Алмаз-Антеем и, таким образом, поддерживает замораживание средств этой компании", - подчеркивается в решении суда.
Суд пришел к выводу, санкции СЕ являются пропорциональным ответом на "материальную или финансовую поддержку" в пользу донбасских боевиков "со стороны российского правительства, которое подрывает или ставит под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
Подчеркивается, что замораживание средств соответствующих "субъектов", среди которых "Алмаз-Антей", "позволяет не допустить эскалации конфликта в Украине".
Согласно судебному решению, СЕ вправе был ожидать, что при введении санкций угрожающие Украине действия "прекратятся или станут более дорогостоящими" для Москвы.
Согласно судебному документу, СЕ "установил, что Россия фактически поставляла оружие сепаратистам на востоке Украины".
"Таким образом,… "Алмаз-Антей" материально поддерживает действия, которые подрывают или ставят под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - заключил суд.
Отмечается, что СЕ изучил множество сообщений в СМИ о том, что сепаратисты сбивали украинские самолеты и вертолеты, в том числе транспортный лайнер, при крушении которого погибли 49 украинских солдат. Суд счет соответствующие статьи в прессе "достаточно конкретными, точными и последовательными в том, что касается фактов", которые, по мнению суда, "подтверждают участие России в конфликте в Украине, в частности, путем поставки вооружений и военной техники для сепаратистов на востоке Украины".
"Алмаз-Антей не ставит под сомнение чисто фактическую сторону сведений, изложенных в статьях, и даже не пытается утверждать, что они являются недостоверными", - говорится в тексте.
Отдельно сказано о том, что Совету не обязательно было "доказывать, что оружие, производимое в Алмаз-Антей, применялось сепаратистами в Украине".
"Такие доказательства, было бы трудно обеспечить, в частности, из-за характера конфликтной ситуации, где порой трудно с точностью установить, … какое именно оружие используется каждой из противоборствующих сторон", - излагает суд, поясняя, что в данном случае даже одного лишь риска того, что такое оружие будет применено, достаточно для наложения санкций.
Специально указывается, что дело, связанное с гибелью малазийского лайнера в небе над Донецкой областью, не стало фактором при принятии решения по данному делу.
"Что касается уничтожения лайнера Malaysia Airlines MH17 и убийства 298 человек, произошедшего 17 июля 2014 года в результате предположительного запуска ракеты из системы БУК, изготовленной в Алмаз-Антей, суд указывает, что вопрос о том, является ли гибель этого самолета ответственностью украинской армии или сепаратистов, не имеет никакого значения, поскольку этот инцидент не был в числе главных причин, по которым средства Алмаз-Антея были заморожены", - отметил суд.
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опять позорный пендаль в российскую задницу.
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Путин В.В.
https://www.youtube.com/watch?v=WvAghBTqNMQ
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«Есть определенные юридические показатели, которые применяются в мире и отмечают, что такое оккупация, что такое «эффективный контроль». Оккупация - это у нас чисто Крым. Там работают государственные органы страны-оккупанта», - сказал Тука.
По его словам, аргументы о том, что «всем известно, что на территории так называемых ДНР-ЛНВ есть Россия» не рассматриваются в международных и украинских судах.
«Факт оккупации не должен быть доказанным в международных судах. А вот факт эффективного контроля должен быть доказан в судах. Если этот факт будет доказан, то наступают определенные последствия. Принципиальная разница между этими двумя понятиями в том, что за государством, в отношении которого осуществляется не оккупация, а эффективный контроль, сохраняются обязательства в отношении гражданского населения на этих территориях. С точки зрения закона, Россия осуществляет «эффективный контроль на Донбассе», - добавил Тука.
По его словам, ведение боевых действий негосударственными вооруженными формированиями против правительственных сил одного государства при поддержке другого государства - это «эффективный контроль».
Просто в/раде депы назвали зиму весной и все..
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