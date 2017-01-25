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 Политика Украины
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 Суд ЕС оставил в силе заморозку средств "Алмаз-Антея": "Россия фактически поставляет оружие сепаратистам на востоке Украины", - СМИ

Суд Евросоюза признал законными санкции против российского производителя систем противовоздушной обороны концерна "Алмаз-Антей", отказав российской компании в размораживании ее активов. Таким образом, высшая судебная инстанция ЕС признала, что Россия действительно поставляет оружие пророссийским боевикам на оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Newsader.

"В ответ на кризис в Украине Совет Европы в начале 2014 года принял ограничительные меры… в отношении физических или юридических лиц, деятельность которых подрывает или ставит под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В этой связи Совет постановил заморозить средства российской компании Алмаз-Антей", - говорится в решении суда.

В решении приводится аргументация Совета Европы, который по данному делу выступает ответчиком. Согласно заявлению СЕ, контролируемая государством оборонная компания производит зенитные вооружения, включая ракеты "земля-воздух", которые поставляются армии РФ.

"Российские власти передавали тяжелое вооружение сепаратистам в Восточной Украине, способствуя дестабилизации Украины. Это оружие используется сепаратистами в том числе для уничтожения самолетов. Соответственно, государственная компания Алмаз-Антей способствует дестабилизации Украины", - приводится позиция ответчика.

Отмечается, что "Алмаз-Антей" обратился к Верховному Суду ЕС с требованием разморозить средства, которые остаются заблокированными с 2015 года.

"Суд отклоняет иск, поданный Алмаз-Антеем и, таким образом, поддерживает замораживание средств этой компании", - подчеркивается в решении суда.

Подчеркивается, что замораживание средств соответствующих "субъектов", среди которых "Алмаз-Антей", "позволяет не допустить эскалации конфликта в Украине".

Согласно судебному решению, СЕ вправе был ожидать, что при введении санкций угрожающие Украине действия "прекратятся или станут более дорогостоящими" для Москвы.

Согласно судебному документу, СЕ "установил, что Россия фактически поставляет оружие сепаратистам на востоке Украины".

"Таким образом,… "Алмаз-Антей" материально поддерживает действия, которые подрывают или ставят под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - заключил суд.

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Отмечается, что СЕ изучил множество сообщений в СМИ о том, что сепаратисты сбивали украинские самолеты и вертолеты, в том числе военно-транспортный самолет, при крушении которого погибли 49 украинских солдат. Суд счет соответствующие статьи в прессе "достаточно конкретными, точными и последовательными в том, что касается фактов", которые, по мнению суда, "подтверждают участие России в конфликте в Украине, в частности, путем поставки вооружений и военной техники для сепаратистов на востоке Украины".

"Алмаз-Антей не ставит под сомнение чисто фактическую сторону сведений, изложенных в статьях, и даже не пытается утверждать, что они являются недостоверными", - говорится в тексте.

Отдельно сказано о том, что Совету не обязательно было "доказывать, что оружие, производимое в Алмаз-Антей, применялось сепаратистами в Украине".

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"Такие доказательства было бы трудно обеспечить, в частности, из-за характера конфликтной ситуации, где порой трудно с точностью установить, … какое именно оружие используется каждой из противоборствующих сторон", - излагает суд, поясняя, что в данном случае даже одного лишь риска того, что такое оружие будет применено, достаточно для наложения санкций.

Специально указывается, что дело, связанное с гибелью малайзийского лайнера в небе над Донецкой областью, не стало фактором при принятии решения по данному делу.

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"Что касается уничтожения лайнера Malaysia Airlines MH17 и убийства 298 человек, произошедшего 17 июля 2014 года в результате предположительного запуска ракеты из системы БУК, изготовленной в Алмаз-Антей, суд указывает, что вопрос о том, является ли гибель этого самолета ответственностью украинской армии или сепаратистов, не имеет никакого значения, поскольку этот инцидент не был в числе главных причин, по которым средства Алмаз-Антея были заморожены", - отметил суд.
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что такое?
опять позорный пендаль в российскую задницу.
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А можно не вырывать слова из контекста и полностью послушать интервью, а потом подумать кто мудак Тука или Приходько со своими прихвостнями
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Для цього мінімум треба вміти думати, а не лише репостити.
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Саша,я вранці слухав цього йолопа продажнього,воно відмазує кацапів від оккупації вже не криючись,а тебе не надовго вистачило бути більш-менш нормальною людиной,знову вилазить те шо й було,ну давай
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Разница в том, что "временно неконтролируемая территория" - это то, что мы в какой-то момент проводим операцию по восстановлению контроля. Оккупация, как в случае с Крымом (а вернее, там аннексия) - это признание того, что существует внешний агрессор. И в этом случае силовое решение - это объявление войны внешнему агрессору и возможность ему в открытую использовать свои вооруженные силы. Проблема наша в абсолютной правовой и юридической безграмотности. Громкие заявления штука конечно хорошая, но....только для митингов на площадях.
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все идет по плану кремля,нет никакой агрессии и оккупации,это внутренний конфликт и тука это уже начал рассказывать,никаких юридических казусов нет,есть одно или признаем или только болтаем на трибуне про агрессора, а втихаря принимаем концепции и постановы,что бы хуйлу было что предьявить миру о внутреннем конфликте
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І що-хоч хтось у світі визнав це внутрішньо-українським конфліктом?
Факти-на форум!!!
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Саша,скоро будеш сам про це на форумі розказувати,не швиди,вже не довго
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Тобто як і завжди-жодних фактів! Зрада, зрада, зрада...
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😊 Очень яркий пример той самой правовой безграмотности и детсадовской позиции))) А решение простое и в принципе готовится. Процедура признания Радой организаций террористическими, а кацапстан - пособниками террористов. Но у нас тут все же гениальные юристы и политики на форуме. Куда там профессионалам до вас))))
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І куди ти хутко зник? Не звик відповідати за свої побрехеньки?
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Не постіть різних придурків. Думайте своєю головою!
Знаєте коли ми втратили Крим? Тоді, коли у ВР не знайшлосі розумної людини, яка б зупинила патрідіотів, які проголосувати за визнання Криму окупованою територією! Після цього у Пупка руки були розвязані, а у нас звязані. Після цього, для України, будь яка спроба відбити Крим означала оголошення війни Росії!
Те саме з донбасом.
Визнали окупованим? Гаразд.
Хто окупант? Росія? Гаразд.
А коли унаступ підемо з ким воюватимемо? Юридично з ким?
Самі ж вказали, з окупантом, тобто Росією...
Отже будь яке просування на донбасі означатиме війну з Росією!
А поки це не контрольована територія, то наступ це відновлання контролю! Тобто,юридично ми з рашею не воюємо, ми відновлюємо контроль і вони не можуть нам відповісти ПОЗА лугандоном, на можуть відповісти відкрито!!! Інакше вийде що вони на нас напали, з усіма для них випливаючими з цього наслідками!
Саме ця юридична казуїстика дає нам можливість відвоювати донбас у майбутньому.
Те що ви цього не розумієте мене не дивує, мене дивують депутати, журнашлюшки, експерди, що цього не можуть не розуміти, але все одно використовують цю тему щоб заробити трохи політичних балів.
Ось де наша головна біда! Повна політична безвідповідальність.
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Главная вина - полная юридическая БЕЗГРАМОТНОСТЬ. Хорошо хоть сейчас стали применять термин "временно неконтролируемые территории" двух областей.
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Тому я і кажу: Петю нам БОГ послав, бо йому, з нами придурками ще не набридло гратися.
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Это есть еще одной докой для

«Есть определенные юридические показатели, которые применяются в мире и отмечают, что такое оккупация, что такое «эффективный контроль». Оккупация - это у нас чисто Крым. Там работают государственные органы страны-оккупанта», - сказал Тука.
По его словам, аргументы о том, что «всем известно, что на территории так называемых ДНР-ЛНВ есть Россия» не рассматриваются в международных и украинских судах.
«Факт оккупации не должен быть доказанным в международных судах. А вот факт эффективного контроля должен быть доказан в судах. Если этот факт будет доказан, то наступают определенные последствия. Принципиальная разница между этими двумя понятиями в том, что за государством, в отношении которого осуществляется не оккупация, а эффективный контроль, сохраняются обязательства в отношении гражданского населения на этих территориях. С точки зрения закона, Россия осуществляет «эффективный контроль на Донбассе», - добавил Тука.
По его словам, ведение боевых действий негосударственными вооруженными формированиями против правительственных сил одного государства при поддержке другого государства - это «эффективный контроль».
Просто в/раде депы назвали зиму весной и все..
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Гарна відповідь ісстеричним дурням. Дурням-бо не знають юридичних термінів, і не хочуть знати-"зрада" для них важливіше.
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Дякую істиному верховенству права-це саме те, що потрібно Україні.
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Если это доказать то получим решения суда для многих пересенцев для компенсации от Росси... и еще многое для бизнеса и прочего т.е. это как плата России за "эффективный контроль " своего бюджета.
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ЕС иногда могут быть молодцами,в ром им ноги этим алмазорашенам
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в рот им ноги,а то ром как то солидно для рашиков
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Антею ж як і усій Орді санкції тільки на користь. Чому вони скаржаться?
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Бо горошей нема і здоров'я з гарним настроєм закінчуються.
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Крымская Козявка ‏@KrKozyavka 17 ч.17 часов назад
Родственнички из Крыма:
Что,и с крым.пропиской на работу берут?
Что,и автоматчиков на улицах нет?
Что,и воду Малятко-Москалятко ещё не продают?
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если бы реально поставлял вооружение своё то ракеты падали бы даже не на Киев а на Львов.. до Киева достаточно и ракет древних
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Но ведь все ракеты Бук Украины сделаны этим предприятием.
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Теперь можно в другие суды подавать на компенсации от терроризма раши.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд ЕС оставил в силе заморозку средств "Алмаз-Антея": "Россия фактически поставляет оружие сепаратистам на востоке Украины", - СМИ
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