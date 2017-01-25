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 Политика Украины, Общество
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 Крымские музеи подали апелляцию на решение о возвращении "скифского золота" Украине, - "министр культуры" Новосельская

Музеи оккупированного Крыма подали в окружной суд Амстердама (Нидерланды) апелляционную жалобу на решение вернуть Украине коллекцию "скифского золота".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила "министр культуры Крыма" Арина Новосельская.

"Подана апелляционная жалоба. Все музейщики готовы в любую минуту выехать в Москву. Мы выезжали и на место проведения судебных разбирательств. Очень надеемся, что будет принято правильное политическое решение", - сказала она.

"То, что было на прошлом суде, противоречит морали и музейной этике. Ценности не могут быть в отрыве от того места, где их нашли и где они всегда находились. Это крымские музейные ценности, найденные на крымской земле, поэтому они, конечно, должны быть возвращены на свою историческую родину", - добавила "чиновник".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это решение представляется мне вполне обоснованным", - директор Музеев Московского Кремля Гагарина о передаче "скифского золота" Украине

Напомним, выставка "Крым - золотой остров в Черном море" в музее Алларда Пирсона в Нидерландах была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую оккупацию Крыма, состоявшуюся после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию. Согласно решению Окружного административного суда Амстердама, артефакты должны быть возвращены в Киев.



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болт вам на рило... Український. А не скіфське золото..
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Под этой маской прячутся , кремлевские сироты .
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А еще есть крымский народ ! Вы можете себе представить народ " Химок " или народ " Шукино "".
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Я достаю из широких штанин
Свой рейтинг - бесценного груза.
Читайте, завидуйте, я - президент
Второго Советского Союза.

В.В. Путин

https://www.youtube.com/watch?v=WvAghBTqNMQ
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Какое отношение имеют хранилища, кем являются музеи, к ценностям Украины, добро на выставку давала Украина,значит вернуть нужно всё в Украину а не во временно оккупированный кацапами Крым.
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Арина надеется на командировку в Голландию.
А вот хрен тебе - кури дичку!
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"Очень надеемся, что будет принято правильное политическое решение"
Они че там, боярышника обожрались, или от рождения дегенераты? С каких пор окружной суд Амстердама стал принимать "правильные политические решения"? Там басманных судов нема
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Так в суде сказали,что год нужно,что-бы юридические вопросы решить.Пусть апеллируют-потом опять пошлют нах,по обыкновению...
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Какой смысл? Я смотрю,что кацапьё делает Украине гадости только ради самих гадостей. Ну вот балдеют они от этого. Извращенцы ..баные!
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Может Эрмитаж трясонуть на предмет спизженого с Украину да вернуть назад?
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крымские музейщики,а не оху...ели ли вы совсем?!
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какое отношение к Скифам имеет кацапское отродье?
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Пол Эрмитажа , там все , ну почти все ворованное .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрымские музеи подали апелляцию на решение о возвращении "скифского золота" Украине, - "министр культуры" Новосельская
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