 Крымские музеи подали апелляцию на решение о возвращении "скифского золота" Украине, - "министр культуры" Новосельская

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила "министр культуры Крыма" Арина Новосельская.
"Подана апелляционная жалоба. Все музейщики готовы в любую минуту выехать в Москву. Мы выезжали и на место проведения судебных разбирательств. Очень надеемся, что будет принято правильное политическое решение", - сказала она.
"То, что было на прошлом суде, противоречит морали и музейной этике. Ценности не могут быть в отрыве от того места, где их нашли и где они всегда находились. Это крымские музейные ценности, найденные на крымской земле, поэтому они, конечно, должны быть возвращены на свою историческую родину", - добавила "чиновник".
Напомним, выставка "Крым - золотой остров в Черном море" в музее Алларда Пирсона в Нидерландах была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую оккупацию Крыма, состоявшуюся после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию. Согласно решению Окружного административного суда Амстердама, артефакты должны быть возвращены в Киев.
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Свой рейтинг - бесценного груза.
Читайте, завидуйте, я - президент
Второго Советского Союза.
В.В. Путин
https://www.youtube.com/watch?v=WvAghBTqNMQ
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А вот хрен тебе - кури дичку!
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Они че там, боярышника обожрались, или от рождения дегенераты? С каких пор окружной суд Амстердама стал принимать "правильные политические решения"? Там басманных судов нема
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