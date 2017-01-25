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 Политика Украины
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Все про:пенсионеры (534) пенсионный возраст (706) Пенсионный фонд (254) пенсия (1502) Розенко (394)

 "Сегодня нет оснований говорить ни о повышении пенсионного возраста, ни о повышении страхового стажа", - Розенко

Повышение пенсионного возраста не даст желаемого эффекта по сокращению дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.

Об этом в эфире телеканала "NewsOne" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кабмина.

"Принципиальная позиция по повышению пенсионного возраста в Украине абсолютно четкая и понятная. Еще в 2011 году, когда Янукович с Азаровым проводили так называемую пенсионную реформу, повышая пенсионный возраст, я говорил о том, что повышение пенсионного возраста в нынешних условиях ни для Украины, ни для украинцев никакого позитива не принесет. И наконец мы увидели: в 2011 году дотация из бюджета Пенсионного фонда составляла 40 млрд грн, сегодня она составляет 140 млрд грн. То есть, вполне очевидно, что вопрос не в пенсионном возрасте, а в совершенно других вещах", - сказал он.

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"Я напомню, что той же "реформой" Азарова-Януковича был повышен и обязательный страховой стаж сразу на 10 лет. И на сегодня для мужчин он уже составляет 35 лет, а для женщин - 30 лет. Куда еще дальше его повышать? Поэтому я считаю, что сегодня нет оснований говорить ни о повышении пенсионного возраста, ни о повышении страхового стажа", - отметил Павел Розенко.

По его словам, концепция пенсионной реформы, которая позволит будущим поколениям получать достойную пенсию, заключается во внедрении трехуровневой системы пенсионного обеспечения. "Концепция пенсионной системы заключается в следующем, и это зафиксировано в действующем законодательстве, что украинец должен получать пенсию из трех источников - солидарного уровня, накопительного и негосударственного пенсионного страхования", - отметил он.

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По словам Розенко, солидарная система уже не способна обеспечить высоких пенсий. "Солидарная система себя уже исчерпала, потому как ее ни перекраивай - изменениями формул, возраста, стажа, - тот минимум, который сегодня получают люди, это константа, которую мы можем только немного осовременивать".

"И как раз, в частности, повышение минимальной зарплаты - это шаг к сбалансированию бюджета Пенсионного фонда и проведению осовременивания пенсий", - сказал вице-премьер-министр.

Он также добавил, что в условиях, когда около 50% работающих людей не платят налогов, либо уплачивают их в неполном объеме, не может быть высоких пенсий. "Налоги нужно платить всем, ведь это пенсии для пенсионеров. Пенсия - это производная от заработных плат и уплаченных налогов", - подчеркнул Розенко.
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МВФ уже денег не дает ни при каких условиях,там поняли кто такой Пэдро.
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Не даром Байден приезжал, пальчиком махал. Даже Сеня по стойке смирно стоял. А отдавать то надо.
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Они просто хотят дать выбрать работающим пенсионерам , или пенсию получать , или зарплату . О какие добрые
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А ты считаешь нормальным, что многие работающие пенсионеры получают 10 тыс. пенсии и такие же зарплаты, а молодежь не может найти работу? В этом случае Розенко прав на 100%! В тех же Штатах можно работать до смерти, но пенсию в этом случае не получаешь, уволился - получи пенсию. А чтобы не бухтели пенсионеры, что работают потому, что маленькая пенсия, надо было бы установить им совокупный доход (пенсия+зарплата), например, в размере 10 тыс. грн. и не устанавливать никаких налогов на пенсии! Та и было при совке!
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В нашей местности в бюджетных организациях куда ни ткни везде пенсы штаны трут, и хрен их оттуда вытуришь, ну а молодежь без работы или в польшу батрачить едут
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тут недавно посчитали, что если поступления в ПФ в прошлом году разделить на количество пенсионеров, то получиться примерно по 780 грн пенсии.
Насчет пенсионного возраста - поднимать с существующего его нет здравого смысла - у нас одна из самых коротких продолжительностей жизни в Европе. А если это все еще увязать со здоровьем населения после 45-50, то вообще печальная картина получиться.
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ну и славно! Сегодня пройдет спокойно... До выходных дотянем, а розенко?

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С такими реформами, скоро не будет кому на пенсионеров работать, люди страну массово покидают
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а пенсионеры как бы не при чем к экономической ситуации в стране? Не они все это время власть выбирали. Вроде как по статистике, у нас сейчас пенсионеров больше 50% избирателей. И беда не в реформах, а в их фактическом отсутствии.
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А может в этом их цель и состоит? Идет зачистка территории! Есть книга "О последних судьбах мира", которую бесплатно раздают в Израиле, там расписано наше будущее
Истинные цели мирового правительства:
1. Полное разрушение национального сознания и уничто­жение национального достоинства людей.

2. Разрушение религий, и в особенности христианства.
3. Контроль над каждым человеком путем использования средств управления сознанием.
4. Сокращение населения больших городов по сценарию, отработанному режимом Пол Пота в Камбодже.
5. Сокращение населения планеты путем провоцирования ограниченных войн в развитых странах и посредством голо­да, болезней, этнических и религиозных конфликтов к 2000 году на 3 миллиарда человек, а к 2050 году - на 4 миллиарда человек.
6. Лишение всех народов на самоопределение.
7. Легализация наркотиков и порнографии.

8. Создание всеобщего кризиса в мировой экономике и порождение всеобщего политического хаоса.
9. Оказание самой полной поддержки наднациональным организациям: ООН, МВФ, Банк международных расчетов, Международный Суд.
13. Организация всемирного террористического аппара­та.
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теории заговора плохо сочетаются с экономической ситуацией. Про нее я написал выше.
Просто надо честно сказать - можем платить ровно столько, сколько ПФ получает. Иначе это вечнорастущий долг с учетом развития экономики.
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учет пенсии в разрезе каждого человека начался, на сколько я помню, в 2000-ом году. Как мне кажется это было придумано для того, чтобы каждый себе сам собирал на пенсию и не пользовался солидарной (хромой и отжившей себя полностью) системой. Страховой стаж, тоже, по-идее, считается с 2000-ого года. Т.е. люди, которые впервые пошли на работу в 2000-ом году в 2035-ом году имеют право на пенсию. Какая она будет? Накопительная на 100% или опять солидарная?
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система продлилась всего около пару лет, потом пришли и сказали - что это плохая система и вроде как накопительная часть перестала накапливаться
Времени, что бы сделать нормальную систему, что бы хотя бы лет через 15 можно уже было хоть как-то прожить на накопительную - фактически нет. Если будем затягивать с этим вопросом - экономика попросту не выдержит. Кроме дыры в ПФ, есть еще субсидии, раздутый штат бюджетников да и просто воровство.
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И це заглищене, знов розказуе про налоги ! Иды спитай у панамського , пинчука,аххметки,и таких самих п****сив, за налоги ! Там зник , не один пенсийний фонд ! Потвора чоколядна ! Хто з тих,хто отримував зарплату у конверти став мильонером ???
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почему 50% олигархов, министров, чиновников и других обладателей госкормушки не платят полностью налоги или вааще не платят ,согласно сказанному Розенко? приколупались к нищему народу! шо там с е-декларантами?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сегодня нет оснований говорить ни о повышении пенсионного возраста, ни о повышении страхового стажа", - Розенко
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