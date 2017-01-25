 "Сегодня нет оснований говорить ни о повышении пенсионного возраста, ни о повышении страхового стажа", - Розенко

Об этом в эфире телеканала "NewsOne" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кабмина.
"Принципиальная позиция по повышению пенсионного возраста в Украине абсолютно четкая и понятная. Еще в 2011 году, когда Янукович с Азаровым проводили так называемую пенсионную реформу, повышая пенсионный возраст, я говорил о том, что повышение пенсионного возраста в нынешних условиях ни для Украины, ни для украинцев никакого позитива не принесет. И наконец мы увидели: в 2011 году дотация из бюджета Пенсионного фонда составляла 40 млрд грн, сегодня она составляет 140 млрд грн. То есть, вполне очевидно, что вопрос не в пенсионном возрасте, а в совершенно других вещах", - сказал он.
"Я напомню, что той же "реформой" Азарова-Януковича был повышен и обязательный страховой стаж сразу на 10 лет. И на сегодня для мужчин он уже составляет 35 лет, а для женщин - 30 лет. Куда еще дальше его повышать? Поэтому я считаю, что сегодня нет оснований говорить ни о повышении пенсионного возраста, ни о повышении страхового стажа", - отметил Павел Розенко.
По его словам, концепция пенсионной реформы, которая позволит будущим поколениям получать достойную пенсию, заключается во внедрении трехуровневой системы пенсионного обеспечения. "Концепция пенсионной системы заключается в следующем, и это зафиксировано в действующем законодательстве, что украинец должен получать пенсию из трех источников - солидарного уровня, накопительного и негосударственного пенсионного страхования", - отметил он.
По словам Розенко, солидарная система уже не способна обеспечить высоких пенсий. "Солидарная система себя уже исчерпала, потому как ее ни перекраивай - изменениями формул, возраста, стажа, - тот минимум, который сегодня получают люди, это константа, которую мы можем только немного осовременивать".
"И как раз, в частности, повышение минимальной зарплаты - это шаг к сбалансированию бюджета Пенсионного фонда и проведению осовременивания пенсий", - сказал вице-премьер-министр.
Он также добавил, что в условиях, когда около 50% работающих людей не платят налогов, либо уплачивают их в неполном объеме, не может быть высоких пенсий. "Налоги нужно платить всем, ведь это пенсии для пенсионеров. Пенсия - это производная от заработных плат и уплаченных налогов", - подчеркнул Розенко.
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Проект пенсионной реформы будет представлен на общественное обсуждение через 1-2 месяца, - вице-премьер Розенко(47)
У Украины нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст ни перед МВФ, ни перед другими институциями, - Розенко(33)
В результате повышения минимальных зарплат ожидается уменьшение дефицита Пенсионного фонда на 10 млрд гривен, - Розенко(532)
На осовременивание пенсий необходимо 40-50 млрд грн. В остальном, у нас все готово, - Розенко. ВИДЕО(81)
Розенко: Про підвищення пенсійного віку на сьогодні не йдеться(0)
Розенко призвал украинцев сообщать на правительственную горячую линию о нарушениях с выплатами минимальной зарплаты: "На злоупотребления должна быть жесткая реакция". ВИДЕО(154)
"Вы придете через 15 лет в Пенсионный фонд и вам начислят такую же "спящую пенсию", - вице-премьер Розенко о закрытии "спящих ФОПов". ВИДЕО(641)
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https://www.youtube.com/watch?v=WvAghBTqNMQ
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Насчет пенсионного возраста - поднимать с существующего его нет здравого смысла - у нас одна из самых коротких продолжительностей жизни в Европе. А если это все еще увязать со здоровьем населения после 45-50, то вообще печальная картина получиться.
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Истинные цели мирового правительства:
1. Полное разрушение национального сознания и уничтожение национального достоинства людей.
2. Разрушение религий, и в особенности христианства.
3. Контроль над каждым человеком путем использования средств управления сознанием.
4. Сокращение населения больших городов по сценарию, отработанному режимом Пол Пота в Камбодже.
5. Сокращение населения планеты путем провоцирования ограниченных войн в развитых странах и посредством голода, болезней, этнических и религиозных конфликтов к 2000 году на 3 миллиарда человек, а к 2050 году - на 4 миллиарда человек.
6. Лишение всех народов на самоопределение.
7. Легализация наркотиков и порнографии.
8. Создание всеобщего кризиса в мировой экономике и порождение всеобщего политического хаоса.
9. Оказание самой полной поддержки наднациональным организациям: ООН, МВФ, Банк международных расчетов, Международный Суд.
13. Организация всемирного террористического аппарата.
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Просто надо честно сказать - можем платить ровно столько, сколько ПФ получает. Иначе это вечнорастущий долг с учетом развития экономики.
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Времени, что бы сделать нормальную систему, что бы хотя бы лет через 15 можно уже было хоть как-то прожить на накопительную - фактически нет. Если будем затягивать с этим вопросом - экономика попросту не выдержит. Кроме дыры в ПФ, есть еще субсидии, раздутый штат бюджетников да и просто воровство.
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