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 Пьяный водитель в Каменке-Днепровской ударил инспектора в лицо, - полиция

В Запорожской области пьяный водитель, остановленный полицейским, ударил правоохранителя в лицо. Начато уголовное производство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, ночью в Каменке-Днепровской, на улице Центральной, младший инспектор полиции остановил для проверки автомобиль Lanos. За рулем был нигде не работающий 24-летний местный житель. Водитель в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, оказал сопротивление полицейскому и ударил его рукой в ​​лицо.

Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкцией статьи предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

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А о том, что вчера в Черниговской области пьяный полицейский сбил ребенка насмерть, не пишут.
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Ему можно,у него презумпция правоты.Им и расстреливать людей можно,и даже своих мусорят.
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А вы знаете, что если свои военные потери засекретить, а потери врага преувеличить - можно смело рисовать 90% для рейтинга ...

https://www.youtube.com/watch?v=WvAghBTqNMQ
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Вилли, не пишут много чего. Например в Олевске в первый же день разборок было убито не 1 и не 2 чела, а человек 7.
мусорам дают квоты что сообщать, и заказы кого арестовывать.
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ночью в Каменке-Днепровской, на улице Центральной, младший инспектор полиции остановил для проверки автомобиль Lanos.-- Это по новому или по старому?По какому праву мусора тормозят авто для проверки документов?
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Неделю назад лугандндонское быдло на мерсе за четверь ляма, сейчас быдлота на ланосе. Какой слой общества не возьми, везде куча быдла. А потом возмущаются что хреново, да откуда будет нормально если во власти столько же быдла сколько в народе ее изберающем...
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Хотелось бы видеть видео. А так - совковая презумпция невиновности в святого мента.
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В законах Украины нет такой причины остановки как "проверка документов".
А синих за рулем лучше было бы лишать прав пожизненно, с конфискацией авто. Но в законах Украины этого тоже нет.
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Попробуй лишить синего прав пожизненно без остановки для проверки документов,умник.
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Если у мусора подозрение что автомобилем управляет синяя птица это и есть законная причина остановки умник.
А "проверка документов" - такой причины нет умник
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где ты там прочитал о проверке документов?там написано --ОСТАНОВИЛ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ.ты не в курсе,что если на авто есть "ориентировка",то автомобиль останавливают и проверяют?.еще раз покажи --где написано для проверки документов или будем считать что ты троль
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А там написано что была ориентировка на автомобиль Ланос?
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тем более.что кадило раздуваешь из ничего.написали три слова,НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО ,А ТЫ УЖЕ ЛЕПИШЬ ХЕРНЮ ВСЯКУЮ,МУТИШЬ ЗДЕСЬ
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ЗА БУХОГО ВОДИЛУ тебя не цеплянуло,а вот полиция тебя бедного огорчает
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меня очень "цепануло" Завирюха прям завалила 2 мусоров, догнала и снова завалила. Мусора очень честные свидетели.
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Конечно не оправдываем мордобой полицейского но попадается такое ущербное муссорское быдло у которого рожа просит кирпича только оно открыло рот.
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это же тупо, держать этого дебила 5 лет в тюрьме, тратить на него время, бумагу и деньги, вместо этого - огромный штраф, исправительные работы, а в следующий раз - уже фсе - пожалуйте садиться...
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Каменка-Днепровская - это овощная столица Запорожской области (а некогда и юга Украины), которая бабло поднимала за счет отправки овощей в РФ (и частично - на Дамбас). В Запорожской области сегодня, в связи с прекращением торговли с РФ, - это самый ватный регион. Не говорю обо всех жителях, но очень много там таких сук, которые откровенно ненавидят Украину. Похоже, водила, которого тормознул полициянт, из них.

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Больше похоже что полициянт из таких,и ночью на дойку водил выходит,сильно видать бабло любит.
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Не оценивай людей по себе. Кстати, крот - это слепое существо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный водитель в Каменке-Днепровской ударил инспектора в лицо, - полиция
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