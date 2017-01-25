 Пьяный водитель в Каменке-Днепровской ударил инспектора в лицо, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, ночью в Каменке-Днепровской, на улице Центральной, младший инспектор полиции остановил для проверки автомобиль Lanos. За рулем был нигде не работающий 24-летний местный житель. Водитель в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, оказал сопротивление полицейскому и ударил его рукой в лицо.
Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкцией статьи предусмотрено до 5 лет лишения свободы.
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https://www.youtube.com/watch?v=WvAghBTqNMQ
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мусорам дают квоты что сообщать, и заказы кого арестовывать.
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А синих за рулем лучше было бы лишать прав пожизненно, с конфискацией авто. Но в законах Украины этого тоже нет.
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А "проверка документов" - такой причины нет умник
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выдал с потрохами
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