 Суд перенес заседание по делу о нарушениях при покупке квартиры нардепом Лещенко

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
"Дело снято с рассмотрения в связи с пребыванием судьи Карабаня в совещательной комнате", - пояснил судебный распорядитель.
Вместе с тем дату, на которую перенесли заседание, определят и сообщат позже.
Отметим, что на предыдущее заседание, назначенное на 29.12.2016 г., Лещенко не явился и оно было перенесено на 25 января 2017 года.
Напомним, ранее блогер Андрей Дзиндзя сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук" о том, что народный депутат Сергей Лещенко приобрел 200-метровую квартиру стоимостью 7,5 млн гривен на улице Ивана Франко, в центре Киева. Сергей Лещенко, в свою очередь, подтвердил, что приобрел квартиру площадью почти 200 кв.м на улице Ивана Франко, в центре Киева, отметив, что половину суммы на покупку недвижимости занял у основателя "Украинской правды" Алены Притулы, часть - его личные сбережения, а остальное - деньги любимого человека.
Позже НАПК обнаружило в действиях депутата признаки административного правонарушения при покупке им элитной квартиры в центре Киева.
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Че-то я не понял. Это чё за отмазка такая? Форсмажорчик типа?
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