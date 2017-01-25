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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (10500) Путин (20658) Россия (64888) СССР (675) Финляндия (257) Евросоюз (11478)

 Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что руководство РФ делает все для того, чтобы ослабить и разъединить Европейский Союз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

"Кто не получает выгоду от существования ЕС? Франция получает пользу, точно так же, как Германия и Великобритания, даже несмотря на Brexit. Финляндия и финны тоже (получают преимущества от членства в ЕС. - Ред.). Россия направляет деятельность на ослабление ЕС. Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, осуществляя влияние на отдельные государства", - сказал украинский президент в интервью.

Глава украинского государства подчеркнул, что он обеспокоен нынешним развитием ситуации в ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию!", - Порошенко в Хельсинки отказался общаться с российскими пропагандистами

"Говорят, что Путин сказал, что для него распад СССР стал самой большой трагедией 90-х годов. Для меня это был бы коллапс Евросоюза", - отметил П.Порошенко.

По его убеждению, финны прекрасно понимают, что происходит на востоке Украины, поскольку сами пережили "зимнюю войну". "Маннергейм был объединяющим лидером народа. Мы уверены в своей позиции в ситуации с Россией, несмотря на то, что российская армия является значительно мощнее. Мы в состоянии защитить наше государство, наши собственные европейские ценности. Этим и объясняется популярность персоны Маннергейма среди нас", - сказал П.Порошенко.

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Напомним, вчера, 24.01.2017 г. Президент Украины Петр Порошенко посетил Финляндию с официальным визитом.
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Пэдро Балалайкин,не тебе про доверие блаблакать.
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То что хочет путен, то воплощает в жисть один известный и курчавый инвестор в его экономику
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Интересно, считает ли Петр Алексеевич, что Трамп также хочет разъединить ЕС?
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Трамп еще хочет разьединить ПаРашу , на двенадцать удельных княжеств . Шо вы на это скажите ? Мой козломордый " друг " .
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петяяяяяяяяяя заткни свое ибло!!!!!!!!!!!!!!!!ты олицетворение коррупции .в глазах всего мира -ну не позорь ты Украину!!!!!!с хуйлом разберутся ты у себя делай хоть что-то!!!!!!!!!!!!!!
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Ох и мастак Петушенко сладкие речи толкать,все вылизал где мог,хотя об Манергейие узнал наверное перед вылетом.Ну и сладкостелющий да солонособирающий.....
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та знаем уже ! Третий год эти мантры слушаем. Ты, Пётр Алексеич, лучше за жизнь нашу хуёвую и твою прекрасную расскажи.
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вот сейчас ...лодка очень сильно качнулась
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Та ты шоо!!??? Реально!??? Как ты догадался???
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Украинцы засняли, как власть Украины продает бронелисты в оккупированный армией РФ Донбасс.
На видео 56 вагонов груженые броней для врага. https://youtu.be/usFzUQ7xGq4 .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, - Порошенко
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