 Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.
"Кто не получает выгоду от существования ЕС? Франция получает пользу, точно так же, как Германия и Великобритания, даже несмотря на Brexit. Финляндия и финны тоже (получают преимущества от членства в ЕС. - Ред.). Россия направляет деятельность на ослабление ЕС. Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, осуществляя влияние на отдельные государства", - сказал украинский президент в интервью.
Глава украинского государства подчеркнул, что он обеспокоен нынешним развитием ситуации в ЕС.
"Говорят, что Путин сказал, что для него распад СССР стал самой большой трагедией 90-х годов. Для меня это был бы коллапс Евросоюза", - отметил П.Порошенко.
По его убеждению, финны прекрасно понимают, что происходит на востоке Украины, поскольку сами пережили "зимнюю войну". "Маннергейм был объединяющим лидером народа. Мы уверены в своей позиции в ситуации с Россией, несмотря на то, что российская армия является значительно мощнее. Мы в состоянии защитить наше государство, наши собственные европейские ценности. Этим и объясняется популярность персоны Маннергейма среди нас", - сказал П.Порошенко.
Напомним, вчера, 24.01.2017 г. Президент Украины Петр Порошенко посетил Финляндию с официальным визитом.
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На видео 56 вагонов груженые броней для врага. https://youtu.be/usFzUQ7xGq4 .
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