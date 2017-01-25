 ФСБ отпустила Полозова: "Я квалифицирую эти действия как похищение"

Об этом российский журналист Антон Наумлюк сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Николай Полозов в здании ФСБ", - подписал фото журналист.
Позже он добавил: "Только что Полозова отпустили".
"Я квалифицирую эти действия не как попытку допроса, а как похищение", - прокомментировал свое задержание сам Полозов.
Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. Сегодня же стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос.
Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
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выдал с потрохами
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Путин В.В.
https://www.youtube.com/watch?v=WvAghBTqNMQ
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