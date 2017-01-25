 ФСБ отпустила Полозова, - журналист

Об этом российский журналист Антон Наумлюк сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Николай Полозов в здании ФСБ", - подписал фото журналист.
Позже он добавил: "Только что Полозова отпустили".
"Я квалифицирую эти действия не как попытку допроса, а как похищение", - прокомментировал свое задержание сам Полозов.
Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. Сегодня же стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос.
Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
1128 3
Материалы по теме: Репрессии в оккупированном Крыму
ФСБ РФ поставило задачу полностью изолировать репрессируемых крымских татар от их защитников, - Чубаров о задержании Полозова(3)
Полозов выступит в ПАСЕ в защиту преследуемых в оккупированном Крыму украинцев(8)
ФСБ РФ пытается вывести адвоката Полозова из защиты преследуемых оккупантами Чийгоза и Умерова, - Чубаров(0)
Против адвоката Полозова возобновили дело в оккупированном Крыму(6)
Полозов: ФСБ мстит российским адвокатам за работу по защите украинцев(1)
Против Чийгоза может тайно свидетельствовать экс-член президиума Меджлиса, который стал активным коллаборационистом, - Полозов(6)
Прокурор предоставил недействительные документы в суде по "делу Чийгоза", - Полозов(2)
Ответить
Ответить
Ответить