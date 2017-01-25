 ФСБ РФ поставило задачу полностью изолировать репрессируемых крымских татар от их защитников, - Чубаров о задержании Полозова

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от фракции БПП Рефат Чубаров написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 25 января 2017 года, в оккупированном Крыму ФСБ России задержало Николая Полозова, известного российского адвоката, защитника заместителя председателя Меджлиса крымкотатарского народа Ахтема Чийгоза, арестованного оккупантами 29 января 2015 года.
Двумя днями раньше, 23 января 2017 года, Николай Полозов принимал участие в сайд-ивенте украинской делегации на зимней сессий П АРЕ в Страсбурге. Там же в своем выступлении Николай Полозов заметил: "В частности, ФСБ намерена допросить меня по обстоятельствам, которые мне стали известны во время представления интересов клиента Ильми Умерова. Это противоречит как российскому законодательству, так и международным конвенциям, но все жалобы по этому поводу игнорируются. Это не инициатива каких-то крымских деятелей, инициатива идет прямо из Москвы"", - отметил Чубаров.
Он подчеркнул, что Полозов акцентировал внимание своих слушателей-парламентариев разных стран на том, что "существует только один действенный инструмент для освобождения крымских политузников - сконцентрировать международные усилия для давления на президента РФ Владимира Путина, вплоть до тех условий, когда ему придется отпустить заключенных".
Напомним, сегодня, 25 января сотрудники ФСБ РФ задержали в оккупированном Симферополе известного российского адвоката Николая Полозова с целью допросить его в качестве свидетеля по делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.
Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
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Или Пете московия не разрешает?
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Hanna ☀ @HannaGun 25 нояб. 2016 г.
Некомфортно робиться їм усім коли піднімають тему української нації і мови...
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