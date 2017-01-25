 В ПАСЕ завтра могут обсудить вопрос задержания Полозова, – Борислав Береза

Парламентская ассамблея совета Европы может обсудить вопрос задержания в оккупированном Крыму адвоката Николая Полозова в четверг, 26 января, передает Цензор.НЕТ. Об этом в кулуарах ПАСЕ сообщил народный депутат Борислав Береза телеканалу " 112 Украина ".
"В ПАСЕ это обсуждается очень живо, и еще раз есть доказательство того, что Россия является тоталитарным государством, в котором не выполняют любые законы европейского общества", - сказал Береза.
Он добавил: "Вижу, что этот вопрос будет обсуждаться, видимо, завтра, будет вынесен в сессионный зал. Там будут "свободные дебаты", этот вопрос может быть поднят. Сейчас еще есть один вопрос, - Россия пытается провести политком на территории Санкт-Петербурга летом, и они лоббируют этот вопрос очень живо. Мы понимаем, что надо этому помешать, и мы будем это делать".
175 1
Часть украинских политиков, анонсировавших свое присутствие на инаугурации Трампа, не получила визы, - Борислав Береза(139)
ФСБ РФ пытается вывести адвоката Полозова из защиты преследуемых оккупантами Чийгоза и Умерова, - Чубаров(0)
Адвокату крымского политзаключенного Чийгоза Полозову грозят принудительным приводом на допрос в ФСБ(1)
Телеканал СТБ показал "Битву экстрасенсов" с российскими военными: "Это был тест на терпимость Нацрады?". ФОТОрепортаж (обновлено)(414)
Нардеп оскорбил корреспондента ТСН после вопроса о переписке с Марией Столяровой(0)
"Главу Нацполиции не должны выбирать сотрудники правоохранительной системы", - Береза(15)
Люди должны иметь право на оружие. В Древнем Риме говорили: раба от свободного человека отличает право на ношение меча, - Борислав Береза(773)
Ответить