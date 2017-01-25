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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (982) Береза Борислав (98) Полозов (203)

 В ПАСЕ завтра могут обсудить вопрос задержания Полозова, – Борислав Береза

"Там будут "свободные дебаты", этот вопрос может быть поднят", – отметил нардеп.

Парламентская ассамблея совета Европы может обсудить вопрос задержания в оккупированном Крыму адвоката Николая Полозова в четверг, 26 января, передает Цензор.НЕТ. Об этом в кулуарах ПАСЕ сообщил народный депутат Борислав Береза телеканалу " 112 Украина ".

"В ПАСЕ это обсуждается очень живо, и еще раз есть доказательство того, что Россия является тоталитарным государством, в котором не выполняют любые законы европейского общества", - сказал Береза.

Он добавил: "Вижу, что этот вопрос будет обсуждаться, видимо, завтра, будет вынесен в сессионный зал. Там будут "свободные дебаты", этот вопрос может быть поднят. Сейчас еще есть один вопрос, - Россия пытается провести политком на территории Санкт-Петербурга летом, и они лоббируют этот вопрос очень живо. Мы понимаем, что надо этому помешать, и мы будем это делать".

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