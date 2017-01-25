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 Политика Украины
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Все про:допрос (1030) задержание (4884) Крым (18021) ФСБ (970) крымские татары (1264) Фейгин (367) Полозов (203) Умеров (115)

 Полозова попытаются допросить, он откажется, но цель будет достигнута - он не сможет быть защитником Умерова, - Фейгин

Главная цель задержания адвоката Николая Полозова - это устранить его от защиты замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написал коллега Полозова адвокат Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ.

"Мне позвонил крымский адвокат Курбединов и подтвердил задержание Николая Полозова. Его повезли в Управление ФСБ для допроса по делу Умерова. Полагаю, Полозова попытаются допросить, он откажется по ст.51 и его отпустят. Но цель будет достигнута - он не сможет быть защитником Умерова", - рассказал он.

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Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. Сегодня же стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос.

Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолозова попытаются допросить, он откажется, но цель будет достигнута - он не сможет быть защитником Умерова, - Фейгин
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