 "Грузия не передает своих граждан другим странам", - премьер Квирикашвили о выдаче России бойца АТО Церцвадзе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
"Грузия не передает своих граждан другим странам, тем более стране, у которой расположены на нашей территории военные базы (имеется в виду Абхазия и Южная Осетия. - ред.)", - сказал он.
"Уже второй день наш главный прокурор Ираклий Шотадзе находится на постоянном контакте с Генпрокуратурой Украины, и мы очень надеемся, что это дело решится таким образом, что господин Церцвадзе не будет передан России", - добавил он.
Напомним, гражданин Грузии Георгий Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту "Киев". Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году в Сочи.
Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.
Церцвадзе участвовал в боевых операциях в зоне АТО в составе "Грузинского легиона".
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https://www.youtube.com/watch?v=CnolVdT1a98
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ГРУЗІЯ , на відміну УКРАЇНИ не передає рашці- а УКРАЇНА ЗАТРИМУЄ за запитом РАШКИ людину що захищала УКРАЇНУ.... Пацани , мені такі стидно.
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А по торговле вопросы есть, это да.
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Galina Vogt
Живе у Dortmund
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ото б було впадло, якби навпаки...
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