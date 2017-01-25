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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 "Грузия не передает своих граждан другим странам", - премьер Квирикашвили о выдаче России бойца АТО Церцвадзе

Задержанный в Киеве бывший грузинский военнослужащий Георгий Церцвадзе не будет передан России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

"Грузия не передает своих граждан другим странам, тем более стране, у которой расположены на нашей территории военные базы (имеется в виду Абхазия и Южная Осетия. - ред.)", - сказал он.

"Уже второй день наш главный прокурор Ираклий Шотадзе находится на постоянном контакте с Генпрокуратурой Украины, и мы очень надеемся, что это дело решится таким образом, что господин Церцвадзе не будет передан России", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Церцвадзе передадут России, "Грузинский легион" покинет Украину в знак протеста, - Мамулашвили

Напомним, гражданин Грузии Георгий Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту "Киев". Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году в Сочи.

Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.

Церцвадзе участвовал в боевых операциях в зоне АТО в составе "Грузинского легиона".
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Как это можно, людей отдавать стае диких обезьян?
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ЕСЛИ отадут ГРУЗИн русне-ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ ЭТО будет последним маркером-на счёт Порошенка. После этого лично я буду уже готов без всяких вопросов выходить на майдан и гнать их как гнали пр и овоща. ПОТОМУ что наших солдат отдать ВРАГУ-это предателство Украины.
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после того как порошенко дал приказ и согласовал-ОБЫСКИ киборгов на ротации в аэропорту РУСНЁЙ-я уже ни чесу не удивлюсь
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ОЦЕ ТКНУВ пецю мордою в ЛАЙНО.
ГРУЗІЯ , на відміну УКРАЇНИ не передає рашці- а УКРАЇНА ЗАТРИМУЄ за запитом РАШКИ людину що захищала УКРАЇНУ.... Пацани , мені такі стидно.
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А передовать его никто и не собирается. Нашли дураков. Его продадут кацапам. Договор есть, цена оговорена. Как утихнет хуерга, так мешок на голову и через лугандон задвинут гишефт. Метода отработана. Монета звонкая. Какая разница патриот или нет. Товар.
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Перемога однозначно. Щас соевые объяснят почему.
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понимаешь, "порох" не знал, у него не было полномочий, "порох" делал полицию
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Вы неверно выложили информацию . Поезд от туда . Хотя это все выглядит пошло и цинично , на фоне войны .
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Гале из Дортмунда не очень хорошо видно.
А по торговле вопросы есть, это да.
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Не ображайся,відкрий в твіттері Ray ‏@Ray_net_ua та пройдись по стрічці там відео
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ща засниму товарняк на Степной в Одессе, шо пыхтят с металлоломом на Черноморск, и скажу, что одесситы отправили броню в мацкву )))
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Вот вам и жытыпоновому от пэцьки . Онищенки и прочие мерзогады спокойно улетают куда хотят а кто воевал не проскочит. Орестуют в миг. А дело может быть и липовое, если срашка обьявила веры нет, не 0% веры а -100% !!!
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Похоже порошенко и его жена боится больше собственного народа, чем путина и его войска. Вор всегда боится, что найдутся те, кто у них это все отберут, что они наворовали.
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Взагалі-то історія справедлива до України: Грузія - наші союзники, а армяшкі - наші вороги...
ото б було впадло, якби навпаки...
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Порох, а мне вообще удивительно, что ты и твоя семья пытается увидеть во всей этой истории с Квирикашвили? Реакцию народа. Да если она последует, то тебе ни самолет ни аваков не поможет...
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"Грузия не передает своих граждан другим странам", - премьер Квирикашвили . Нужно было ещё добавить "Грузия, в отличие от некоторых, не передаёт своих граждан другим странам"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Грузия не передает своих граждан другим странам", - премьер Квирикашвили о выдаче России бойца АТО Церцвадзе
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